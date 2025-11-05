Whydah - Công ty từng huy động 25 triệu USD cho dự án IronSail bị Tòa án TP.HCM ngăn chặn giải thể

Ông Trí Phạm - CEO Whydah

Cụ thể, Quyết định Phúc thẩm số 346/2025-QĐPT-KDTM của Toà án Nhân dân TPHCM ngày 29/9/2025 cho biết, căn cứ theo lời trình bày của các đương sự và tài liệu, chứng cứ tại hồ sơ có cơ sở xác định như sau:

CTCP Whydah (MSDN: 0316964667) được thành lập ngày 30/09/2021 với 3 cổ đông sáng lập gồm ông Phạm Minh Triết (chiếm 51%), bà Vũ Khánh Vy (chiếm 16%) và CTCP Decom Holdings (33%).

Từ khi thành lập năm 2021 đến nay, công ty chưa có Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát. Ngày 06/9/2024, Công ty Whydah tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024, thông qua Tờ trình số 4 về việc giải thể công ty.

Sau phiên họp, ông Phạm Minh Triết (Chủ tịch HĐQT) đã ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/9/2024 về nội dung giải thể công ty.

Tuy nhiên phía cổ đông chiếm 33% là Decom Holdings phản đối nghị quyết này vì cho rằng nghị quyết về việc giải thể là trái thẩm quyền do Công ty Whydah chưa bầu Hội đồng quản trị (HĐQT), ông Phạm Minh Triết không có quyền nhân danh HĐQT để triệu tập họp ĐHĐCĐ công ty và đề xuất thông qua nghị quyết về giải thể công ty.

Phía Decom Holdings cũng cho biết các báo cáo tài chính trong 3 năm hoạt động chỉ được gửi cho các cổ đông 1 tháng trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ mà không có có giải trình cụ thể. Vì vậy, Decom Holdings cho rằng việc nghị quyết thông qua đề nghị giải thể công ty trong khi vẫn còn các khoản nợ chưa tất toán và chưa báo cáo đầy đủ về tình hình tài chính cho các cổ đông là trái với quy định của pháp luật.

Sau đó, nhóm cổ đông 67% còn lại đã đơn phương ký và công bố các tài liệu vào ngày 01/10/2024 và ngày 01/11/2024 gồm: quyết định giải thể, biên bản họp ĐHĐCĐ, thông báo giải thể mà không mời tham dự họp hay có sự đồng thuận của cổ đông Decom Holdings. Không đồng ý với nghị quyết này, Decom Holdings đã khởi kiện ra tòa nhằm ngăn chặn quá trình giải thể bất hợp pháp.

Căn cứ vào các tài liệu, bằng chứng do các bên cung cấp, Tòa án Nhân dân TP.HCM quyết định hủy bỏ một phần nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/9/2024 của Công ty cổ phần Whydah, cụ thể hủy bỏ:

"Điều 2: Thành lập Ban thanh lý tài sản: Đại hội đồng cổ đông quyết định thành lập Ban thanh lý tài sản gồm các thành viên: Ông Phạm Minh Triết - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban; Ông Phạm Minh Tri - Giám đốc - Thành viên; Bà Hồ Thị Thùy Trang - Kế toán - Thành viên;

Ban thanh lý tài sản có nhiệm vụ thực hiện việc thanh lý toàn bộ tài sản của Công ty (tài sản cố định, công cụ dụng cụ; đầu tư cổ phần tại Công ty cổ phần Topebox, tại Công ty cổ phần Đầu tư Sáng tạo Genesis) và thanh toán các khoản nợ của Công ty theo thứ tự ưu tiên theo quy định pháp luật.

Điều 3: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện pháp luật - ông Phạm Minh Triết và ông Phạm Minh Trí, Ban thanh lý tài sản và các phòng ban liên quan tiến hành thủ tục giải thế Công ty theo quy định pháp luật".

Theo VnEconomy, năm 2021, Dự án IronSail công bố mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái gồm 7 gamefi do Công ty Whydah đóng vai trò điều phối và quản lý quỹ đầu tư, chịu trách nhiệm huy động, phân bổ và giám sát nguồn vốn dành cho các studio game tham gia hệ sinh thái này. Công ty do ông Phạm Minh Trí làm Giám đốc. Tháng 12/2021, trang Bloomberg và Nasdaq đưa tin Whydah với sáng kiến IronSail đã thu hút đầu tư 25 triệu USD từ các quỹ đầu tư lớn chỉ sau 10 ngày công bố. Dự án cũng cam kết: 80% số vốn huy động được sẽ được đầu tư trực tiếp vào các dự án game, 15% phát triển cộng đồng và truyền thông, 5% cho chi phí vận hành nhân sự và tư vấn.



