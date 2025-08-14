Xe cho dịch vụ: 2025 không gọi tên mẫu xe này thì còn xe nào nữa?

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 157 phát sóng ngày 15/8 trên HTV9.

Chương trình Trên Ghế hôm nay tiếp tục gặp lại khách mời Lê Mạnh Linh để bàn về giải thưởng Car Choice Awards (CCA) năm 2025, hạng mục “Xe cho Dịch vụ”.

Theo anh Linh, thế nào là một chiếc xe tốt để chạy dịch vụ?

Chiếc xe tốt để chạy dịch vụ là chiếc xe phục vụ tốt cho khách hàng và phục vụ tốt cho chủ xe. Đối với chủ xe, việc phục vụ tốt cho chủ xe là tối ưu chi phí.

Cụ thể hơn, yếu tố nào khiến anh Linh cho rằng một mẫu xe hợp cho chạy dịch vụ?

Ở Việt Nam thời điểm hiện tại, tôi nghĩ đó là xe điện, cụ thể là xe điện VinFast bởi vì những chính sách quá tốt của hãng.

Trong Cộng đồng Anh em Mê Xe có rất nhiều người chạy dịch vụ lâu năm, cuộc sống của họ diễn ra đều đều, đủ ăn đủ tiêu, đủ nuôi sống vợ con. Nhưng từ khi họ chuyển sang chạy bằng xe VinFast, cuộc sống của họ được nâng tầm, bắt đầu có nhà có xe. Những mẫu xe VinFast giúp họ “cày tiền”, từ đó cuộc sống của họ thay đổi nhiều.

Thị trường hiện nay có nhiều mẫu xe chạy dịch vụ.

Trong nội dung câu chuyện hôm nay, tôi đang muốn nói đến chạy dịch vụ phổ thông hàng ngày, xe taxi đưa đón trong thành phố, đi sân bay, đi về quê liên tỉnh… bằng những mẫu xe 7 chỗ trở xuống.

Nhắc đến xe dịch vụ, VinFast Limo Green là một mẫu xe rất được quan tâm trong thời gian gần đây. Trong đó, Mê Xe cũng là một trong những đơn vị đã sở hữu mẫu xe này. Vậy anh Linh cảm thấy ấn tượng điều gì trên mẫu xe này?

Điều ấn tượng đầu tiên của tôi về chiếc Limo Green là không gian tối ưu tốt. Đây là một tiêu chí cực kỳ quan trọng để chạy dịch vụ, đặc biệt là chạy dịch vụ bằng xe 7 chỗ phổ thông. Trên thị trường hiện nay, phân khúc dịch vụ phổ thông đang có những cái tên như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Suzuki XL7… có hàng ghế thứ 3 đôi khi cho cảm giác ngồi không thoải mái.

Thứ 2, từ trải nghiệm với những mẫu xe VinFast trước đây, tôi nhận thấy Limo Green là một mẫu xe đã được hãng tối ưu hơn về động cơ, khung gầm. Động cơ xe giờ đây là loại tích hợp 6 trong 1, có nhiều ưu điểm. Từ đó, tôi nhận thấy người dùng sẽ có một phần động cơ nhẹ hơn, giảm hao tổn năng lượng hơn, tiết kiệm không gian hơn… từ đó cho tầm hoạt động tốt hơn. Ngoài ra, khi trang bị động cơ mới, chiếc xe sẽ ổn định hơn, không còn lỗi. Sau khoảng 10 ngày nhận xe, tôi nhận thấy chiếc Limo Green chưa phát sinh bất cứ lỗi nào.

VinFast Limo Green. Ảnh: AP Team.

Chúng tôi đã thử nghiệm chạy chiếc xe này duy trì ở tốc độ cao lên đến 120km/h trên cao tốc với 6 người, kết quả là xe đi được 300km từ lúc đầy pin đến cạn pin. Khi công khai con số này, nhiều người so sánh với việc VinFast công bố xe đi được tới 450km/sạc và cho rằng 300km/sạc là thấp. Tuy nhiên, nếu có nền tảng trải nghiệm với xe điện của nhiều hãng khác nhau, tôi nghĩ họ sẽ biết rằng 300km/h trong điều kiện vận hành cao tốc chở 6 người là con số tốt.

Tiếp theo, khi nhìn Limo Green ở góc độ chạy dịch vụ, chúng ta thấy rằng các chính sách của VinFast hiện nay là quá tốt, các bác tài càng chạy nhiều kiếm càng nhiều tiền. Trong Cộng đồng Anh em Mê Xe, một người chạy dịch vụ bằng VF 5 hết công suất kiếm được tới 80 triệu đồng/tháng, nếu chuyển sang Limo Green, con số sẽ lớn hơn nữa.

Nhắc tới Limo Green, cộng đồng mạng tranh luận về việc các trang bị của xe chỉ ở mức cơ bản, không có nhiều tính năng, vô-lăng không có phím bấm, ghế nỉ… Vậy các tài xế chạy dịch vụ có thực sự cần những trang bị như vậy hay không, thưa anh?

Limo Green, ngay từ cách đặt tên Green và được phân phối thông qua GSM, đã được định vị là một chiếc xe chuyên để chạy dịch vụ. Tôi cho rằng hãng đã nghiên cứu kỹ về thói quen của các tài xế, biết các tài xế cần gì để tối ưu chi phí.

Tuy nhiên, ngược lại từ góc độ khách hàng cá nhân, khi so sánh giá bán của Limo Green với các mẫu xe cùng tầm tiền, việc mọi người kỳ vọng xe “đỡ base” hơn là hoàn toàn toàn có cơ sở. Nhưng như đã nói, tôi cho rằng VinFast đang tập trung chi phí cho không gian, động cơ… nên thiếu đi những trang bị đó.

