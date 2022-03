[Webinar] VPN doanh nghiệp - giải pháp mạng riêng ảo an toàn & bảo mật cao và bài toán sử dụng thực tế cho doanh nghiệp

Theo Forbes ước tính tấn công mạng công ty sẽ tiêu tốn của thế giới 6 nghìn tỷ đô la vào năm 2021. Ngay cả các công ty nhỏ cũng không thoát khỏi tầm ngắm của những kẻ tấn công. Thực chất các công ty vừa và nhỏ chiếm tới gần 50% trong các thống kê, báo cáo về tấn công.



Sử dụng VPN bảo mật mạng công ty ngày càng trở nên phổ biến

Khi nhìn vào cách thức hoạt động của các công ty, chúng ta dễ dàng nhận thấy đã có những thay đổi đáng kể trong khoảng 15 năm qua. Máy tính để bàn đã nhường chỗ cho laptop, iPad và các thiết bị di động khác. Làm việc linh hoạt hơn với các lựa chọn làm việc từ xa và sử dụng thiết bị cá nhân phát triển ngày một rộng rãi - tất cả đều dẫn đến nhu cầu bảo mật cao hơn.

Mạng riêng ảo (VPN) đang được áp dụng ngày một phổ biến hơn, đặc biệt là với các doanh nghiệp, vì công nghệ cung cấp khả năng bảo mật nâng cao mà không ảnh hưởng đến tính tiện lợi. Các ưu điểm như dễ dàng để thiết lập và sử dụng cũng giúp VPN được xem là một trong những lựa chọn hợp lý nhất hiện nay. Giải pháp VPN dành cho doanh nghiệp có thể nói là một phần quan trọng thậm chí thiết yếu trong hạ tầng công nghệ IT của hầu hết mọi doanh nghiệp.

Mục đích của một VPN doanh nghiệp hay VPNaaS (VPN as a Service - dịch vụ VPN) là cung cấp truyền tải dữ liệu được mã hoá an toàn ở lớp mạng thông qua mạng công cộng (public). Từ đó, tin tặc, kẻ gian, thậm chí nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) cũng không thể nhìn thấy vị trí hoặc nội dung dữ liệu của công ty. Giải pháp cung cấp một kết nối riêng tư, an toàn với internet dù ở bất cứ đâu.

Giải pháp bảo mật mạng doanh nghiệp 1 vốn nhiều lời

Tiết kiệm chi tiêu đúng là một mục tiêu quan trọng với doanh nghiệp, nhưng nếu xảy ra sự cố bảo mật cái giá phải trả cao hơn rất nhiều lần. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, VPN không hề tốn kém. Trên thực tế, VPN là một trong số các dịch vụ tiết kiệm chi phí nhất và có ngân sách công nghệ nhỏ gọn.

Bảo vệ dữ liệu và đảm bảo an toàn cho các máy chủ nên là một ưu tiên hàng đầu, tăng độ tự tin cho doanh nghiệp. Dịch vụ VPN từ nhà cung cấp đám mây kinh nghiệm được triển khai rất nhanh chóng mà không cần cài đặt phức tạp hay cần đội ngũ của doanh nghiệp phải trực tiếp tham gia.

VPN bảo mật dành riêng cho doanh nghiệp

Với mô hình truyền tải mạng doanh nghiệp hiện nay, mô hình VPN site to site có tính phù hợp cao và đem lại nhiều lợi ích gia tăng. VPN site to site là một dạng VPN kết nối 2 hay nhiều mạng riêng với nhau thông qua đường truyền an toàn và bảo mật. VPN site to site giúp mở rộng mạng của doanh nghiệp hoặc tổ chức, thông qua đó các chi nhánh ở các nơi khác nhau có thể truy cập đến các ứng dụng hay tài nguyên chung đặt tại trụ sở chính thông qua 1 đường truyền an toàn và bảo mật.

Lấy ví dụ cụ thể như sau: Doanh nghiệp có 1 mạng riêng ở Hà Nội, 1 mạng riêng ở Hồ Chí Minh, và 2 mạng riêng này cần kết nối với nhau để trao đổi dữ liệu, lúc đó sẽ cần đến VPN site to site.

Giao thức phổ biến nhất được sử dụng trong kết nối VPN site to site là IPsec. IPsec ( Internet Protocol Security) là một bộ giao thức dùng để xác thực và mã hóa các gói dữ liệu truyền trên internet. IPsec gồm các giao thức để 2 đầu VPN gateway xác thực lẫn nhau lúc khởi tạo kết nối và "trao đổi" về việc sử dụng khóa mã hóa trong suốt quá trình truyền dữ liệu sau đó. Dữ liệu truyền trên đường truyền sẽ đảm bảo an toàn và bảo mật bằng các thuật toán mã hóa và xác thực khác nhau.

Vậy triển khai trong thực tế cụ thể ra sao và những lợi ích tuyệt vời mà VPN site to site sẽ mang đến cho doanh nghiệp là gì. Khám phá tất cả những thông tin hữu ích này trong buổi Bizfly Expert Talk #40 với chủ đề: "VPN - Giải pháp mạng riêng ảo" diễn ra từ 10:00 - 11:00 ngày 26/03/2022 tới đây.

Giới thiệu diễn giả:

Anh Nguyễn Năm Lửa - Leader team Network

Anh có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai và vận hành hệ thống Network tại VCCorp, Phục vụ lượng server lên tới hàng chục ngàn server và băng thông network có thời điểm lên hàng Tbps băng thông. VCCorp cũng sở hữu hệ thống hơn 200 trang tin và báo, với những trang thuộc top đầu lưu lượng như Kênh14, CafeF, GenK… và hàng trăm dự án game, công nghệ, quảng cáo nội bộ khác. Vì vậy những yêu cầu về bảo mật mạng và thông lượng là rất cao và khắt khe.

