Xiaomi đầu tư 28 tỷ USD làm chip, chuẩn bị ra mắt chip riêng

Xiaomi vừa đạt mốc xuất xưởng một triệu chip XRING 01, con số còn khiêm tốn so với Qualcomm hay MediaTek, nhưng đủ để hãng công nghệ Trung Quốc tự tin công bố kế hoạch đầu tư khổng lồ 200 tỷ nhân dân tệ (khoảng 28 tỷ USD) cho nghiên cứu và phát triển trong vòng năm năm tới.

Không phải toàn bộ số tiền này sẽ đổ vào mảng chip, nhưng chỉ cần một phần nhỏ cũng đủ để Xiaomi tiếp tục cuộc đua tự sản xuất vi xử lý riêng. Trong năm năm qua, Xiaomi đã bỏ ra tổng cộng 105,5 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 14,77 tỷ USD, vào các mảng như ô tô, chip tự thiết kế, mô hình ngôn ngữ lớn nền tảng và thiết bị gia dụng cao cấp. Khoản đầu tư gần 15 tỷ USD đó đã mang về doanh thu 64,02 tỷ USD và con số này được dự báo sẽ còn tăng.

Chip thế hệ tiếp theo của Xiaomi, XRING 03, sẽ là một trong những thành quả của chiến lược đầu tư dài hơi này. Chủ tịch Tập đoàn Xiaomi, ông Lư Vĩ Băng, xác nhận chip thế hệ mới sẽ ra mắt trong năm nay. Điều đáng chú ý là Xiaomi sẽ không sử dụng tiến trình sản xuất 2 nm mới nhất của TSMC mà thay vào đó dùng tiến trình 3 nm mang tên N3P, thế hệ cũ hơn một bậc.

Quyết định này có lý do rõ ràng: khi sản lượng còn thấp, việc đầu tư vào tiến trình sản xuất tiên tiến nhất sẽ đẩy chi phí thiết kế, chế tạo mẫu thử và sản xuất đại trà lên rất cao, trong khi chưa mang lại lợi thế tương xứng. Xiaomi chấp nhận không dẫn đầu về mặt công nghệ ở thời điểm này, ưu tiên kiểm soát chi phí để có thể đi đường dài. XRING 03 cũng sẽ dùng thiết kế lõi vi xử lý và đồ họa sẵn có từ ARM, tương tự nhiều hãng chip khác, thay vì tự phát triển từ đầu.

Về lâu dài, sau khi chuyển sang tiến trình 2 nm và tích lũy đủ kinh nghiệm, Xiaomi có thể tự thiết kế lõi vi xử lý riêng giống như Qualcomm đã làm với dòng Oryon. Tuy nhiên, con đường đó còn cách vài năm vì thiết kế lõi xử lý nội bộ đòi hỏi cả chuyên môn lẫn nguồn vốn rất lớn. Với khoản đầu tư 200 tỷ nhân dân tệ đã được hoạch định, Xiaomi đang chơi ván cờ dài, từng bước xây dựng hệ sinh thái chip riêng cho dòng sản phẩm của mình trong tương lai.