Xu hướng “Wealth Lifestyle”: Tài sản không chỉ sinh lời mà còn kiến tạo trải nghiệm sống

Theo Bộ Nội vụ, đến cuối năm 2025, Việt Nam là nơi làm việc của hơn 162.800 lao động nước ngoài đến từ khoảng 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có hơn 44.000 chuyên gia, bên cạnh lực lượng đáng kể là nhà quản lý và lao động kỹ thuật cao. Phần lớn nhóm nhân sự này đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản - những thị trường có yêu cầu cao về tính an toàn, minh bạch và chất lượng trong quản lý tài sản.

Một khảo sát mang tên Expat Insider 2025 của mạng lưới InterNations xếp hạng Việt Nam vào nhóm năm quốc gia đáng sống nhất thế giới dành cho người nước ngoài, đồng thời dẫn đầu về chỉ số tài chính cá nhân trong năm năm liên tiếp, trong đó gần 90% người tham gia khảo sát cho biết hài lòng với chi phí và chất lượng cuộc sống tại Việt Nam.

Sự gia tăng của cộng đồng người nhập cư cũng đem lại nhiều thay đổi trong cách sử dụng dịch vụ ngân hàng. Với đặc thù thường xuyên di chuyển giữa nhiều quốc gia để làm việc, đầu tư hoặc nghỉ dưỡng, nhóm khách hàng này ngoài quan tâm đến khả năng bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản, họ còn kỳ vọng giải pháp tài chính có thể hỗ trợ cho phong cách sống linh hoạt.

Từ đó, "Wealth Lifestyle" (phong cách sống của phân khúc khách hàng có tiềm lực tài chính, đề cao trải nghiệm và chất lượng sống) ngày càng được xem là một xu hướng nổi bật, khi tài sản không còn chỉ được đo bằng quy mô tích lũy hay mức sinh lời, mà trở thành nền tảng kiến tạo sự an tâm, mở rộng lựa chọn và nâng cao chất lượng sống.

Hàng loạt giải pháp tài chính kết hợp lên ngôi

Nắm bắt xu hướng này, nhiều ngân hàng đã phát triển các sản phẩm, dịch vụ chuyên biệt dành cho nhóm khách hàng quốc tế đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Trong đó, chứng chỉ tiền gửi của ngân hàng Phương Đông (OCB) được thiết kế theo hướng vừa hỗ trợ tối ưu nguồn vốn nhàn rỗi, vừa bổ sung các quyền lợi theo phong cách sống thường xuyên dịch chuyển.

Người dùng tham khảo sản phẩm chứng chỉ tiền gửi của OCB. Ảnh: OCB

Người dùng tham khảo sản phẩm chứng chỉ tiền gửi của OCB. Ảnh: OCB

Cụ thể, chứng chỉ tiền gửi được phát hành tại các chi nhánh và phòng giao dịch OCB trên toàn quốc, với lãi suất lên đến 8,5%/năm. Giá trị sở hữu từ 100 triệu đồng, cùng kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng, cho phép khách hàng chủ động xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với thời gian lưu trú, mục tiêu tích lũy hoặc các dự định trong tương lai.

Bên cạnh khả năng sinh lời, sản phẩm được triển khai trên nền tảng tài chính vững cùng quy trình minh bạch và tiêu chuẩn phục vụ chuyên nghiệp của OCB. Đây là cơ sở giúp khách hàng quốc tế an tâm hơn khi quản lý nguồn vốn tại Việt Nam, đồng thời chủ động sắp xếp các kế hoạch công việc và đời sống.

Điểm nhấn của sản phẩm nằm ở quyền lợi sử dụng phòng chờ hạng thương gia tại các ga quốc tế ở Việt Nam. Trước mỗi chuyến bay, khách hàng có thể nghỉ ngơi, làm việc hoặc tận hưởng các tiện ích, qua đó kết nối mục tiêu tích lũy với phong cách sống thường xuyên dịch chuyển.

Việc tích hợp thêm các quyền lợi ngoài tài chính cho thấy OCB vừa chú trọng hiệu quả đầu tư, vừa từng bước cá nhân hóa giải pháp theo nhu cầu của từng phân khúc. Đây cũng là một phần trong định hướng hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, từ thanh toán, ngân hàng số, tín dụng đến quản lý tài sản.

Đại diện lãnh đạo OCB chia sẻ: "Cộng đồng chuyên gia và công dân quốc tế tại Việt Nam có những yêu cầu riêng trong quản lý tài sản, tiếp cận dịch vụ và tổ chức cuộc sống. Từ sự thấu hiểu đó, OCB phát triển chứng chỉ tiền gửi theo hướng kết hợp giữa hiệu quả tài chính, sự an tâm và các quyền lợi phù hợp với nhịp sống thường xuyên dịch chuyển. Chúng tôi mong muốn trở thành đối tác tin cậy, đồng hành cùng khách hàng từ mục tiêu ngắn hạn đến những kế hoạch dài hạn tại Việt Nam."



