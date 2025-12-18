Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xôn xao đường ở Hà Nội đặt tên Cà Chua, Hành Tây, Nấm Kim Châm: Sự thật bất ngờ

18-12-2025

Những con đường tại thôn Vĩnh Lộc, xã Chương Dương (Hà Nội) hiển thị tên là các loại củ, quả trên Google Maps khiến nhiều người tò mò.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được chụp lại từ Google Maps tại thôn Vĩnh Lộc, xã Chương Dương (Thường Tín cũ), TP Hà Nội với những tên đường được đặt theo tên các loại rau, củ như: Cà Chua, Hành Tây, Bí Đỏ, Khoai Môn, Nấm Kim Châm, Ớt Chuông Đỏ, Tía Tô, Hương Nhu, Ngò Gai...

Thông tin đã khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, thú vị vì những cái tên đường độc lạ. Tuy nhiên, không ít người đặt câu hỏi về tính xác thực của thông tin này.

Google Maps hiển thị tên những con đường: Hành Tây, Cà Chua, Bí Đỏ, Nấm Kim Châm,... khiến cư dân mạng thích thú.

Nguồn tin trên báo Dân trí cho biết, khi phóng viên có mặt tại thôn Vĩnh Lộc, ghi nhận không tồn tại bất kỳ tấm biển nào có tên đường là tên các loại rau, củ hiển thị như trên Google Maps. Nhiều người dân sống ở thôn lâu năm cũng khẳng định họ chưa từng nghe những cái tên như đường Cà Chua, Hành Tây,...

Người dân cho biết, tên đường Cà Chua hiển thị trên Google Maps thực tế là đường Cái Làng; đường Nấm Kim Châm là đường Hoa Phượng. Các tuyến đường khác cũng có tên gọi chính thức, được gắn biển rõ ràng như đường: Phần Trăm, Bình Lao, Đoàn Kết,... Cũng có người từng nghe xôn xao về tên đường theo tên các loại rau, củ song những tên gọi này chỉ mang tính đùa vui.

Những con đường này là do người dân tự đặt và tự thêm trên Google Maps.

Ông Lê Đình Trưởng (trưởng thôn Vĩnh Lộc, xã Chương Dương) thông tin thêm, những tên đường lấy tên các loại rau, củ thực chất là tên do một số người dân tự gọi và thêm trên Google Maps chứ không có bất cứ cơ quan nào của địa phương thông qua.

Theo ông Trưởng, bà con ở địa phương có nghề buôn bán rau củ nên có thể một số người đã tự đặt tên đường như vậy. Cách đây khoảng 5-7 năm đã có một số người gọi tên đường theo các loại rau, củ. Tuy nhiên, thông tin hiển thị trên Google Maps ít được biết đến do chỉ có giới trẻ sử dụng ứng dụng này.

Những tên đường đang chính thức đang được sử dụng ở thôn Vĩnh Lộc đều được công nhận sau các cuộc họp lấy ý kiến người dân và được lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã đồng ý.


Theo Lam Giang

Phụ nữ mới

