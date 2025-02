Xe tay ga phi thuyền đời mới của Honda đã về nước: Cốp rộng gần gấp 2 lần Vision, ăn xăng 2,2L/100km

Mới đây, đại diện một đơn vị chuyên nhập khẩu xe máy cho biết lô Honda PCX 160 2025 đầu tiên đã về Việt Nam, dự kiến sẽ sớm được bán ra thị trường trong thời gian tới.

Honda PCX 160 2025 là phiên bản đời mới nhất. Đây là mẫu xe tay ga có giá bán cao trong phân khúc phổ thông, được định vị trên hạng so với Air Blade 160, nhưng dưới hạng SH160i. Honda Việt Nam đã từng trưng bày mẫu xe này nhưng là phiên bản động cơ 125cc tại một sự kiện của hãng ở Vũng Tàu.

Hiện tại, Honda Việt Nam chưa chính thức bán ra PCX phiên bản mới.

Honda PCX 160 đời 2025 tại sự kiện ra mắt thị trường Indonesia.

Honda PCX 160 2025, nhiều khả năng, được đơn vị tư nhân nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, tương tự nhiều mẫu xe máy Honda khác mà đơn vị này đã từng đưa về.

Honda PCX 160 2025 có một số thay đổi ở thiết kế. Một trong những điểm có thể sử dụng để nhận diện chính là cụm đèn LED ban ngày hình chữ V cách điệu ở đầu xe. Cụm đèn này, so với thiết kế của phiên bản trước, mảnh hơn.

Xuyên suốt các đời xe, Honda PCX vẫn giữ kiểu dáng thuôn dài, bề thế; xe gây ấn tượng mạnh với kính chắn gió trước to bản. Thiết kế này của xe được cho là nguyên nhân cơ bản khiến người tiêu dùng Việt Nam gọi vui xe là Phi Thuyền.

Thiết kế này của xe cũng được coi là một ưu điểm khi giúp người lái có tư thế ngồi thẳng lưng, thoải mái, có thể được sử dụng để di chuyển đường dài. Bên cạnh đó, Honda cũng đã tinh chỉnh cụm chi tiết phuộc sau, hứa hẹn sẽ êm ái hơn.

Ảnh minh họa tư thế ngồi PCX với xe đời 2024.

Honda PCX 160 2025 sử dụng động cơ 156,9cc cho công suất 15,82 mã lực tại 8.500 vòng/phút, và mô men xoắn 14,7Nm tại 6.500 vòng/phút. Mức công suất của PCX 160 2025 nhỉnh hơn so với mẫu Air Blade 160 đang bán tại Việt Nam (15 mã lực / 14,6Nm).

Theo thông tin được công bố, Honda PCX 160 2025 có mức tiêu hao nhiên liệu là 2,198L/100km. Con số này tương đương nhiều mẫu xe tay ga khác trong phân khúc 160cc.

Về mặt vận hành, Honda PCX 160 2025 được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống chống trượt Honda Selectable Torque Control (HSTC). Trong khi ABS có thể ngăn chặn tình trạng bánh bị khóa chặt do lực phanh quá mạnh so với sức bám của lốp và mặt đường, HSTC lại có thể can thiệp để bánh xe không xoay quá nhanh mà dẫn đến trượt bánh. Cả ABS và HSTC đều rất hữu ích khi di chuyển trên đường trơn trượt.

Xe sử dụng màn hình TFT mới.

Về mặt tiện nghi, Honda PCX 160 được trang bị hệ thống khóa thông mình Smartkey. Với hệ thống này, người lái chỉ cần giữ chìa khóa bên người, xe có thể tự nhận diện mà cho phép đề nổ.

Ngoài ra, xe có cốp khá lớn. Cốp chính dưới yên có dung tích khoảng 30 lít. Con số này tốt hơn so với các xe tay ga dưới hạng như Vision (dung tích cốp 18 lít), hay Air Blade (dung tích cốp 23,2 lít). Tuy nhiên, xe có một điều có thể gây bất lợi là trọng lượng 132kg, tức nặng hơn gần 20kg so với Air Blade.

Dung tích cốp của Honda PCX lên tới 30 lít.

Honda PCX thực chất là mẫu xe được thiết kế nhắm đến một thị trường tại Đông Nam Á là Thái Lan; bản thân mẫu xe này cũng do Honda Thái Lan phát triển; sau này, xe được xuất khẩu sang cả Nhật Bản và một số thị trường châu Âu. Honda PCX 2025 được giới thiệu lần đầu tại Milan, Ý.

Honda PCX rất được ưa chuộng tại Thái Lan, thường xuyên được sử dụng làm phương tiện di chuyển hàng ngày. Một phần lý do có lẽ cũng đến từ việc Honda Thái Lan là đơn vị phát triển mẫu xe này, nên đã tìm hiểu kỹ nhu cầu và phong cách sử dụng của người Thái.

Công suất động cơ 160 của PCX tương đương với Air Blade 160 đang bán tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, Honda PCX cũng đã từng được bán chính hãng, nhưng sau đã ngừng kinh doanh do doanh số không được như kỳ vọng.

Đại diện đơn vị nhập khẩu xe tại Việt Nam cho biết Honda PCX 160 2025 chưa có giá chính thức và cũng chưa chốt thời gian bán ra. Trước đây, đơn vị này cũng đã nhập khẩu mẫu PCX 160 2024 với giá bán tham khảo từ 79,3 triệu đồng đến 82 triệu đồng.