Xác định 4 trường hợp tung tin giả liên quan đến Công ty LG Display Việt Nam Hải Phòng

Liên quan đến thông tin bịa đặt với nội dung 4 cô gái trẻ sống trong ký túc xá công nhân bán dâm làm lây nhiễm HIV cho nhiều người ở Hải Phòng, sáng 1-9, lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho hay các lực lượng Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện An Dương xác định 4 trường hợp đăng tải thông tin không qua kiểm chứng liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam Hải Phòng (LG Display) nằm trên địa bàn Khu Công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, Hải Phòng.



Thông tin bịa đặt trên mạng xã hội.

Cơ quan công an đã xác định, triệu tập 4 trường hợp để làm rõ vụ việc. Các đối tượng thừa nhận nghe thông tin từ người quen, bạn bè, không qua kiểm chứng tính xác thực, song muốn lợi dụng tin "hot", tin "giật gân" thu hút người khác nên đã đăng đăng tải trên trang cá nhân.

Công an huyện An Dương đã củng cố hồ sơ, ra quyết định xử phạt 1 trường hợp, Công an TP Hải Phòng xử phạt 3 trường hợp.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào ngày 30-8, Công ty LG Display (Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đã có văn bản gửi Giám đốc Công an TP Hải Phòng và lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, đề nghị làm rõ thông tin có dấu hiệu bịa đặt về việc 4 nữ công nhân của công ty hành nghề mại dâm, làm cho nhiều người bị nhiễm HIV.

Trong công văn trên, lãnh đạo Công ty LG Display cho hay những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin 4 nhân viên nữ tại Công ty LG Display bị công an bắt giữ do có nghi ngờ mua bán dâm và đã làm lây nhiễm HIV cho rất nhiều nhân viên khác.

Tin đồn này xuất hiện ngày 23-8 từ một tài khoản Facebook có tên "Nguyen Thi Lua" đăng tải một bức ảnh chụp lại màn hình một nhóm Zalo, kèm theo nội dung bình luận "1 em ở KTX (ký túc xá) làm cho tầm chục anh nhiễm HIV roài. Có anh nào nhà mềnh bị nhiễm không" cùng bức ảnh giống 1 nữ nhân viên của công ty LG Display.

Trước thông tin gây hoang mang dư luận này, Công ty LG Display đã trực tiếp gặp người được cho là nữ công nhân trên để xác minh làm rõ, sau đó đính chính trên các nhóm Zalo nội bộ Công ty, khẳng định thông tin trên là bịa đặt.

Đến ngày 29-8, Công ty lại tiếp tục phát hiện thông tin trên mạng xã hội với nội dung: "Công an bắt giữ 4 nhân viên nữ tại công ty do có nghi ngờ mua bán dâm và đã làm lây nhiễm HIV cho rất nhiều nhân viên khác đang làm việc tại công ty".

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công ty đã xác định được 4 nữ nhân viên bị cho là nhiễm HIV và Công ty chủ động đưa 3 nhân viên đi xét nghiệm, kết quả âm tính với HIV. Trường hợp còn lại đang mang thai 30 tuần nên chưa thực hiện xét nghiệm.

Cũng tại công văn trên, đại diện Công ty LG Display cho biết sự việc đã làm ảnh hưởng đến tâm lý người lao động và hình ảnh của Tập đoàn LG nói chung và của Công ty LG Display nói riêng. Do đó, Công ty LG Display mong muốn cơ quan chức năng TP Hải Phòng vào cuộc điều tra, làm rõ.