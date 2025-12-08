Xổ số miền Nam: 616 tỉ đồng giải độc đắc đã tìm thấy người trúng thưởng

Theo các công ty xổ số kiến thiết và các đại lý vé số, xổ số miền Nam tuần qua có 22 kỳ vé mở thưởng với tổng cộng 616 tỉ đồng giải độc đắc đã tìm thấy những chủ nhân may mắn trúng thưởng.

Đại lý vé số Phú Vinh ở tỉnh Vĩnh Long là 1 trong những đại lý vé số ở miền Tây liên tục đổi thưởng giải độc đắc. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Cụ thể, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 30-11, giải độc đắc (dãy số 002911) trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Mai Trang ở phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 198430) cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là tiệm vàng Phong Kim Lan ở phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng chiều 1-12, giải độc đắc (dãy số 569537) trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Nhân Kiều ở Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 986053) trúng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hoàng ở phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) và đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Vé số TP HCM mở thưởng chiều 1-12, giải độc đắc (dãy số 953117) trúng tại tỉnh Đồng Nai. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Minh Nhựt ở phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.

Vé số Vũng Tàu mở chiều 2-12, giải độc đắc (dãy số 259197) trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Duy Hùng Tú ở xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 2-12, giải độc đắc (dãy số 501721) trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Bến Tre mở thưởng chiều 2-12, giải độc đắc (dãy số 419478) trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thiên Phát ở TPHCM.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 3-12, giải độc đắc (dãy số 452169) trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng là đại lý Tài và đại lý A Tèo ở Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 912651) trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thanh ở xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Đồng Nai mở thưởng chiều 3-12, giải độc đắc (dãy số 793394) trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Đại Phát ở TPHCM.

Vé số Tây Ninh mở thưởng chiều 4-12, giải độc đắc (dãy số 718588) "ở lại" tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh cũng là nơi thường xuyên bán trúng và đổi thưởng giải độc đắc. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với với vé số Tây Ninh, giải độc đắc (dãy số 315083) tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý Tấn Sỹ 78 ở Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 4-12, giải độc đắc (dãy số 085375) trúng tại TP Cần Thơ. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Danh Tên ở Long Mỹ, TP Cần Thơ.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 5-12, giải độc đắc (dãy số 250816) lại "nổ" ở tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng vẫn là đại lý Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 451385) trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý Phúc Khanh ở tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Long An mở thưởng chiều 6-12, giải độc đắc (dãy số 277030) trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Long An, giải độc đắc (dãy số 433544) trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phước Cưng ở phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Bình Phước mở thưởng chiều 6-12, giải độc đắc (dãy số 005458) trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng cho chủ nhân may mắn là đại lý vé số Khắc Duy ở phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Hậu Giang mở cũng thưởng chiều 6-12, giải độc đắc (dãy số 373212) "nổ" tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long…

Như vậy, trong tuần qua, giải độc đắc đã trúng tại tỉnh Tây Ninh đến 8 lần, Vĩnh Long 7 lần.