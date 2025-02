Xuất khẩu vàng từ Thụy Sỹ sang Mỹ tăng kỷ lục

Xuất khẩu vàng từ Thụy Sỹ, trung tâm tinh chế vàng hàng đầu của châu Âu, sang Mỹ đã tăng vọt lên mức cao nhất trong lịch sử vào tháng 1/2025, sau khi những lo ngại về thuế quan thúc đẩy một cuộc đổ xô đưa vàng vào Mỹ.

Thụy Sỹ đã vận chuyển 193 tấn vàng sang Mỹ, mức cao nhất tính theo tháng kể từ tháng 1/2012. Dòng chảy vàng ồ ạt ra khỏi Thụy Sỹ trong tháng 1/2025, trị giá hơn 18 tỷ USD, lớn hơn mức tương đương của cả năm 2024.

Giá vàng trên sàn COMEX (New York) đã tăng lên mức cao hơn so với giá vàng ở các thị trường chủ chốt khác trong tháng 1/2025, khi các nhà giao dịch tìm cách đóng các vị thế bán khống, do lo ngại rằng vàng có thể bị áp thuế.

Giá vàng kỳ hạn trên sàn COMEX cao hơn tới 50 USD/ounce so với giá vàng giao ngay ở thị trường London. Điều này tạo ra một cơ hội kinh doanh chênh lệch giá có lợi nhuận. Những người đang có hợp đồng bán vàng tương lai trên COMEX có thể mua vàng ở London với giá thấp hơn, sau đó vận chuyển vàng đến các kho hàng ở Mỹ để thực hiện nghĩa vụ giao hàng theo hợp đồng tương lai (với giá cao hơn). Sự chênh lệch giá này đủ lớn để trang trải chi phí vận chuyển, bảo hiểm và vẫn mang lại lợi nhuận đáng kể.

Hơn 20 triệu troy ounce vàng (636 tấn), trị giá khoảng 60 tỷ USD, đã được đưa vào các kho lưu ký của sàn giao dịch COMEX ở New York kể từ ngày bầu cử tổng thống Mỹ.

Theo dữ liệu trên trang web của Cục Hải quan Liên bang Thụy Sỹ, tổng xuất khẩu vàng từ Thụy Sỹ đã tăng gần gấp đôi so với tháng trước lên 225 tấn.