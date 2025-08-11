Xuất hiện cổ phiếu có thị giá vượt 1 triệu đồng

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu F88 của CTCP Đầu tư F88 tiếp tục gây sốc khi tăng kịch trần, nâng thị giá lên hơn 1.022.000 đồng/cp. Khối lượng khớp lệnh tính đến hết phiên sáng 11/8 đạt 1.400 đơn vị, với lượng dư mua giá trần lên tới hơn 43.000 đơn vị.

Đây đã phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp của cổ phiếu này sau khi chào sàn UPCOM, đưa F88 trở thành cổ phiếu thị giá cao nhất toàn thị trường, bỏ xa các đối thủ còn lại. Nhờ đó, vốn hóa thị trường của công ty tăng lên trên 8.447 tỷ đồng.

Trước F88, lần gần nhất thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận cổ phiếu có thị giá hơn 1 triệu đồng là đầu năm 2023. Lên sàn chứng khoán những ngày đầu tháng 1/2023, cổ phiếu VNZ của CTCP VNG từng chứng kiến chuỗi tăng trần 11 phiên liên tiếp, đưa thị giá đạt đỉnh 1.358.700 đồng/cổ phiếu vào 15/2/2023. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cổ phiếu này chỉ còn giá 400.000 đồng, tức giảm hơn 70% giá trị.

Sức nóng của F88 đã được thể hiện từ trước khi lên sàn, khi giá trên thị trường OTC (thị trường tự do) được các nhà đầu tư chuyền tay nhau ở mức trên dưới 1.000.000 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh , trong quý 2/2025, F88 ghi nhận doanh thu đạt 925 tỷ đồng, tăng 30% và lợi nhuận trước thuế là 189 tỷ đồng, tăng 220% so với cùng kỳ. Kết quả đến từ việc Công ty đẩy mạnh giải ngân, tăng 47% và tăng quy mô dư nợ khoảng 45% cộng hưởng với việc tiếp tục giữ vững kỷ luật trong quản trị rủi ro.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, F88 đạt 888 cửa hàng hoạt động – hoàn thành 100% kế hoạch mở rộng cả năm. Dư nợ ròng đạt 5.543 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 1.744 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế luỹ kế từ đầu năm đạt 321 tỷ đồng, tương ứng 48% kế hoạch năm.﻿

Theo bản cáo bạch, tính đến ngày 31/12/2024, F88 có 6 cổ đông nước ngoài gồm 4 cổ đông tổ chức và 2 cổ đông cá nhân đang sở hữu gần 4,8 triệu cổ phần, tương đương 57,52% vốn điều lệ của F88. Hai nhà sáng lập Phùng Anh Tuấn và Ngô Quang Hưng lần lượt sở hữu 12,1% và 10,9% cổ phần (tại thời điểm 30/6/2025).