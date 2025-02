Yamaha có xe tay ga cạnh tranh Honda Phi Thuyền: Mạnh hơn 15 mã lực, danh sách công nghệ dày đặc

Không lâu sau khi ra mắt tại Indonesia, Yamaha Nmax 2025 mới đây cũng đã chính thức đặt chân đến Thái Lan với 2 phiên bản gồm tiêu chuẩn giá 98.500 baht (tương đương khoảng 73,5 triệu đồng) và TechMax giá 113.500 baht (tương đương khoảng 84,7 triệu đồng). Đặc biệt, bản TechMax nhận được nhiều sự chú ý nhờ thiết kế theo hướng sang trọng hơn, hiệu suất cũng ấn tượng hơn.

Yamaha Nmax 2025 cạnh tranh với Honda PCX (mẫu xe được nhiều người ví với phi thuyền do có kiểu dáng bề thế, hầm hố) trong phân khúc xe tay ga cao cấp.

Sức mạnh vận hành của Yamaha Nmax TechMax 2025 đến từ khối động cơ Blue Core 155cc, tích hợp hệ thống van biến thiên VVA. Với công suất 15,15 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 14,2 Nm tại 6.500 vòng/phút, xe hứa hẹn mang đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ và mượt mà.

Yamaha Nmax Tech Max 2025 cũng là mẫu xe ga đầu tiên trang bị hệ truyền động YECVT. Hệ thống truyền động YECVT mới là điểm nhấn công nghệ, cho phép người lái tùy chỉnh chế độ lái và lựa chọn tỷ số truyền theo ý muốn, tối ưu hóa hiệu suất vận hành.

Trên hộp số CVT ứng dụng công nghệ YECVT, các chi tiết cơ khí dùng để ép nồi trước được thay thế bằng mô tơ điện và bánh răng, điều này khiến cho cấu tạo hộp số của xe giống hơn với hộp số CVT dùng trên ô tô.

Thay bằng việc phụ thuộc vào lực ly tâm như thường thấy trên hộp số truyền thống thì thay đổi này giúp xe có thể chủ động thay đổi tỷ số truyền của hộp số. YECVT cho phép lựa chọn chế độ lái theo mục đích sử dụng, gồm T Mode (Town-đô thị) và S Mode (Sport-thể thao) tương ứng với nhu cầu di chuyển nhẹ nhàng hay mạnh mẽ.

Thiết kế của Yamaha Nmax TechMax 2025 cũng được làm mới hoàn toàn, mang đến diện mạo hiện đại và thể thao hơn. Màn hình kép Dual Display kết hợp giữa TFT và LCD hiển thị đầy đủ thông tin cần thiết cho người lái.

Bên cạnh đó, hệ thống định vị Garmin Street Cross được tích hợp sẵn, giúp người dùng dễ dàng tìm đường và di chuyển trong thành phố. Cốp xe rộng rãi với dung tích 25 lít.

Yamaha Nmax TechMax 2025 sở hữu nhiều tính năng an toàn và tiện ích đáng chú ý không thua kém mẫu xe ga cao cấp như Honda SH. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh, hệ thống kiểm soát lực kéo và hệ thống đèn LED toàn bộ xe đảm bảo an toàn tối đa cho người lái. Xe được trang bị cổng sạc USB Type C, Smartkey và ứng dụng Y-Connect. Tất cả những công nghệ này mang đến trải nghiệm lái xe hiện đại và tiện lợi.

Với mức giá đề xuất hơn 70 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt, Yamaha Nmax TechMax 2025 là một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc xe tay ga thể thao.

Mẫu xe sở hữu thiết kế ấn tượng, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành mạnh mẽ. Yamaha Nmax 2025 chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe tay ga cao cấp.

Tại Việt Nam, Nmax đã từng được Yamaha "trình làng" tại Triển lãm Ô tô và Xe máy Việt Nam 2024 diễn ra hồi cuối năm 2024 tại TP.HCM. Tuy vậy, khả năng Yamaha Việt Nam có thể đưa mẫu xe tay ga thế hệ mới này vào danh mục sản phẩm trong năm 2025 hay không vẫn chưa được hãng xác nhận.