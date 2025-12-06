Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xuất nhập khẩu 11 tháng vượt 839 tỷ USD, xuất siêu hơn 20 tỷ USD

06-12-2025 - 14:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11 đạt 39,07 tỷ USD; tính chung 11 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 839,75 tỷ USD.

Đáng chú ý, trong đó xuất khẩu 11 tháng tăng 16,1%; nhập khẩu tăng 18,4%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 20,53 tỷ USD.

Đó là số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố trong Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2025 sáng 6/12.

Theo báo cáo, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11 đạt 39,07 tỷ USD, giảm 7,1% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 8,23 tỷ USD, giảm 4,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 30,84 tỷ USD, giảm 7,8%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11 tăng 15,1%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 17,5%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 28,8%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11 đạt 39,07 tỷ USD. (Ảnh minh hoạ)

Tính chung 11 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 430,14 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 102,41 tỷ USD, giảm 1,7%, chiếm 23,8% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 327,73 tỷ USD, tăng 23,1%, chiếm 76,2%.

Trong 11 tháng năm 2025, có 36 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 94,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,3%).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 11 tháng năm 2025, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 381,72 tỷ USD, chiếm 88,7%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 35,58 tỷ USD, chiếm 8,3%; nhóm hàng thủy sản đạt 10,32 tỷ USD, chiếm 2,4%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 2,52 tỷ USD, chiếm 0,6%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 11 đạt 37,98 tỷ USD, giảm 3,7% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 11,34 tỷ USD, giảm 0,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 26,64 tỷ USD, giảm 5,1%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 11 tăng 16,0%, trong đó, khu vực kinh tế trong nước giảm 8,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 31,2%.

Tính chung 11 tháng năm 2025, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 409,61 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 128,4 tỷ USD, tăng 1,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 281,21 tỷ USD, tăng 28,0%.

Trong 11 tháng năm 2025, có 47 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 93,9% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 6 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 57,7%).

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 11 tháng năm 2025, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 383,96 tỷ USD, chiếm 93,7%, trong đó, nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 52,7%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 41,0%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 25,65 tỷ USD, chiếm 6,3%.

11 tháng năm 2025, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 138,6 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 167,5 tỷ USD. Xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt 121,6 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 35,6 tỷ USD, tăng 10,4%; xuất siêu sang Nhật Bản 2 tỷ USD, giảm 29,7%; nhập siêu từ Trung Quốc 104,3 tỷ USD, tăng 38,1%; nhập siêu từ Hàn Quốc 28,3 tỷ USD, tăng 1,9%; nhập siêu từ ASEAN 12,4 tỷ USD, tăng 46,3%.

Theo số liệu sơ bộ, cán cân thương mại hàng hóa tháng 11 xuất siêu 1,09 tỷ USD. Tính chung 11 tháng năm 2025, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 20,53 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 24,38 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 25,99 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 46,52 tỷ USD.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 11 ước đạt 601,2 nghìn tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 6.377,7 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 tăng 8,9%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,8% (cùng kỳ năm 2024 tăng 5,8%).

