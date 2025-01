Xe ô tô điện tự bốc cháy khiến 9 xe khác bị thiêu rụi, Mercedes-Benz, BMW cũng hư hại nặng: Bảo hiểm có bồi thường không?

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi hàng chục xe ô tô

Vào ngày 7 tháng 1 năm 2025, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng bùng phát tại nhà để xe ngầm của một cộng đồng ở Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc. Ngọn lửa bắt nguồn từ chiếc "ôtô điện Xpeng Motors" sau đó nhanh chóng lan rộng, gây ra thảm họa trong chốc lát. Vụ hỏa hoạn khiến 9 ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn, 8 ô tô khác bị hư hỏng nặng, các phương tiện và công trình công cộng khác cũng bị thiêu rụi ở các mức độ khác nhau.

Theo giấy chứng nhận do lực lượng cứu hỏa cấp sau đó, vụ cháy thực sự nghiêm trọng. toàn bộ khu vực bị cháy rộng hơn 100m2, vụ tai nạn này không gây thương vong nhưng thiệt hại về tài sản thực sự rất nặng nề. 9 ô tô và xe máy bị thiêu rụi trực tiếp thành khung sắt, 8 chiếc cũng bị cháy đen hoặc hư hỏng nặng, tổng số phải lên tới hàng chục chiếc. Trong số đó có những thương hiệu hạng sang như Mercedes-Benz, BMW, Audi,.. nhiều chủ xe rất tức giận khi chứng kiến tài sản bị hư hại nặng nề.

Ai chịu trách nhiệm?

Sau vụ tai nạn, đại diện của nhãn hiệu Xpeng Motors đã ngay lập tức đứng lên chịu trách nhiệm liên quan. Nhãn hiệu đã tổ chức một đội ngũ chuyên nghiệp để tiến hành phân tích toàn diện dữ liệu xe và xác minh thông tin liên quan. Cuộc điều tra cho thấy pin nguồn và hệ thống điện nguyên bản của xe không có gì bất thường.

Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Họ cũng tìm ra manh mối quan trọng: chủ chiếc xe được sửa chữa vào tháng 3 năm 2024. Nhưng việc sửa chữa này có tuân thủ nguyên tắc kỹ thuật và an toàn hay không thì cần phải điều tra thêm. Xpeng Motors đã gửi thông tin quan trọng này đến các bộ phận liên quan và tuyên bố rằng họ sẽ hợp tác hoàn toàn với cuộc điều tra vụ tai nạn, điều này phản ánh thái độ có trách nhiệm của họ đối với người dùng.

Đối với một vụ tai nạn như vậy, chắc chắn các chủ xe ô tô quan tâm nhất đến quyền lợi và trách nhiệm của mình. Luật sư Wang Ying của Công ty Luật Qilu cho biết, nếu xe của chủ xe tự bốc cháy và gây thiệt hại cho bên thứ ba thì chủ xe có thể yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường.

Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường trong phạm vi bảo hiểm giao thông bắt buộc, giống như mua một loại "bảo hiểm an toàn" cho phương tiện, có thể đóng vai trò bảo vệ nhất định vào những thời điểm quan trọng. Tuy nhiên, nếu tổn thất vượt quá phạm vi bảo hiểm thì phần còn lại chủ xe sẽ phải chịu

Nếu xe đang trong thời hạn bảo hành mà xảy ra hiện tượng tự cháy do vấn đề về chất lượng thì cả chủ xe và nhà sản xuất đều phải chịu trách nhiệm. Chủ sở hữu ô tô có trách nhiệm đảm bảo việc sử dụng xe an toàn, chẳng hạn như bảo dưỡng và kiểm tra thường xuyên, trong khi nhà sản xuất chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm của mình.

Tuy nhiên, nếu nguyên nhân vụ cháy là do chủ xe sửa chữa trái phép thì chủ xe có thể phải chịu trách nhiệm chính. Bởi việc sửa đổi hệ thống điện của xe mà không được phép có thể vi phạm các tiêu chuẩn an toàn và gây cháy. Trong trường hợp này, chủ xe không chỉ phải tự chịu thiệt hại mà còn có thể phải bồi thường thiệt hại cho người khác.

Nếu cuộc điều tra phát hiện ra rằng chiếc xe có lỗi về thiết kế hoặc sản xuất và những lỗi này có liên quan đến nguyên nhân cháy thì Xpeng Motors có thể phải chịu một phần trách nhiệm. Giống như nếu sản phẩm do nhà sản xuất sản xuất có lỗi thì nếu có sai sót thì đương nhiên họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Các nhà sản xuất ô tô có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi phương tiện đều đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và có thể cung cấp cho người tiêu dùng phương tiện di chuyển an toàn và đáng tin cậy. Một khi xe có vấn đề về chất lượng dẫn đến tai nạn, nhà sản xuất không chỉ phải chịu trách nhiệm pháp lý mà còn phải chịu trách nhiệm tài chính.

Theo Toutiao