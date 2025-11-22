Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuân Son "mất" hơn 3 tỷ đồng

22-11-2025 - 11:25 AM | Sống

Chấn thương khiến cho Xuân Son bị tụt giá.

Tiền vệ Nguyễn Xuân Son vừa trải qua một quãng thời gian đầy khó khăn khi giá trị chuyển nhượng của anh bị đánh giá giảm mạnh trên thị trường. Theo thông tin từ trang định giá cầu thủ Transfermarkt, giá trị của Xuân Son đã giảm từ 700.000 euro xuống còn 600.000 euro, tương đương mất hơn 3 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính dẫn đến việc giảm giá này được xác định là chấn thương dài hạn mà cầu thủ sinh năm 2001 phải đối mặt từ đầu năm. Xuân Son đã nghỉ thi đấu khoảng 11 tháng, không được đăng ký tham dự các trận đấu ở giai đoạn một mùa giải. Thời gian dài không thi đấu khiến phong độ và giá trị chuyển nhượng của anh bị ảnh hưởng đáng kể.

Xuân Son

Xuân Son đang dần trở lại

Dù vậy, việc giảm giá trị này không gây quá nhiều lo ngại, bởi Xuân Son vẫn đang thuộc biên chế CLB Nam Định với hợp đồng dài hạn 6 năm. CLB và người hâm mộ vẫn kỳ vọng cầu thủ trẻ sẽ sớm trở lại phong độ cao và đóng góp quan trọng cho đội bóng.

Niềm vui trở lại với Xuân Son là khi anh góp mặt trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Lào mới đây, đồng thời ghi bàn mở tỷ số, cho thấy dấu hiệu hồi phục tích cực sau chấn thương kéo dài. Đây cũng là cơ hội để anh chứng minh giá trị thực sự của mình trên sân cỏ, đồng thời lấy lại niềm tin từ CLB và người hâm mộ.

Bạn thân Xuân Son chính thức đăng ký tên tiếng Việt, chờ ngày khoác áo tuyển Việt Nam

Theo Duy Nguyễn

Phụ nữ số

Từ Khóa:
Xuân Son

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mua rau, cứ học thuộc mẹo này là biết rau trồng tự nhiên hay rau phun thuốc kích thích

Mua rau, cứ học thuộc mẹo này là biết rau trồng tự nhiên hay rau phun thuốc kích thích Nổi bật

Chân dung người đàn ông dùng drone tải trọng 100kg kéo nạn nhân từ dòng nước xiết vào bờ

Chân dung người đàn ông dùng drone tải trọng 100kg kéo nạn nhân từ dòng nước xiết vào bờ Nổi bật

Loại cá được Mỹ đánh giá tốt bậc nhất thế giới: Việt Nam rất sẵn nhưng nhiều người chê không ăn

Loại cá được Mỹ đánh giá tốt bậc nhất thế giới: Việt Nam rất sẵn nhưng nhiều người chê không ăn

11:08 , 22/11/2025
3 nhiều - 2 đau là dấu vết của bệnh ung thư giỏi "trốn tìm", phát hiện thường ở giai đoạn cuối

3 nhiều - 2 đau là dấu vết của bệnh ung thư giỏi "trốn tìm", phát hiện thường ở giai đoạn cuối

10:52 , 22/11/2025
Chàng sinh viên tham gia Ai Là Triệu Phú, tình cờ bật mí ước mơ với MC Lại Văn Sâm, 1 tháng sau nhận cuộc gọi thay đổi cuộc đời

Chàng sinh viên tham gia Ai Là Triệu Phú, tình cờ bật mí ước mơ với MC Lại Văn Sâm, 1 tháng sau nhận cuộc gọi thay đổi cuộc đời

10:50 , 22/11/2025
Zalo ra thông báo mới, người dân một số địa phương cần cập nhật ngay

Zalo ra thông báo mới, người dân một số địa phương cần cập nhật ngay

10:48 , 22/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên