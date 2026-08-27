Xuân Son khoe 2 chiếc lót ống đồng cực ý nghĩa, nói yêu Việt Nam bằng chính tiếng Việt khi trở thành nhà vô địch ASEAN Cup 2026

Sau hành trình đầy cảm xúc, Xuân Son cùng các đồng đội đã chính thức trở thành những nhà vô địch ASEAN Cup 2026. ĐT Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận và bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á.

Giữa bầu không khí ăn mừng cuồng nhiệt, Xuân Son có một khoảnh khắc đặc biệt khiến người hâm mộ chú ý khi khoe hai chiếc lót ống đồng của mình. Đây không phải những món đồ bảo hộ đơn thuần. Cả hai chiếc lót ống đồng đều được Son thiết kế với những hình ảnh mang ý nghĩa riêng, như cách anh mang theo những điều quan trọng nhất bên mình mỗi khi ra sân.

Một chiếc in hình Xuân Son cùng vợ và các con, lưu giữ hình ảnh gia đình nhỏ - những người luôn ở phía sau, đồng hành và là điểm tựa tinh thần cho anh trong hành trình thi đấu.

Xuân Son khoe 2 chiếc lót ống đồng cực ý nghĩa (Ảnh: Thanh Xuân)

Chiếc còn lại mang hình ảnh Xuân Son trong màu áo ĐT Việt Nam, gắn với hành trình của anh cùng đội tuyển. Nếu một bên đại diện cho gia đình, thì một bên lại là hình ảnh của màu áo mà Son đang khoác lên mình với niềm tự hào. Hai chiếc lót ống đồng vì thế gần như kể lại hai phần quan trọng trong cuộc sống của Xuân Son: gia đình và bóng đá Việt Nam.

Sau khi cùng ĐT Việt Nam nâng cúp ASEAN Cup 2026, Son tự hào cầm hai món đồ đặc biệt trên tay, nở nụ cười rạng rỡ giữa sân Mỹ Đình. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi sự đáng yêu và cũng cho thấy cách tiền đạo sinh năm 1997 luôn mang theo những người thân yêu bên mình trên hành trình sân cỏ.

Đặc biệt, khi được hỏi về tình cảm dành cho Việt Nam sau chức vô địch, Xuân Son còn khiến người hâm mộ thích thú khi nói bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt: “I love Vietnamese people. Tôi yêu Việt Nam nhiều quá".

Vợ con Xuân Son ăn mừng vô địch trên khán đài (Ảnh: IGNV)

Một câu nói ngắn nhưng đầy cảm xúc. Từ một cầu thủ Brazil đến Việt Nam thi đấu, Xuân Son ngày càng cho thấy sự gắn bó với đất nước hình chữ S, từ việc học tiếng Việt, hòa nhập với cuộc sống nơi đây cho đến khoảnh khắc tự hào khoác lên mình màu áo đội tuyển.

Tại ASEAN Cup 2026, Xuân Son tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét. Anh ghi 5 bàn thắng, ngang bằng thành tích của Nguyễn Đình Bắc, qua đó cùng tiền đạo trẻ của ĐT Việt Nam trở thành đồng Vua phá lưới của giải đấu. Dù không thể tiếp tục gia tăng thành tích trong trận chung kết, Son vẫn khép lại giải đấu với vị trí đồng dẫn đầu danh sách ghi bàn và quan trọng hơn cả là một chiếc huy chương vàng ASEAN Cup.

Với Xuân Son, đây không chỉ là một danh hiệu cá nhân. Đây là chức vô địch mà anh có được trong màu áo đội tuyển Việt Nam.