Xiaomi 15T Series ra mắt tại Việt Nam - 'kẻ huỷ diệt' smartphone cao cấp, giá từ 14 triệu đồng

Ngày 25/9, Xiaomi chính thức giới thiệu Xiaomi 15T Series tại thị trường Việt Nam, chỉ một ngày sau màn ra mắt toàn cầu tại Munich (Đức). Theo đại diện thương hiệu, việc mở bán gần như đồng thời cho thấy chiến lược đầu tư dài hạn của hãng, đồng thời khẳng định vai trò trọng điểm của thị trường Việt Nam trong khu vực.

Theo đại diện Xiaomi, dòng sản phẩm mới được định vị ở phân khúc cận cao cấp, mang đến trải nghiệm tiệm cận flagship. Xiaomi 15T Series nổi bật nhờ cụm camera hợp tác cùng Leica, bộ xử lý MediaTek thế hệ mới, pin dung lượng cao và hệ điều hành HyperOS 3 với nền tảng HyperAI tích hợp Google Gemini. Bên cạnh smartphone, hãng còn ra mắt Xiaomi Pad Mini và REDMI Pad 2 Pro Series, mở rộng hệ sinh thái thiết bị di động dành cho học tập, làm việc và giải trí.

Xiaomi 15T Pro có giá bán 18,49 đến 20,49 triệu đồng cho các phiên bản RAM 12 GB, dung lượng 256 GB đến 1 TB.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên phiên bản Xiaomi 15T Pro là camera Leica 5x Telephoto, lần đầu tiên xuất hiện trên dòng T Series. Camera này hỗ trợ zoom quang học 5x, zoom lossless 10x và mở rộng đến 20x với UltraZoom 2.0. Kết hợp cảm biến Light Fusion 900 cùng khẩu độ f/1.62, thiết bị hứa hẹn cải thiện khả năng chụp ảnh thiếu sáng. Cả 15T và 15T Pro đều được hỗ trợ bởi Xiaomi AISP 2.0, cho phép đồng nhất màu sắc và tăng độ trung thực, đồng thời bổ sung nhiều chế độ chụp như Master Portrait hay Leica Street Photography.

Ở khía cạnh hiệu năng, Xiaomi 15T Pro trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9400+ trên tiến trình 3nm, trong khi 15T sử dụng Dimensity 8400-Ultra tiến trình 4nm. Bộ đôi đều hỗ trợ LPDDR5X, UFS 4.1 và hệ thống tản nhiệt 3D IceLoop. Pin dung lượng 5.500mAh lớn nhất từ trước tới nay trên dòng T Series, kết hợp sạc nhanh 67W trên bản thường và 90W cùng sạc không dây 50W trên bản Pro.

Xiaomi 15T có 2 phiên bản, giá bán 13,99 triệu cho dung lượng 256 GB và 14,99 triệu cho dung lượng 512 GB.

Một điểm mới khác là Xiaomi Astral Communication, công nghệ kết nối di động tích hợp tính năng liên lạc ngoại tuyến Xiaomi Offline Communication. Tính năng này cho phép đàm thoại trực tiếp giữa hai thiết bị trong phạm vi tới 1,9 km với bản Pro và 1,3 km với bản tiêu chuẩn, không cần mạng di động hay Wi-Fi.

Cùng với phần cứng, Xiaomi HyperOS 3 mang đến giao diện trực quan và hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà, trong khi HyperAI cho phép ghi chú tự động, dịch tức thì, chỉnh sửa ảnh thông minh và cá nhân hóa trải nghiệm.

Về thiết kế, bộ đôi nằm trong bộ sưu tập Gold Collection với hai màu sắc mới là Vàng Hồng và Vàng Mocha, bên cạnh hai lựa chọn cơ bản Đen và Xám. Thiết bị sử dụng kính Gorilla Glass 7i chống trầy xước, đạt chuẩn chống nước và bụi IP68, cùng màn hình 6,83 inch hỗ trợ HDR10+, Dolby Vision và độ sáng tối đa 3.200 nits.

Máy tính bảng REDMI Pad 2 Pro.

Ngoài smartphone, Xiaomi giới thiệu Xiaomi Pad Mini với màn hình 8,8 inch 3K, vi xử lý Dimensity 9400+, pin 7.500mAh, đồng thời hỗ trợ bút cảm ứng Focus Pen và loạt công cụ HyperAI. Song hành là REDMI Pad 2 Pro Series với màn hình 12,1 inch, vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4, pin 12.000mAh và hai phiên bản Wi-Fi và 5G, đi kèm phụ kiện bàn phím và bút thông minh.

Tại Việt Nam, Xiaomi 15T có giá từ 13,99 triệu đồng, còn 15T Pro khởi điểm từ 18,49 triệu đồng. Chương trình đặt trước từ 25/9 đến 12/10 bao gồm quà tặng loa Xiaomi Sound Party, ưu đãi đổi cũ lấy mới cùng trả góp 0% lãi suất. Các sản phẩm máy tính bảng sẽ mở bán từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11 với nhiều mức ưu đãi.



