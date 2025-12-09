Wincommerce, Bất động sản Unity và 2 doanh nghiệp khác bị xử phạt vì 'ém' thông tin

Ngày 04/12/2025, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với nhiều doanh nghiệp.



Thứ nhất, theo Quyết định số 483/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Phát triển Đất Việt bị xử phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định.

Theo đó, Công ty cổ phần Phát triển Đất Việt không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu sau: Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022; về việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu VLDCH2225001 tại ngày đáo hạn năm 2025. Công ty thực hiện công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định đối với: Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2024; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2024; Báo cáo tài chính bán niên 2024; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024.

Thứ hai, theo Quyết định số 484/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thuận Phát bị xử phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định.

Được biết, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thuận Phát không công bố thông tin theo quy định đối với tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2020. Công ty thực hiện công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định đối với: Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2021; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 06 tháng đầu năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021.

Thứ ba, theo Quyết định số 485/QĐ-XPHC, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity bị xử phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định.

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Unity không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu sau: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Báo cáo tài chính năm 2024. Công ty thực hiện công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định đối với: Việc sửa đổi điều khoản và điều kiện của trái phiếu mã UNICH2124001, UNICH2124002; Báo cáo tài chính bán niên 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023; việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn mã UNICH2124002; việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn mã UNICH2124001; Báo cáo tài chính bán niên 2024; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2024; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2024.

Wincommerce là đơn vị vận hành chuỗi Winmart và Winmart+

Cuối cùng, theo Quyết định số 487/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định.

Theo đó, Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu sau: Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu bán niên 2021; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023. Công ty thực hiện công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định đối với: Báo cáo tài chính năm 2021; Tình hình thanh toán gốc, lãi của 12 lô trái phiếu phát hành năm 2020 tại ngày đáo hạn.



