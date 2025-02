Xuân Thiện hợp tác đưa khoa học nông, lâm nghiệp Việt sang Angola

Ngày 07/02/2025, Công ty TNHH Thương mại và Nông nghiệp Khang An (đơn vị được Tập đoàn Xuân Thiện giao trách nhiệm triển khai các dự án nông, lâm nghiệp) và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (thuộc bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác về việc triển khai nghiên cứu chọn giống và phát triển trồng bạch đàn bền vững tại Angola.

Tập đoàn Xuân Thiện đang tập trung mạnh mẽ vào lĩnh vực thép xanh - công nghệ sản xuất thép hiện đại, không sử dụng nhiên liệu hóa thạch và giúp giảm thiểu khí thải carbon so với phương pháp truyền thống. Đây là công nghệ thân thiện với môi trường, đang được các chính phủ trên thế giới khuyến khích vì không gây ô nhiễm môi trường, giảm gia tăng khí nhà kính do đốt nhiên liệu hóa thạch, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững trong ngành thép. Tập đoàn Xuân Thiện được đón nhận nồng nhiệt đầu tư tại Angola, quốc gia có diện tích hơn 1,2 triệu km² - lớn thứ hai tại châu Phi và sở hữu tài nguyên phong phú bậc nhất trên lục địa này. Tại đây, Tập đoàn sở hữu mỏ quặng sắt với trữ lượng lên đến hàng tỷ tấn, cùng hàng triệu héc ta đất để phát triển trồng rừng bạch đàn và một số loài cây nông nghiệp mà Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm phát triển thành công.

Đối với Dự án trồng rừng bạch đàn, Tập đoàn bắt đầu từ việc nghiên cứu chọn giống, sản xuất giống và trồng rừng với chu kỳ khai thác khoảng sáu đến bảy năm đạt tiêu chuẩn sản xuất than củi làm nhiên liệu phục vụ cho quá trình luyện gang thỏi xanh. Nguồn nhiên liệu tái tạo này sẽ thay thế cho nhiên liệu hóa thạch, góp phần bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu.

Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, việc sử dụng than từ gỗ bạch đàn không chỉ giúp tạo ra lượng khí Oxy lớn từ rừng trồng mà còn giúp sản xuất gang thỏi xanh của Xuân Thiện tại Angola đạt mức phát thải đến âm 700 kg CO2 từ nhiên liệu hóa thạch cho một tấn gang thỏi xanh (Thông thường khi sản xuất một tấn gang thỏi bằng nhiên liệu hóa thạch như than cốc sẽ thải ra môi trường khoảng 2.000kg CO2, ngược lại trồng gỗ bạch đàn để đốt than làm nhiên liệu luyện gang thỏi xanh thì cây sẽ quang hợp hút được khoảng 2.700kg CO2). Đặc biệt, việc phát triển trồng rừng bạch đàn bền vững còn giúp Angola phục hồi hàng triệu héc ta đất đã bị mất cây rừng trước đây, góp phần hấp thụ hàng triệu tấn CO2 hàng năm, bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái.

Tập đoàn Xuân Thiện kỳ vọng với nền tảng khoa học công nghệ và kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển lâm nghiệp bền vững thành công nhiều năm qua, các mục tiêu của Dự án sẽ sớm đạt được. Ngoài Dự án trồng rừng bạch đàn, Công ty Khang An cũng được Tập đoàn giao trách nhiệm triển khai đồng thời các dự án như trồng khoảng một triệu héc ta sắn củ làm nguyên liệu cho nhà máy sản xuất tinh bột, trồng cafe, mía đường ... tại đất nước nằm ở Tây Nam châu Phi này.

Cây bạch đàn được Tập đoàn Xuân Thiện ươm trồng tại Angola.

Tập đoàn Xuân Thiện đã có hơn một thập kỷ kinh nghiệm đầu tư tại châu Phi và chính thức bắt tay vào triển khai các dự án khai thác tại Angola từ đầu năm 2023. Hiện nay, một lượng lớn gang thỏi xanh đang được Tập đoàn sản xuất, được các nhà sản xuất thép của Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc… đón nhận nồng nhiệt để đảm bảo đáp ứng yêu cầu cắt giảm phát thải carbon ngày càng cao của chính phủ các nước.

Tập đoàn Xuân Thiện là đơn vị tiên phong không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới trong việc đầu tư vào công nghệ thép xanh. Tập đoàn đang triển khai xây dựng Tổ hợp thép xanh Xuân Thiện Nam Định và Tổ hợp thép xanh Khu kinh tế Chân Mây (Huế). Gang thỏi xanh được sản xuất tại Angola sẽ được vận chuyển về để làm nguyên liệu phục vụ cho hai Tổ hợp này khi hoàn thành. Đây là những dự án có quy mô lớn, cần có nguyên liệu sạch nhằm đảm bảo tiêu chí thép xanh. Bên cạnh đó, công nghệ sản xuất thép đột phá bằng hydro cũng được đồng thời áp dụng.

Mỏ quặng sắt lộ thiên đang được Tập đoàn Xuân Thiện khai thác tại Angola để chuẩn bị cung cấp về Việt Nam cho tổ hợp thép xanh Nam Định và Khu kinh tế Chân Mây (Huế).

Tập đoàn Xuân Thiện, được thành lập từ những năm 2000. Trải qua hơn hai thập kỷ xây dựng và phát triển, Tập đoàn vươn lên trở thành một trong những đơn vị phát triển ổn định, bền vững hàng đầu tại Việt Nam về lĩnh vực chuyên sản xuất, ghi dấu ấn trong các lĩnh vực năng lượng, vật liệu xây dựng và nông nghiệp công nghệ cao, tài chính ngân hàng. Với chiến lược phát triển bền vững và mô hình quản trị hiện đại, Tập đoàn luôn nỗ lực đầu tư chuyên sâu và mở rộng tầm nhìn ra quốc tế. Tầm nhìn của Xuân Thiện là luôn xây dựng một hệ thống phát triển kinh tế tuần hoàn khép kín, dựa trên triết lý sản xuất Xanh - Sạch - Bền vững. Tập đoàn Xuân Thiện luôn hướng tới việc hợp tác, đầu tư vào các dự án có quy mô lớn, với mục tiêu không chỉ phát triển kinh tế đất nước mà còn bảo vệ môi trường bền vững và đảm bảo an sinh xã hội."