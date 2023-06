Xuất hiện nhân sự cấp cao ứng cử thành viên HĐQT DIC Group

Bầu thành viên HĐQT DIC Group nhiệm kỳ IV (2023 – 2027)



Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 – 2027) là nội dung quan trọng sẽ được trình tại ĐHCĐ của DIC Group vào ngày 28/6 tới đây. Ngay trước thềm diễn ra ĐHCĐ, nhân sự cấp cao – ông Đinh Hồng Kỳ tham gia ứng cử vị trí thành viên độc lập HĐQT DIC Group.

Được biết, ông Đinh Hồng Kỳ (sinh năm 1966) hiện đang nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng tại một số tổ chức, công ty trong lĩnh vực xây dựng. Cụ thể, ông Đinh Hồng Kỳ là chủ tịch HĐQT Hệ thống công ty Secoin; Phó Chủ tịch Hội Vật Liệu Xây dựng Việt Nam (VABM); Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM (HUBA); Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP. HCM (SACA).

Theo thông tin mới nhất vừa được công bố, danh sách ứng cử viên chính thức trình tại ĐHCĐ DIC Group vào ngày 28/6 tới đây để tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 – 2027) bao gồm:

Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Vị trí ứng cử: Thành viên HĐQT. Ông Nguyễn Hùng Cường – Vị trí ứng cử: Thành viên HĐQT. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Vị trí ứng cử: Thành viên HĐQT. Ông Nguyễn Quang Tín – Vị trí ứng cử: Thành viên HĐQT. Ông Đinh Hồng Kỳ - Vị trí ứng cử: Thành viên độc lập HĐQT.

DIC Group đặt mục tiêu lợi nhuận 1.400 tỷ đồng năm 2023

Kết thúc năm 2022, DIC Group ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 2.012 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 199 tỷ đồng. Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội khó khăn và thị trường bất động sản (BĐS) "ngủ đông" trong nửa cuối năm 2022 thì kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) trong năm 2022 là nỗ lực rất lớn của HĐQT, Ban Điều hành và tập thể cán bộ - nhân viên DIC Group.

Năm 2023 dự báo là một năm tiếp tục khó khăn đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Bảo toàn vốn, phấn đấu có lợi nhuận để chia cổ tức, đảm bảo đời sống người lao động và quyền lợi của nhà đầu tư là ưu tiên hàng đầu của DIC Group trong việc hoạch định chiến lược SXKD năm 2023.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ tập trung đầu tư các dự án trọng điểm có nguồn thu, doanh thu 2023 – 2024 bằng vốn tự có, vốn tái đầu tư, các nguồn vốn hợp pháp khác, nguồn tín dụng lãi suất hợp lý, hạn chế đầu tư bằng vốn tín dụng lãi suất cao, đầy rủi ro. Các dự án chưa có doanh thu trong ngắn hạn, phải giãn tiến độ.

Khu đô thị DIC Victory Hậu Giang là dự án trọng điểm của DIC Group trong năm 2023.

Tại sự kiện ĐHCĐ thường niên năm 2023 ngày 28/6 tới đây, DIC Group sẽ trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu quan trọng như sau: Doanh thu Công ty Mẹ: 3.600 tỷ đồng (tăng 188,3% so với thực hiện năm 2022); doanh thu Hợp nhất: 4.000 tỷ đồng (tăng 98% so với thực hiện năm 2022); Tổng vốn đầu tư phát triển Công ty Mẹ: 4.138 tỷ đồng (tăng trưởng 19,1% so với thực hiện năm 2022); Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ: 1.430 tỷ đồng (tăng trưởng 747% so với thực hiện năm 2022); Lợi nhuận trước thuế Hợp nhất: 1.400 tỷ đồng (tăng trưởng 604%); Cổ tức: 8-15%; Vốn điều lệ: 6.500 – 7.000 tỷ đồng.



Bên cạnh việc trình ĐHCĐ thông qua các kế hoạch SXKD quan trọng của năm 2023, ĐHCĐ DIC Group năm nay có thêm điểm mới trong phần thảo luận. Ngoài việc trả lời chất vấn của cổ đông, ĐHCĐ năm nay, tại phần thảo luận, cổ đông tham dự sẽ được lắng nghe những chia sẻ của HĐQT DIC Group về những cơ hội và thách thức của ngành BĐS giai đoạn 2023 – 2024 và định hướng hoạt động của HĐQT DIC Group giai đoạn 2023 – 2027.