Xót xa mảnh giấy cầu bình an của nạn nhân chuyến bay chở 132 người rơi xuống núi: Mong ước đơn giản nhưng kết cục thật đau thương

Chiều ngày 21/3, tai nạn tồi tệ nhất lịch sử hàng không Trung Quốc trong nhiều năm đã xảy ra khi một chiếc máy bay Boeing 737 của China Eastern Airlines đã lao thẳng xuống núi tại huyện Đằng, thành phố Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Choang ở tỉnh Quảng Tây . Sau tai nạn, máy bay được cho là đã "vỡ tan tành thành các mảnh vụn".



Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV trưa 22/3 cho biết: "Các mảnh vỡ của máy bay đã được tìm thấy tại hiện trường, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy bất cứ nạn nhân nào sống sót trên máy bay".

Đến chiều ngày 22/3, công tác cứu hộ vẫn đang được diễn ra dù hy vọng còn người sống sót là rất thấp. Cho đến thời điểm hiện tại, rất nhiều mảnh vỡ máy bay và đồ dùng cá nhân được cho là thuộc về người trên chuyến bay xấu số đã được tìm thấy. Dẫu vậy, không có thi thể nào được tìm ra.

Tại khu vực trung tâm vùng máy bay rơi xuống, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy các vật dụng như ví tiền, chứng minh thư, thẻ ngân hàng,... Trong số đó, một di vật đặc biệt là một mảnh giấy đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung. Hashtag về món đồ gây xúc động này đã leo lên vị trí thứ nhất trên bảng tìm kiếm nóng của mạng xã hội Weibo.

Mảnh giấy nhỏ được tìm thấy trong đống đổ nát

Mảnh giấy đã bị cháy sém viết về "bình an khấu". Bình an khấu là loại ngọc nhỏ tròn và dẹt, thường được đeo trước ngực. Theo quan niệm của người Trung Quốc, đeo bình an khấu có công năng trừ tà, bảo vệ bản thân được bình an.



Trên tờ giấy này chính là những dòng chữ thuyết minh về bình an khấu, với nguyện ước mong sẽ "luôn luôn bình an". Có thể chủ nhân của di vật này đã mang theo một viên ngọc cầu bình an bên mình, thế nhưng những mong ước giản dị, những lời chúc thường ngày quen thuộc ấy giờ cũng thật khó biết bao.

Mảnh giấy kèm bùa cầu bình an của hành khách trong chuyến bay xấu số

Di vật nhỏ nhưng mang cả một câu chuyện bi thương của hành khách vô danh đã khiến rất nhiều cư dân mạng xứ Trung xúc động. Dù gần như đã không còn hy vọng, nhưng vẫn không ít người liên tục gửi lời cầu nguyện bình an đến 132 con người đã ở trên chuyến bay định mệnh:



"Vật thì ở đây, nhưng không thấy người nữa"

"Hy vọng họ đã đến một thế giới khác bình an"

"Đến bây giờ tôi mới nhận ra, những lời nhắn đơn giản như "Con đáp máy bay rồi", "Con đã đến nơi bình an",... có ý nghĩa lớn thế nào với người thân của mình"

"Hai chữ "bình an" tưởng giản đơn mà giờ thật quý giá biết chừng nào".

Nguồn: Weibo

