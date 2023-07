Xu hướng sử dụng sữa non trong chăm sóc sức khỏe người già

Lão hoá miễn dịch và những hệ luỵ với sức khoẻ



Chia sẻ tại hội thảo khoa học "Nâng cao kiến thức dinh dưỡng miễn dịch người lớn" do Bộ Y tế cùng Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam phối hợp tổ chức mới đây, PGS.TS Vũ Thị Thanh Huyền, Trưởng khoa Nội tiết Cơ xương khớp - BV Lão Khoa TW, Phó trưởng Bộ môn Lão Khoa - Đại học Y Hà Nội cho biết: Hệ miễn dịch là tấm ‘áo giáp’ giúp phòng ngừa nhiễm trùng, ngăn chặn, chiến đấu với ung thư và kiểm soát viêm. Khi tấm "áo giáp" này bị mài mòn sẽ làm giảm khả năng phòng chống bệnh, tăng tỷ lệ nhiễm trùng, viêm phổi, khối u hoặc các bệnh tự miễn.

Giống như các cơ quan khác, hệ miễn dịch cũng "tích luỹ" những thay đổi theo tuổi tác, làm suy giảm dần khả năng đáp ứng miễn dịch với nhiễm trùng, gọi là lão hóa miễn dịch.

Cơ thể sẽ bị ảnh hưởng bởi lão hóa miễn dịch từ giai đoạn trung niên (40 tuổi trở lên) và sang tới giai đoạn cao tuổi sẽ biểu hiện ra thành các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hoặc bệnh tật.



Lão hóa miễn dịch khiến khả năng chống đỡ bệnh tật giảm và ảnh hưởng đến sức khỏe, giảm khả năng phục hồi khi mắc bệnh. Đó là hệ vận động cơ xương khớp bị lão hóa: lười vận động, đau cứng khớp. Hệ tiêu hóa suy giảm: ăn uống không ngon miệng, tiêu hóa kém, mất ngủ... Chính những yếu tố này dẫn đến việc làm gia tăng các bệnh nhiễm trùng, viêm phổi, khối u; Gia tăng đột quỵ, tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường...

Cách nào để bồi đắp, tăng cường dinh dưỡng cho tấm ‘áo giáp’?

Theo các chuyên gia y tế, mặc dù không có cách nào chống lại được quá trình lão hóa, nhưng có thể làm chậm quá trình này và phòng ngừa được những tác động xấu của lão hóa lên các cơ quan trong cơ thể để phòng bệnh. Một chế độ ăn uống lành mạnh, đủ chất và cân đối giữ vai trò quan trọng trong việc giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, loại bỏ những nguy cơ của bệnh tật và làm chậm quá trình lão hóa.

PGS.TS Lâm Vĩnh Niên, Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM cho rằng: "Hệ miễn dịch và dinh dưỡng có tác động qua lại, nên muốn tăng cường miễn dịch cần chú trọng đến dinh dưỡng. Trong các giải pháp dinh dưỡng để tăng cường miễn dịch cho người lớn tuổi, cần đặc biệt lưu ý bổ sung kháng thể IgG".

Bổ sung dinh dưỡng có chứa kháng thể IgG là cách để tăng cường miễn dịch

IgG là thành phần kháng thể chính trong sữa non, chiếm tới hơn 75% tổng lượng kháng thể trong huyết thanh và là kháng thể quan trọng nhất của hệ miễn dịch. IgG có tác dụng tăng cường miễn dịch, phòng ngừa bệnh nhiễm khuẩn tiêu hóa, hô hấp; từ đó giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, bảo vệ hệ cơ xương khớp, hỗ trợ tiêu hóa – những vấn đề thường gặp ở người cao tuổi.



Ứng dụng Sữa non giúp tăng cường miễn dịch đã được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận. Tập đoàn Sữa non lớn nhất toàn cầu - Pantheryx (Hoa Kỳ) sử dụng công nghệ đặc biệt có thể chiết xuất sữa non ColosIgG 24h vì đây loại sữa non được lấy từ bò tốt nhất trong 3 loại (24h, 48h và 72h) và giữ được hàm lượng kháng thể IgG cao nhất dành cho VitaDairy.

Tại Việt Nam từ 2019, Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam - một trong ba nhà sản xuất sữa bột lớn nhất Việt Nam là doanh nghiệp tiên phong ứng dụng sữa non ColosIgG 24h vào các sản phẩm dinh dưỡng giúp tăng cường miễn dịch sức khỏe.

