Xoài rẻ hiếm có, nhà máy mua trữ đến tháng 10

Theo Ngọc Ánh | 24-05-2026 - 15:25 PM | Thị trường

Giá nhiều loại xoài rẻ hiếm có trong nhiều năm do trúng mùa, nguồn cung dồi dào và sức mua yếu - thời điểm tốt nhất năm để ăn xoài

Những ngày gần đây, giá xoài bán tại TPHCM giảm mạnh. Ngay cả giống nổi tiếng như xoài cát Hòa Lộc, nhiều nơi chỉ còn 20.000 – 40.000 đồng/kg, trong khi trước đây thường trên 50.000 đồng/kg.

Xoài 9.000 đồng/kg ở siêu thị

Các giống khác như xoài Úc, xoài cát chu, xoài tứ quý… cũng có giá dưới 30.000 đồng/kg. Đặc biệt, các loại xoài bình dân như xoài keo, xoài tượng khổng lồ… rớt xuống dưới 10.000 đồng/kg.

Không chỉ ở chợ truyền thống, tại hệ thống siêu thị Bách Hóa Xanh, có loại xoài được bán với giá chỉ 9.000 đồng/kg.

Ông Hoàng Mạnh Cường, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Vinaxo (Đồng Tháp) – doanh nghiệp chuyên thu mua xoài chế biến – cho biết mọi năm đây vẫn là thời điểm giá xoài thấp nhất do vào mùa thu hoạch rộ.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ vài năm gần đây, giá năm nay thấp hơn do nhiều yếu tố cộng hưởng như trúng mùa, nguồn cung xoài từ Campuchia tăng vì không xuất khẩu được sang Thái Lan, trong khi sức mua trong nước yếu.

Xoài Hòa Lộc 20.000 đồng/kg sáng 24-5 tại chợ Tân Định

Do giá nguyên liệu thấp, Vinaxo đang đẩy mạnh thu mua với sản lượng lên tới hàng chục ngàn tấn để dự trữ, phục vụ chế biến đến khoảng tháng 10.

Ông Cường cho biết thêm vùng trồng xoài của Việt Nam phân tán nên doanh nghiệp gặp khó trong khâu thu mua do phải qua nhiều trung gian gom hàng.

Có nơi báo giá rẻ nhưng chỉ cung ứng được vài tấn, trong khi doanh nghiệp thường mua vài chục tấn mỗi lần.

Nhiều giống xoài cùng vào thời điểm thu hoạch

Ngoài ra, chỉ những vùng trồng xoài tập trung mới có nhiều thợ hái lành nghề, giúp bảo đảm chất lượng trái sau thu hoạch.

Dù vậy, theo ông Cường, chỉ vài ngày nữa xoài sẽ qua giai đoạn thu hoạch rộ nên giá có thể tăng trở lại, dự kiến từ tháng 6.

Một loại linh kiện nhỏ bằng móng tay đang làm đảo lộn ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc - giá xe điện tăng vọt trong khi lợi nhuận bị bóp nghẹt

Sau sầu riêng, hơn 150.000 tấn quả của Thái Lan sắp đổ bộ khắp châu Á: Được mệnh danh ‘nữ hoàng’ trái cây, Việt Nam cũng là đích đến

Lộ diện mẫu xe tay ga 150cc dài hơn cả Yamaha TMAX, sở hữu bình xăng 15 lít, có ABS, TCS nhưng giá cực mềm

Khách Tây "nghiện" đi cắt tóc ở Việt Nam, định vào 15 phút nhưng 2 tiếng sau mới chịu ra

Ảnh thực tế Peugeot 3008 đời mới tại Việt Nam: Dáng coupe sành điệu, màn cong siêu dài, chờ giá để cạnh tranh CX-5, Tucson

Xe máy điện Honda giảm hơn 10 triệu đồng, rẻ chưa từng có

