Xét xử cựu admin đưa tin giả "nữ sinh bị xâm hại ở trường quân sự"

Ngày 26/7, Tòa án Quân sự Quân khu 7 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Lê Tấn Tài (sinh năm 2004, quê Đồng Nai) về tội "Đưa trái phép thông tin mạng máy tính". Tài là cựu admin fanpage UEH Confessions đã đưa tin sai sự thật chuyện "nữ sinh Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP Hồ Chí Minh (HUFLIT) đang học giáo dục quốc phòng - an ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7 nhảy lầu tự tử do bị xâm hại".

Bị cáo Nguyễn Lê Tấn Tài tại tòa. (Ảnh: Báo QĐND)

Theo cáo trạng, Nguyễn Lê Tấn Tài thời điểm xảy ra hành vi phạm tội là sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 11/1/2023, mặc dù không biết nội dung vụ việc, chưa kiểm chứng nhưng bị cáo Nguyễn Lê Tấn Tài sử dụng máy tính xách tay của mình trực tiếp duyệt, chỉnh sửa bài viết do người không rõ lai lịch gửi đến, có nội dung bịa đặt, sai sự thật, rằng tại Trường Quân sự Quân khu 7 xảy ra vụ hiếp dâm nữ sinh viên học giáo dục quốc phòng- an ninh vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 10/1/2023 tại Đại đội 6, Tiểu đoàn 3, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Trường Quân sự Quân khu 7) và nhiều vụ việc hiếp dâm trước đây.

Tài đã đăng tải bài viết bịa đặt này trên trang fanpage: UEH Confessions vào lúc 19 giờ ngày 11/1/2023. Bài viết đã có hàng trăm nghìn lượt tương tác, chia sẻ, bình luận, gây hoang mang dư luận.



Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 7 cho rằng: Nguyễn Lê Tấn Tài là sinh viên đại học, có trình độ năng lực về công nghệ thông tin, hiểu biết về mạng xã hội, tự nguyện tham gia làm quản trị viên của fanpage: UEH Confessions không có tính chất vụ lợi, không được trả công, phải có trách nhiệm trong hoạt động trên không gian mạng internet và các nền tảng mạng xã hội, phải đảm bảo đúng theo quy định pháp luật nói chung, cùng các tiêu chí do ban quản trị của trang fanpage này đưa ra: “Không đăng tải các bài liên quan đến việc đả kích, bêu rếu, xúc phạm trực tiếp hoặc gián tiếp đến tôn giáo và kích động các vấn đề chính trị”.



Đại diện VKS Quân khu 7 nhìn nhận hành vi của Tài trực tiếp xâm phạm đến quy định về quản lý môi trường mạng, làm giảm uy tín của Trường Quân sự Quân khu 7, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, uy tín của quân đội.



Tại toà, bị cáo thể hiện đã nhận thức được hành vi sai trái của bản thân.

Chủ tọa phiên tòa tuyên án sơ thẩm. (Ảnh: Báo QĐND)

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lê Tấn Tài 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Đưa trái phép thông tin mạng máy tính" theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 288; điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 36 Bộ luật Hình sự.



Cùng với đó, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt bị cáo hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm vai trò quản trị, điều hành website, trang mạng xã hội trong thời gian 3 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt chính. Về xử lý vật chứng, đối với máy tính xách tay hiệu MacBook Pro được Nguyễn Lê Tấn Tài sử dụng để duyệt, chỉnh sửa và đăng tải bài viết bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước. Đồng thời, tòa ghi nhận số tiền 26.860.000 đồng của bị cáo Nguyễn Lê Tấn Tài tự nguyện bồi thường thiệt hại cho Trường Quân sự Quân khu 7.