WiGroup: Định giá VN-Index không còn quá hấp dẫn, triển vọng kinh doanh quý 1/2023 của nhóm VN30 kém khả quan

Trong báo cáo cập nhật mới đây, WiGroup cho biết sau quý 3/2022 lợi nhuận tăng trưởng nhờ cùng kỳ thấp điểm, những điều không mấy khả quan trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên thị trường đã dần hiện ra một cách rõ nét, phản ánh qua các con số trong quý 4/2022.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ toàn thị trường sụt giảm 30% so với cùng kỳ, đạt mức 76.881 tỷ. Nguyên nhân đến từ việc doanh nghiệp phi tài chính đã bị thổi bay hơn một nửa lãi ròng so với cùng kỳ. Cú rơi lợi nhuận toàn thị trường được kéo lại bởi tăng trưởng lợi nhuận khá yếu ớt của nhóm tài chính. Dù vậy, con số lợi nhuận của nhóm này đã sụt giảm tới 8,1% so với quý trước.

Nhóm phân tích WiGroup cho biết top 10 ngành đóng góp lợi nhuận sau thuế lớn nhất thị trường có tới 8 ngành suy giảm về lợi nhuận. Trong đó, bất động sản dân cư, chứng khoán và tập đoàn công nghiệp có biên độ giảm lớn nhất. Riêng nhóm ngành sản xuất, chế biến thép và bất động sản công nghiệp thậm chí ghi nhận lợi nhuận âm lần lượt hơn 4.000 tỷ và 445 tỷ đồng.

Các ngành hàng liên quan đến tiêu dùng thiết yếu như sữa, nước chấm và gia vị cũng sụt giảm từ 10-20% lợi nhuận, do nhu cầu dịp cuối năm suy yếu vì thất nghiệp và lạm phát.

“ Mặc dù chỉ số PMI đã tạo đáy ngắn hạn nhưng môi trường kinh doanh trong quý 1/2023 được dự báo là vẫn sẽ còn nhiều khó khăn do nguồn cầu suy yếu dẫn đến việc thu hẹp sản xuất ”, báo cáo nêu rõ.

Xét trên quy mô toàn thị trường, nhóm doanh nghiệp VN30 đã gây ra tác động làm lợi nhuận toàn thị trường sụt giảm 6,1% (tương đương với 20% mức tăng trưởng của thị trường). Tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp thuộc nhóm VN30 trong quý 4/2022 đạt mức 56.199 tỷ đồng, giảm 10,7% so với cùng kỳ.

WiGroup dự báo sự suy yếu của nhóm VN30 sẽ còn kéo dài trong quý 1 năm nay khi triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp tương đối kém tích cực trong bối cảnh lãi suất cao, đồng thời quý 1 năm ngoái lại là đỉnh lợi nhuận quý của nhóm này.

Về thị trường chứng khoán, định giá P/E của VN-Index trong quý 4/2022 sau khi xác nhận đáy lịch sử mới đã phục hồi đi lên, cán mức 12,05 lần (13/2). Mức P/E này vẫn đang thấp hơn tương đối so với mốc trung bình 10 năm gần nhất.

Tuy nhiên, nếu sử dụng phương pháp so sánh với lãi suất huy động bình quân (của NHTM Nhà nước) thì chênh lệch giữa E/P 2023 và lãi suất huy động ở thời điểm hiện tại chỉ là 0,4%, với mức chiết khấu EPS là 0,5% - tương đương với dự báo lợi nhuận thị trường tăng 3,7% (ngang nhóm với VN30) và số lượng cổ phiếu lưu hành tăng 10%.

Do đó, đội ngũ phân tích WiGroup nhận định mức định giá hiện tại của VN-Index đã về vùng hợp lý cho giai đoạn tới song không còn quá hấp dẫn và phần nào phản ánh tình hình kinh doanh kém khả quan của các doanh nghiệp trong giai đoạn tới.