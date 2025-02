Xe ga Hàn Quốc đẹp như Vespa được lòng giới trẻ Việt, có gì mà giá bán chỉ hơn 20 triệu đồng?

Xe máy dưới 50cc có thiết kế nhỏ gọn cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt, không yêu cầu bằng lái nên được rất nhiều các bạn trẻ, nhất là học sinh sinh viên ưa chuộng.

Halim Crea là mẫu xe tay ga sử dụng động cơ 50cc đến từ thương hiệu Halim của Hàn Quốc. Hiện tại, Halim Crea đang được phân phối tại thị trường Việt Nam với mức giá 20,3 triệu đồng.

Dòng xe Crea Halim 50cc mang vẻ đẹp hoài cổ ấn tượng, dễ khiến nhiều người liên tưởng đến dòng xe Vespa đình đám của thương hiệu Ý. Vẻ đẹp này được tạo nên từ thiết kế đường cong tròn và sự cân đối hoàn hảo của các gam màu.

Điểm nhấn của xe đến từ cụm đèn pha hình tròn kích thước lớn, với những đường nét bo tròn mềm mại, thanh thoát. Hệ thống phanh cơ trước và sau, đồng hồ đo tốc độ hiển thị kỹ thuật số và các nút khởi động, xi nhan cũng được tích hợp trên đầu xe, mang đến sự tiện nghi và an toàn tối đa cho người sử dụng.

Tay lái của xe Crea còn được trang bị các nút điều khiển tiện ích, giúp người sử dụng có thể dễ dàng điều khiển các chức năng trên xe như đèn pha, còi, đèn xi nhan, hành trình xe, và nhiều tính năng khác.

Là một mẫu xe 50cc, Crea có kích thước nhỏ gọn, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị đông đúc hay đường xá chật hẹp. Xe có kích thước chiều dài x rộng x cao tương ứng 1840mm x 680mm x 1350mm, khoảng cách trục bánh xe 1180 mm.

Phần yên của dòng xe Crea Halim được thiết kế rộng rãi, thuận tiện cho việc chở hai người. Yên xe có đệm cao su êm ái, được bọc bên ngoài bởi một lớp da chất lượng cao. Chiều cao của yên xe khá vừa phải, khoảng 750mm, phù hợp với dáng vóc của các bạn học sinh sinh viên. Cốp xe rộng 26L, đủ rộng để đặt vừa mũ bảo hiểm, áp mưa, đt, hoặc các phụ kiện khác.

Dòng xe Crea Halim được trang bị động cơ dung tích xi lanh 49,5 cm3, chạy xăng, xi lanh đơn kết hợp với thiết bị hút không khí để làm mát. Động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 4,9 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 4,6 Nm tại 7.000 vòng/phút.

Dung tích bình xăng xe là 3,8 lít. Được biết, xe có mức tiêu thụ chưa đến 2L/100km. Tại nhiều đại lý, xe còn được bảo hành chính hãng lên tới 3 năm.

Hệ thống an toàn của xe có thể kể đến như hệ thống phanh cơ tang trống ở bánh sau và phanh đĩa bánh trước, dễ dàng sử dụng và đảm bảo an toàn khi phanh gấp, hoặc cần giảm tốc. Lốp xe không xăm kết hợp vành đúc giúp chống trơn trượt hiệu quả, đặc biệt ở những cung đường trơn do mưa hoặc đường bùn đất.

Giảm xóc giảm chấn thủy lực trước và thụt dầu sau được trang bị trên xe ga 50cc Halim cùng hệ thống giảm chấn cao cấp kết hợp phanh đĩa bản rộng ở trọng tâm bánh trước giúp chống trơn trượt cực kỳ tốt.