Xuất khẩu tôm lập kỷ lục

09-12-2025 - 10:22 AM | Thị trường

Lũy kế 11 tháng, xuất khẩu tôm đạt hơn 4,3 tỉ USD, tăng 21% và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu thủy sản 11 tháng của năm 2025 đạt 10,5 tỉ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả tích cực này đến từ tăng trưởng đồng loạt ở các mặt hàng chủ lực và các thị trường tiêu thụ lớn.

Riêng ngành tôm, tháng 11 ghi nhận giá trị xuất khẩu 385 triệu USD, tăng gần 12% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng, xuất khẩu tôm đạt hơn 4,3 tỉ USD, tăng 21% và là mức cao nhất từ trước đến nay. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ tôm thẻ chân trắng và tôm hùm, với đơn hàng phục hồi mạnh tại nhiều thị trường.

Xuất khẩu tôm lập kỷ lục - Ảnh 1.

Tôm hùm đóng góp đáng kể vào tăng trưởng xuất khẩu năm nay

VASEP dự báo xuất khẩu tôm cả năm 2025 có thể lập kỷ lục mới, đạt khoảng 4,6 tỉ USD; toàn ngành thủy sản dự kiến cán mốc 11,2 - 11,3 tỉ USD, mức cao chưa từng ghi nhận.

Ở nhóm thị trường, Trung Quốc dẫn đầu tăng trưởng với mức 31%, đạt 2,23 tỉ USD. Khối CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) tăng 24%, đạt 2,84 tỉ USD; Thái Lan tăng 22%, đạt 281,6 triệu USD; EU tăng gần 12%, đạt 1,1 tỉ USD. Riêng Mỹ dù chịu tác động từ thuế đối ứng và chống bán phá giá vẫn tăng 8,1%, đạt 1,778 tỉ USD.

Xuất khẩu thủy sản dự báo cao nhất từ trước đến nay


Theo Ng.Ánh

Người lao động