VitaDairy - Đối tác số 1 của Tập đoàn Sữa non lớn nhất toàn cầu tiên phong mở ra xu hướng mới với ứng dụng sữa non giúp hỗ trợ tăng cường miễn dịch người già

Mới đây, ngày 22/6 (theo giờ Mỹ), VitaDairy vừa trở thành đối tác số 1 của Tập đoàn sữa non lớn nhất toàn cầu - Pantheryx (Mỹ). Lễ trao chứng nhận diễn ra tại bang Azirona (theo giờ Mỹ) với sự tham gia của Chính phủ Mỹ và những chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thế giới.

Tại buổi lễ chứng nhận, VitaDairy đã được trao bằng chứng nhận về việc ứng dụng sữa non ColosIgG 24h vào sản phẩm dinh dưỡng CaloSure dành cho người già giúp hỗ trợ tăng cường khả năng miễn dịch và sức khỏe tim mạch, hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ.

VitaDairy đã được trao bằng chứng nhận về việc ứng dụng sữa non ColosIgG 24h vào sản phẩm dinh dưỡng CaloSure dành cho người già giúp để tăng cường khả năng miễn dịch và sức khỏe tim mạch và hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ

Chia sẻ về lý do lựa chọn VitaDairy là đối tác số 1, Tổng Giám đốc Pantheryx, ông Wes Parris cho biết: "Pantheryx đánh giá cao nỗ lực của VitaDairy với những ứng dụng khoa học trong việc sử dụng nguyên liệu sữa non ColosIgG 24h giúp mang lại hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn, nâng cao sức khỏe cộng đồng".

TS Mehmet Oz (Hoa Kỳ) - Giáo sư và phó chủ nhiệm phẫu thuật tại Đại học Columbia, kiêm Giám đốc Viện Tim, Trung tâm Y tế Columbia (Mỹ) chia sẻ: "Tôi rất vui và đánh giá rất cao nỗ lực của VitaDairy khi đã ứng dụng thành công sữa non trong phân khúc dinh dưỡng miễn dịch cho người lớn/ người già. Chắc chắn điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho người cao tuổi có được hệ miễn dịch tốt chống chọi với bệnh nền - điều tất yếu trong quá trình phát triển sinh lý tuổi già".



Tổng Giám đốc VitaDairy - bà Nguyễn Thị Hà cho biết: "VitaDairy chọn hướng đi riêng nhưng luôn là một phần của dòng chảy xã hội. Vì sống trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm nên người Việt Nam luôn đối diện với nhiều dịch bệnh. Do vậy, chúng tôi mong muốn tạo ra những liều "vaccine miễn dịch tự nhiên" ứng dụng trong dinh dưỡng cho trẻ em và người già để trang bị lá chắn, tăng cường hệ miễn dịch như một vũ khí tự thân để đối phó trước dịch bệnh".

Với công thức khoa học ứng dụng nhiều dưỡng chất dinh dưỡng mới, CaloSure America được xem là giải pháp dinh dưỡng tổng thể cho sức khỏe và hỗ trợ phòng ngừa các vấn đề do lão hóa. Điểm đặc trưng nổi bật của sản phẩm là ứng dụng nguyên liệu Sữa non ColosIgG 24h được VitaDairy nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và độc quyền ứng dụng tại Việt Nam....

CaloSure America là thực phẩm dinh dưỡng y học, lý tưởng cho việc dùng hàng ngày như những bữa ăn nhẹ, đảm bảo dinh dưỡng tốt giúp phục hồi và tăng cường sức khỏe. Đặc biệt, CaloSure America được bổ sung hệ dưỡng chất đem lại những lợi ích tăng cường cho sức khỏe gồm: 7000mg sữa non ColosIgG24h chứa 1000mg kháng thể IgG tự nhiên giúp tăng cường đề kháng; Nattokinase và Sterol esters thực vật tốt cho tim mạch, giúp giảm mỡ máu; Hệ dưỡng chất HMB-Canxi -Glucosamin cho Cơ xương khớp khỏe mạnh; và GABA giúp hỗ trợ giấc ngủ ngon ở người cao tuổi.

CaloSure America giúp hỗ trợ tăng cường miễn dịch, giảm mệt mỏi và phục hồi sức khỏe. Ngoài ra sản phẩm còn tăng cường sức khỏe tim mạch, bảo vệ hệ cơ - xương - khớp, hỗ trợ trí não, giấc ngủ: hỗ trợ tiêu hóa.