Cá nhân tôi là một người thích xe, thích trải nghiệm xe, tôi thích việc tối ưu động cơ hơn. Bên cạnh đó, chính sách của VinFast quá tốt, tôi nghĩ rằng dù ai đó không thích nhưng rất khó để bỏ qua Limo Green khi lựa chọn một chiếc xe để chạy dịch vụ.

Trong một suy luận mang tính cá nhân, tôi cho rằng hãng có thể có một phiên bản khác, với tên gọi khác ví dụ Limo Red. Phiên bản này sẽ trang bị đầy đủ hơn cho khách hàng cá nhân.

Chúng ta không thể phủ nhận sự tối ưu và phù hợp của xe điện khi chạy dịch vụ. Vậy vì sao đến bây giờ vẫn còn rất nhiều đơn vị vận tải tin dùng xe xăng?

Tôi nghĩ rằng chúng ta cần làm rõ việc họ chạy dịch vụ gì, bởi có thể họ đang kinh doanh những dịch vụ đặc biệt hơn.

VinFast Limo Green được đánh giá phù hợp với xe chạy dịch vụ.

Như ban đầu, tôi nói rằng chúng ta đang bàn đến dịch vụ vận tải phổ thông, phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị, đi sân bay, thỉnh thoảng đi tỉnh… Với những đơn vị vẫn chọn xe xăng, tôi không biết chính xác vì sao, có thể nghĩ đến một bài toán xa hơn, tầm nhìn 5-10 năm tới… nên vẫn lựa chọn xe xăng.

Tuy nhiên, tôi có thể bắt gặp thông tin về những doanh nghiệp sẵn sàng đặt mua lên tới 10.000 chiếc Limo Green trên các trang tin điện tử uy tín. Đây là những thứ mà một người bình thường có thể nhìn thấy được.

Vậy nếu được, anh Linh sẽ chọn 5 mẫu xe nào cho hạng mục “Xe cho Dịch vụ”?

Ngay từ đầu, tôi đã chọn xe VinFast nhưng sẽ không hợp lý nếu tôi chọn ra cả 5 mẫu xe của VinFast. Hiện nay, ít nhất trong bài toán ngắn hạn, xe điện nói chung và VinFast nói riêng là phù hợp cho chạy dịch vụ. Một vài thông tin đồn đoán còn cho rằng VinFast có thể miễn phí sạc đến năm 2030, nếu điều này là thật càng củng cố cho nhận định của tôi.

Quay trở lại câu hỏi của anh Việt, top 1 của tôi vẫn là Limo Green, dùng để đi trong phố, đi sân bay, đi tỉnh… chỉ trừ khi mọi người cần 1 chiếc xe quá đặc thù có kích thước nhỏ hơn.

Tiếp theo là VF 5, VF 6, VF e34. Với VF 6, chi phí để sở hữu mẫu xe này đã tốt hơn trước. Trong khi đó, VF e34 là mẫu xe tôi đánh giá có hàng ghế thứ 2 ngồi thoải mái nhất phân khúc taxi Premium.

Bên cạnh các mẫu xe VinFast, tôi nghĩ rằng cái tên tiếp theo có thể là BYD M6. Đây tiếp tục là một mẫu xe điện, dù không được miễn phí sạc nhưng vẫn có mức chi phí sử dụng hợp lý.

Như vậy, anh không lựa chọn một mẫu xe xăng hoặc hybrid nào đúng không?

Đối với động cơ hybrid, tôi vẫn đang nghi ngờ về chi phí bảo dưỡng. Có thể chi phí nhiên liệu của xe hybrid sẽ thấp hơn xe xăng, nhưng nếu cộng thêm chi phí bảo dưỡng về lâu dài có thể chưa hẳn đã tốt. Xe điện vừa tiết kiệm chi phí năng lượng, vừa tiết kiệm về chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.

Tôi có thể nhắc lại một lần nữa rằng chỉ trừ khi các đơn vị kinh doanh dịch vụ rất đặc biệt mới không chọn xe điện. Ví dụ, khách hàng cần một chiếc xe có thể ngồi 8 người rộng rãi, hoặc một mẫu xe cao cấp sang trọng, hoặc xe phải đi được 1.000km liên tục…

Vì thế, trong bài toán ngắn hạn đến 2030, xe điện vẫn là lựa chọn tối ưu đối với khách hàng mua xe chạy dịch vụ.

Cảm ơn anh Linh rất nhiều về những chia sẻ vừa rồi.

Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel. Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 2 đến thứ 7 và phát lại lúc 20h00 trên đa nền tảng VCCorp.

Car Choice Awards (CCA) là một trong những hệ thống giải thưởng quan trọng thuộc Better Choice Awards - giải thưởng thường niên uy tín tầm cỡ quốc gia do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính. CCA 2025 là năm thứ tư liên tiếp giải thưởng được tổ chức. Giữ tôn chỉ không chọn tốt nhất mà chọn phù hợp nhất, CCA 2025 kỳ vọng tiếp tục đem tới những tư vấn sát sườn cho người muốn mua xe, đổi xe, lên đời xe và yêu xe tại Việt Nam. Với chủ đề "Vươn mình Bứt tốc", CCA 2025 không chỉ đề cao các mẫu xe thuần túy mà còn vinh danh, khuyến khích, cổ vũ các hãng xe và nội dung về mảng xe có sự bứt phá, trỗi dậy trong thời kỳ đầy biến động.

