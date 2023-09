Xe tải chở vật liệu nối đuôi chạy rần rần, người dân kêu trời vì bụi

Ông Nguyễn Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Hưng Tân (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) cho biết, vấn đề bụi, an toàn giao thông trên tuyến tỉnh lộ 542C được cử tri phản ánh rất nhiều trong thời gian qua. Đặc biệt vào mỗi buổi sáng khi công nhân đi làm, học sinh tới trường, tại các điểm ngã tư giao với tỉnh lộ 542C rất nguy hiểm. Địa phương cũng đã có báo cáo lên cấp trên đề nghị tu sửa những vị trí xuống cấp, đồng thời làm gờ giảm tốc tại những vị trí trọng điểm để đảm bảo an toàn giao thông.