Xanh Island: “Chiến mã” kéo dài thời gian lưu trú của du khách Cát Bà

"Cách mạng xanh" đưa đảo Ngọc gần hơn với du khách

Nhiều năm qua, hành trình đến với Cát Bà luôn là bài toán nan giải với cả du khách nội địa lẫn quốc tế, đặc biệt vào mùa cao điểm hè. Tình trạng kẹt xe kéo dài, những chuyến phà chờ đợi hàng giờ đồng hồ làm giảm trải nghiệm của du khách. Tuy nhiên, nút thắt này đã dần được cởi bỏ nhờ đóng góp từ chiến lược đầu tư hạ tầng bài bản từ Sun Group.

Bên cạnh nâng cấp bến phà, với hệ thống cáp treo hiện đại, việc di chuyển từ đất liền ra đảo Ngọc giờ đây chỉ còn tính bằng phút, mang lại một góc nhìn toàn cảnh tuyệt mỹ từ trên cao.

Không dừng lại ở đó, hạ tầng giao thông nội đảo cũng đang trải qua một cuộc "cách mạng xanh" thực sự. Từ ga cáp treo Phù Long, hệ thống xe buýt điện thông minh do Sun Group vận hành sẽ đón du khách vào thẳng trung tâm đảo. Tại đây, việc ưu tiên dùng xe buggy và phương tiện thân thiện với môi trường không chỉ giải quyết triệt để bài toán ùn tắc giao thông mà còn đưa Cát Bà tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành "đảo xanh không khói", phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2030. Du khách hoàn toàn có thể yên tâm tận hưởng bầu không khí trong lành, tái tạo năng lượng thay vì khói bụi hay tiếng ồn đô thị.

Giải tỏa cơn khát lưu trú cao cấp và bài toán kinh doanh dòng tiền

Nhìn bức tranh toàn cảnh, thực tế đáng buồn là dù đón lượng khách quốc tế vô cùng ấn tượng lên tới 1,3 triệu lượt vào năm 2025, đảo Cát Bà hiện chỉ sở hữu vỏn vẹn từ 2 đến 3 cơ sở lưu trú đạt chuẩn 5 sao. Con số quá khiêm tốn này dẫn đến tình trạng "cháy phòng" vào mùa cao điểm. Khách du lịch, đặc biệt là dòng khách quốc tế chi trả cao, thường có xu hướng rút ngắn thời gian lưu trú do giới hạn về không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Sự xuất hiện của Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island được kỳ vọng sẽ giải bài toàn này, giúp vùng đất di sản nâng tầm dịch vụ, trải nghiệm, kích hoạt một kỷ nguyên bùng nổ du lịch bốn mùa cho đảo Ngọc.

Với giới đầu tư địa ốc, các tòa căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp tại Xanh Island không chỉ là dòng sản phẩm của những đồ thị tăng giá khả quan mà còn mang đến tiềm năng kinh doanh "hốt bạc" ngay lập tức tại một trong những thiên đường du lịch hàng đầu khu vực.

Tiêu biểu là tòa tháp Thanh Long - Công trình lấy cảm hứng từ hình tượng rồng xanh, biểu tượng gắn với vịnh di sản. Tọa lạc tại vị trí riêng tư, biệt lập với ba mặt giáp biển, dự án mang đến không gian sống khoáng đạt, nơi ranh giới giữa con người và đại dương dường như bị xóa nhòa.

Tháp Thanh Long tọa lạc tại vị trí riêng tư, biệt lập. Ảnh: Sun Group.

Bên cạnh đó, với cơ cấu sản phẩm linh hoạt khi có tới 65% là các căn hộ studio với suất đầu tư tối ưu, dễ thanh khoản và vận hành, tổ hợp này đang mở ra cơ hội khai thác tỷ suất lấp đầy vô cùng hấp dẫn cho các nhà đầu tư nhạy bén.

Đánh giá về tiềm năng Xanh Island và Cát Bà, ông Phạm Trung Hiếu - Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Four Home nhận định, Cát Bà là điểm đến có sức bật, nơi sẽ sản sinh những bất động sản dòng tiền vô cùng tốt.

"Trong 1-2 năm qua, chúng ta thấy sự thay đổi hoàn toàn về du lịch cũng như điểm đến của Cát Bà. Với nhà đầu tư, họ cũng nhận ra tăng trưởng về du lịch và dòng người sẽ kéo theo tăng giá bất động sản", ông Phạm Trung Hiếu cho biết.

Ông Đinh Văn Mạnh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Làng Chài, một nhà đầu tư sinh ra và lớn lên tại Cát Bà, thẳng thắn chia sẻ, đây là cơ hội hiếm hoi để sở hữu căn hộ Cát Bà trước khi thị trường bước sang chu kỳ bứt phá mới.

"Khi Xanh Island hướng đến là khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, tôi cho rằng trong tương lai, đây sẽ là nơi thu hút rất nhiều du khách với tiềm năng tăng giá mạnh mẽ của bất động sản", ông Mạnh nói thêm.

Không gian sang trọng tại sảnh đón Tháp Thanh Long. Ảnh: Sun Group.

Đánh thức sức sống du lịch bốn mùa bằng "DNA Sun Group"

Để Cát Bà bứt phá như kỳ vọng của giới đầu tư, Sun Group cùng chính quyền đang trăn trở để phát triển hệ sinh thái du lịch xứng tầm. Thay vì rơi vào trạng thái "ngủ đông" khi mùa hè khép lại, cần giữ chân du khách dài ngày hơn, kéo dài thời gian lưu trú từ trung bình 1,8 ngày lên 4-5 ngày, thậm chí cả tuần.

Từ hè 2025, quần thể Xanh Island đã hoàn thành tiến độ thần tốc, đi vào phục vụ du khách và đang tiếp tục bổ sung những mảnh ghép mới. Từ Phú Quốc, Đà Nẵng, Quảng Ninh.., hệ sinh thái mang "DNA Sun Group" với đa dạng trải nghiệm hấp dẫn đang hiện diện tại Cát Bà.

Điểm nhấn đầu tiên phải kể đến là bãi tắm Các Bà (Ladies Beach) – "sân khấu" của những màn pháo hoa hoành tráng; kết hợp cùng trục công viên trung tâm xanh mát, mang đến trải nghiệm liền mạch và rợp bóng dừa xanh. Tại Xanh Island, du khách được hòa mình vào không gian lễ hội đường phố; "chợ đêm xanh sáng tạo" VUI-Fest Cát Bà; thưởng thức dòng bia thủ công Sun KraftBeer thượng hạng sản xuất theo công nghệ Đức,…

Không khí sôi động tại chợ đêm VUI-Fest. Ảnh: Ánh Dương.

Theo các chuyên gia, sự kiên định trong việc duy trì đẳng cấp, không thỏa hiệp về chất lượng cùng hệ sinh thái tiện ích đa tầng của Sun Group tại Xanh Island không chỉ giải quyết triệt để các khoảng trống dịch vụ, mà còn tạo ra giá trị gia tăng bền vững, khẳng định vị thế "chiến mã" dẫn dắt toàn bộ thị trường du lịch và bất động sản đảo Ngọc trong kỷ nguyên mới.