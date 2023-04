Xôn xao việc đề nghị đưa 400 người lên thử tải cầu ở An Giang

Ngày 4-4, nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết Công an tỉnh An Giang đã ký văn bản đề nghị TP Long Xuyên phối hợp hỗ trợ trong việc giám định cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học.



Cầu Nguyễn Thái Học nhìn từ trên cao.

Theo đó, thời gian tiến hành giám định tại hiện trường cầu bộ hành từ ngày 29-3 đến ngày 6-4. Văn bản nêu rõ: "Trong đó, vào ngày 5-4, cần huy động 400 người để thực hiện việc thử tải. Để việc giám định đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra, công an tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND TP Long Xuyên phối hợp, huy động số lượng 400 người ở các trường học, dân quân, dân phòng, đoàn thể... đóng trên địa bàn TP Long Xuyên để phục vụ cho việc giám định vào ngày 5-4 (Cơ quan giám định thu thập dữ liệu cân nặng trước vào chiều 4-4)".

Văn bản của Công an tỉnh An Giang đề nghị TP Long Xuyên phối hợp

Việc thử trọng tải cầu Nguyễn Thái Học lần này có liên quan đến việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang kiểm tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại công trình cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang trưng cầu Phân viện Khoa học công nghệ giao thông vận tải phía Nam giám định chất lượng, xác định thiệt hại và thẩm quyền điều chỉnh thiết kế của cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học.

Ngày 24-3, Phân viện Khoa học công nghệ giao thông vận tải phía Nam có công văn thông báo kế hoạch chi tiết thực hiện công tác giám định tư pháp công trình cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học.

Văn bản huy động đoàn viên, thanh niên của Thành Đoàn TP Long Xuyên.

Thành Đoàn TP Long Xuyên cũng đã có văn bản về việc huy động đoàn viên, thanh niên hỗ trợ trong việc giám định cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học.

Trước thông tin này, một cán bộ TP Long Xuyên tỏ ra lo lắng: "Việc đưa người lên để thử trọng tải cầu như thế thì nguy hiểm quá. Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu có sự cố? Thiếu gì cách để thử trọng tải, sao lại đưa người lên cầu để thử trực tiếp như vậy?"

Trong khi đó, lãnh đạo TP Long Xuyên cũng từ chối trả lời phóng viên khi được hỏi: "Vì sao lại đồng ý huy động người để thử trọng tải cầu?"

Hiện nay, vụ việc đã tạo ra dư luận lớn tại An Giang. Ông Lê Văn Hùng (ngụ TP Long Xuyên) thắc mắc: "Tại sao công trình đưa vào sử dụng đến 2 năm rồi mới lại kiểm tra trọng tải? Và việc kiểm tra bằng cách dùng người để thử trọng tải như thế thì có nguy hiểm quá không? Tôi cũng đang lo lắng".

Cầu bộ hành rực rỡ bên cầu Nguyễn Thái Học.

Trước đó, ngày 29-4-2021, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khánh thành cầu Nguyễn Thái Học. Công trình gồm có 2 cầu chính là cầu vòm 4 nhịp chiều dài 120m, mặt cắt ngang cầu rộng 16m và cầu bộ hành dành riêng cho người đi bộ mỗi bên rộng 1m.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 200 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh An Giang do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty Cổ phần Cầu 12 và Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Xây dựng công trình 624 trúng thầu thi công xây dựng.

Sau 2 năm đưa vào vận hành, cầu Nguyễn Thái Học được kiểm định lại.

6 tháng sau khi cầu Nguyễn Thái Học đi vào hoạt động, công nhân Công ty Cổ phần Cơ khí 4 đến hàn gắn các phần đầu mối của dầm cầu bộ hành (song song với cầu Nguyễn Thái Học, nối đôi bờ Mỹ Hòa và Mỹ Bình, TP Long Xuyên) bên bờ phường Mỹ Bình.

Ngày 16-9-2021, Văn phòng UBND tỉnh An Giang đã có công văn số 4886 gửi Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh để thông báo ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh - về việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình cầu Nguyễn Thái Học và yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chủ trì xác định những tồn tại cần phải được khắc phục. Chủ đầu tư sau khi kiểm tra khẩn trương làm việc với nhà thầu để xác định trách nhiệm, khắc phục những tồn tại của công trình.