Xuất hiện mẫu MPV mới 'không đối thủ', giá quy đổi chỉ 179 triệu đồng

Mới đây, hãng xe Renault đã ra mắt phiên bản cập nhật 2025 cho mẫu MPV 5+2 Triber tại thị trường Ấn Độ. Là một mẫu MPV ba hàng ghế với kích thước dưới 4m, Triber không có đối thủ trực tiếp nào ở Ấn Độ vì sở hữu mức giá quá rẻ. Giá xe Renault Triber tại Delhi (Ấn Độ) khởi điểm từ 6,09 Lakh Rs (tương đương 179 triệu đồng).

Với kích thước dài 3990 mm, rộng 1739 mm và cao 1643 mm, Triber mang đến khoang cabin nhỏ gọn, phù hợp với điều kiện đường xá và giao thông đô thị. Khoảng sáng gầm xe 182 mm giúp Triber vận hành ổn định và êm ái trên nhiều địa hình khác nhau.



Về ngoại thất, Triber có thiết kế đơn giản với cụm đèn pha truyền thống và dải đèn LED chạy ban ngày đặt thấp. Xe được trang bị đèn pha projector và đèn báo rẽ LED trên gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện.

Nội thất xe cũng mang phong cách đơn giản với tông màu đen trắng. Mức độ hoàn thiện chấp nhận được ở tầm giá này. Ghế ngồi thoải mái và không gian được bố trí hợp lý.



Với chiều dài chưa đến 4 mét, Triber không phải là một chiếc MPV lớn nhưng Renault đã làm tốt việc bố trí không gian. Hàng ghế thứ hai rộng rãi, có thể chứa ba người nếu cần. Hàng ghế thứ 3 dễ dàng tiếp cận nhờ hàng ghế thứ 2 có thể gập và lật về phía trước.

Nếu tháo rời hàng ghế thứ 3, sức chứa hành lý có thể lên tới 625 lít.

Về tính năng, Triber được trang bị màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay, màn hình hiển thị kỹ thuật số 7 inch cho người lái, điều hòa chỉnh tay với cửa gió riêng cho hàng ghế thứ 2 và 3, máy lọc không khí và sạc không dây.



Triber được trang bị động cơ 1.0L, sản sinh công suất tối đa 71 mã lực và mô-men xoắn 96 Nm, mang lại hiệu suất vận hành mượt mà và khả năng tăng tốc tốt.

Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu tốt nhất trong phân khúc, đạt 18,2 km/l, là lựa chọn tiết kiệm cho cả những chuyến đi dài và di chuyển hàng ngày.



Triber được trang bị 2 túi khí tiêu chuẩn, 4 túi khí cho phiên bản cao cấp nhất. Các tính năng an toàn khác bao gồm cảnh báo dây an toàn hàng ghế sau, hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS), hệ thống kiểm soát lực kéo, khóa cửa tự động cảm biến tốc độ, cảm biến đỗ xe phía sau. Xe đạt xếp hạng an toàn 4 sao GNCAP.