Xuất khẩu cao su tháng 11 tăng 15,8% so với cùng kỳ

Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 11/2020 đạt 200 nghìn tấn, trị giá 303 triệu USD, tăng 2,6% về lượng và tăng 11,6% về trị giá so với tháng 10/2020; so với tháng 11/2019 tăng 0,7% về lượng và tăng 15,8% về trị giá, giá xuất khẩu bình quân tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019 lên mức 1.513 USD/tấn. Lũy kế 11 tháng năm 2020, xuất khẩu cao su ước đạt 1,51 triệu tấn, trị giá 1,99 tỷ USD, tăng 0,4% về lượng, nhưng giảm 1,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, giá xuất khẩu bình quân ở mức 1.324 USD/tấn, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Xuất khẩu cao su tháng 11/2020 tăng 15,8% so với cùng kỳ

Tại thị trường trong nước, trong tháng 11/2020, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước biến động mạnh, giá giảm trong 10 ngày đầu tháng, sau đó có xu hướng tăng trở lại, nhưng so với cuối tháng 10/2020 giá vẫn giảm. Ngày 27/11/2020, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng thông báo giá thu mua mủ nước tại vườn ở mức 340 đồng/TSC, giảm 65 đồng/TSC so với cuối tháng 10/2020; giá thu mua mủ nước tại nhà máy ở mức 270 đồng/TSC, giảm 80 đồng/TSC so với cuối tháng 10/2020. Trong tháng 11/2020, Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh cũng 4 lần thông báo điều chỉnh giá thu mua mủ cao su nguyên liệu tại vườn và nhà máy.

Đối với thị trường xuất khẩu, Cục Xuất nhập khẩu dẫn số số liệu thống kê của Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ cho thấy, 9 tháng năm 2020, Hoa Kỳ nhập khẩu 1,21 triệu tấn cao su, trị giá 2,12 tỷ USD, giảm 19,6% về lượng và giảm 25,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 9 tháng năm 2020, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 14 cho Hoa Kỳ với 17,62 nghìn tấn, trị giá 25,71 triệu USD, giảm 25% về lượng và giảm 17,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019; thị phần cao su Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu cao su của Hoa Kỳ chiếm 1,4%, giảm nhẹ so với mức 1,5% của 9 tháng đầu năm 2019.

Triển vọng xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hoa Kỳ phụ thuộc rất lớn vào hiệu quả kiểm soát dịch Covid-19 và tốc độ phục hồi kinh tế của quốc gia này. Các công ty sản xuất ô tô của Hoa Kỳ vẫn chưa bù đắp được sản lượng sụt giảm sau khoảng hai tháng ngừng hoạt động do dịch Covid-19. Việc phải ngừng hoạt động đã làm giảm lượng ô tô trữ kho khoảng 3,3 triệu xe và đình trệ kế hoạch sản xuất cho năm 2021.