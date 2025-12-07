Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 112 tỉ đồng đã tìm ra người trúng thưởng

Sáng 7-12, liên quan giải độc đắc của xổ số miền Nam, nhiều đại lý vé số đã chia sẻ lên trang facebook của đại lý mình dòng trạng thái chúc mừng những chủ nhân may mắn trúng thưởng tiền tỉ.

Giải độc đắc của vé số Long An trúng tại xã Bà Điểm, TPHCM. Ảnh: ĐLVS Mỹ Hạnh

Theo đó, anh Trần Tấn Lê Du – đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM – cho biết vừa đổi thưởng trong đêm cho một khách hàng may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 277030) 2 tờ vé số Long An, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều 6-12. Khách hàng này nhận qua chuyển khoản 3 tỉ đồng, còn lại nhận tiền mặt.

Trong khi đó, giải độc đắc (dãy số 005458) và giải an ủi của vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều 6-12, đã xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng cho chủ nhân may mắn là đại lý vé số Khắc Duy ở phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long.

Cùng mở thưởng vào chiều 6-12, giải độc đắc (dãy số 433544) của vé số TPHCM được xác định tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho những vé trúng đầu tiên là đại lý vé số Phước Cưng ở phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, vé số Bình Phước và vé số Long An, giải độc đắc (dãy số 373212) của vé số Hậu Giang được xác định "nổ" tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng 2 vé trúng đầu tiên là đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

"Khách nhận chuyển khoản 3,1 tỉ đồng, nhận tiền mặt 500 triệu đồng. Cảm ơn em gái chọn Phú Vinh làm nơi giao dịch" - đại diện đại lý Phú Vinh chia sẻ.

Giải độc đắc của vé số TPHCM trúng tại phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Phước Cưng

Như vậy, giải độc đắc với tổng số tiền là 112 tỉ đồng của 4 đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TPHCM đều đã lộ diện những chủ nhân may mắn.

Giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.