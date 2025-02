Xử phạt người phụ nữ đăng thông tin giả về "xe bắt cóc trẻ em"

Chiều 27/2, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với L.N.Y (ở phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng) về hành vi cung cấp thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện tài khoản Facebook N.Y.L.T.H đăng tải video, kèm theo nội dung “Khẩn cấp mọi người ơi, xe nó vô trong hẻm nhà em rồi mọi người ơi, nó dí chị đó không thành công chạy ra về hướng ngã 3 Hai Châu rồi ạ, mọi người cẩn thận con cháu đi ạ, em run quá mọi người ơi”. Trong video là hình ảnh chiếc xe ô tô màu trắng, dán kính màu đen, mang biển kiểm soát 50M-493.xx, đang lưu thông trên đường gần khu vực ngã 3 Hai Châu, phường Trảng Bàng.

Cơ quan công an xác định tài khoản Facebook N.Y.L.T.H đăng tải thông tin sai sự thật nên đã mời chị L.N.Y (chủ tài khoản Facebook N.Y.L.T.H) làm việc.

Tại cơ quan công an, chị L.N.Y thừa nhận hành vi đăng tải nội dung trên là sai sự thật, bản thân không chứng kiến hành vi bắt cóc của xe ô tô 50M-493.xx, cũng như không thấy hành vi dí người để bắt cóc, tất cả đều do bản thân tự suy đoán, liên tưởng xe bắt cóc. Việc đăng video chỉ muốn câu like từ cộng đồng mạng. Sau khi đăng tải nội dung trên và nhận sự phản ánh trái chiều từ cộng đồng, chị L.N.Y đã chủ động xóa video đăng tải sai sự thật và cam kết sẽ không tái phạm lần sau.

Những ngày qua, tin đồn bắt cóc trẻ em lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận. Các bài đăng này kèm theo hình ảnh xe ô tô bị nghi ngờ là phương tiện của các đối tượng phạm tội, khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, đến nay, lực lượng chức năng chưa ghi nhận bất kỳ vụ việc nào liên quan đến hành vi bắt cóc trẻ em trên địa bàn. Công an các huyện, thị xã, thành phố ở Tây Ninh cũng chưa tiếp nhận đơn trình báo nào về vấn đề này.

Cơ quan chức năng khẳng định, việc lan truyền thông tin sai sự thật gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời, hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin không được kiểm chứng có thể vi phạm pháp luật về an ninh mạng.

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội, không nên chia sẻ hoặc lan truyền những tin tức chưa được xác minh. Nếu phát hiện bất kỳ thông tin nghi vấn nào, người dân nên báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được xác minh và xử lý theo quy định.