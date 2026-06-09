Yamaha ra mắt xe ga mới giá hơn 30 triệu đồng, tiêu thụ chỉ 1,6 lít xăng khiến dân văn phòng chú ý

Yamaha vừa chính thức giới thiệu phiên bản Jog iPlus 2026 tại thị trường Trung Quốc với mức giá khởi điểm 8.380 nhân dân tệ, tương đương khoảng 32 triệu đồng. Bên cạnh bản tiêu chuẩn, hãng còn tung ra phiên bản giới hạn có giá 8.580 nhân dân tệ, tương đương khoảng 33,4 triệu đồng.

Trong bối cảnh thị trường xe máy ngày càng cạnh tranh, Yamaha không chạy theo cuộc đua công suất hay những trang bị quá cầu kỳ. Thay vào đó, Jog iPlus 2026 được phát triển theo hướng tập trung giải quyết các nhu cầu thực tế của người dùng đô thị, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ và dân văn phòng cần một phương tiện di chuyển tiết kiệm, gọn nhẹ và dễ sử dụng.

Mẫu xe tay ga 125cc này tập trung giải quyết các nhu cầu thiết thực của người dùng đô thị với ba nâng cấp đáng chú ý gồm màn hình LCD màu, lốp xe bản rộng và cổng sạc USB Type-C.

Điểm đáng chú ý đầu tiên nằm ở thiết kế. Dù vẫn giữ phong cách nhỏ gọn đặc trưng của dòng Jog, phiên bản mới được chăm chút hơn về mặt hình ảnh. Bản giới hạn sở hữu ba màu sơn riêng gồm Xanh Ngân Hà, Đen Cool và Trắng Ánh Kim, kết hợp tem nhận diện "Limited" cùng yên xe mang phong cách cổ điển.

Các chi tiết như logo âm thoa 3D, bộ tem giả kim loại và lớp hoàn thiện dạng khói giúp chiếc xe tạo cảm giác cao cấp hơn so với mức giá. Thiết kế mặt nạ trước hình chữ Y đi kèm cụm đèn LED hiện đại cũng giúp Jog iPlus trở nên nổi bật hơn khi vận hành trên phố.

Không chỉ chú trọng ngoại hình, Yamaha còn nâng cấp đáng kể các yếu tố liên quan trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Xe được trang bị màn hình LCD màu mới, hiển thị đầy đủ thông tin vận hành cùng đồng hồ thời gian và đèn báo chế độ lái tiết kiệm ECO. Đây là trang bị vốn hiếm xuất hiện trên các mẫu xe tay ga phổ thông trong tầm giá.

Xe có trọng lượng chỉ 90 kg và mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 1,6 lít/100 km, phù hợp với cả những người mới làm quen xe tay ga.

Một chi tiết nhỏ nhưng được nhiều người dùng đánh giá cao là cổng sạc USB Type-C tích hợp sẵn. Trong bối cảnh điện thoại thông minh gần như trở thành vật bất ly thân, việc có thể sạc pin trực tiếp trên xe mang lại sự tiện lợi đáng kể cho người thường xuyên sử dụng bản đồ hoặc các ứng dụng dẫn đường.

Jog iPlus 2026 cũng cho thấy sự thực dụng ở khả năng chứa đồ. Hộc đồ phía trước được mở rộng, cốp chứa đồ phía sau đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản hằng ngày. Móc treo đồ chống tuột đặt phía trước giúp người dùng dễ dàng mang theo túi thực phẩm hoặc đồ dùng cá nhân mà không ảnh hưởng đến quá trình điều khiển xe.

Về mặt vận hành, Yamaha tiếp tục sử dụng động cơ Blue Core 125cc quen thuộc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 6,1 kW tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,7 Nm tại 5.000 vòng/phút.

Dù không phải những con số quá nổi bật trên giấy tờ, đây lại là cấu hình phù hợp cho nhu cầu di chuyển trong đô thị. Xe có khả năng tăng tốc nhẹ nhàng từ vị trí đứng yên, linh hoạt trong điều kiện giao thông đông đúc và không đòi hỏi người lái phải có nhiều kinh nghiệm.

Một trong những điểm mạnh lớn nhất của Jog iPlus nằm ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Yamaha công bố mức tiêu thụ chỉ khoảng 1,6 lít/100 km. Kết hợp với bình xăng dung tích 5,1 lít, chiếc xe có thể di chuyển khoảng 300 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn là yếu tố được nhiều người quan tâm, đây là lợi thế cạnh tranh đáng kể đối với một mẫu xe hướng đến khách hàng phổ thông.

Khả năng điều khiển cũng là điểm cộng đáng chú ý. Trọng lượng xe chỉ 90 kg giúp việc dắt xe, quay đầu hoặc đưa xe vào bãi đỗ trở nên nhẹ nhàng hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe tay ga hiện nay.

Chiều cao yên 749 mm tạo điều kiện thuận lợi cho người có vóc dáng nhỏ. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng tại các thị trường châu Á, nơi lượng lớn người dùng là nữ giới hoặc những người có chiều cao trung bình.

Về vận hành, xe sử dụng hệ thống phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau. Bộ lốp 100/90-10 đi kèm mâm hợp kim nhôm 6 chấu giúp tăng độ ổn định khi vào cua.

Bộ lốp kích thước 100/90-10 kết hợp với mâm hợp kim 6 chấu góp phần cải thiện độ ổn định khi vào cua. Hệ thống phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau tiếp tục được Yamaha duy trì nhằm cân bằng giữa hiệu quả vận hành và chi phí sở hữu.

Từ góc nhìn thị trường Việt Nam, Yamaha Jog iPlus 2026 là mẫu xe có nhiều yếu tố phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng. Hiện nay, phân khúc xe tay ga phổ thông tại Việt Nam đang là sân chơi của những cái tên quen thuộc như Yamaha Janus, Yamaha FreeGo, Honda Vision hay Honda LEAD.

Trong đó, Honda Vision vẫn duy trì vị thế dẫn đầu nhờ giá bán dễ tiếp cận, độ bền cao và chi phí sử dụng thấp. Tuy nhiên, nếu một mẫu xe như Jog iPlus được phân phối chính hãng với mức giá tương đương khoảng 30 triệu đồng, đây hoàn toàn có thể trở thành đối thủ đáng gờm nhờ thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và nhiều trang bị tiện ích hiện đại.

Đặc biệt, xu hướng người dùng trẻ tại Việt Nam hiện nay đang ưu tiên các mẫu xe nhẹ, dễ điều khiển và có thiết kế cá tính thay vì chỉ quan tâm đến thương hiệu. Những trang bị như màn hình LCD màu, cổng sạc Type-C hay màu sắc độc quyền của bản giới hạn đều là các yếu tố có khả năng thu hút nhóm khách hàng này.

Dù hiện tại Yamaha chưa công bố kế hoạch phân phối Jog iPlus 2026 tại Việt Nam, những gì mẫu xe này thể hiện cho thấy đây là một hướng phát triển đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga đô thị. Thay vì chạy đua công nghệ phức tạp hay thiết kế quá cầu kỳ, Yamaha đang tập trung vào những yếu tố mà người dùng sử dụng mỗi ngày. Và chính sự thực dụng đó có thể là chìa khóa giúp Jog iPlus 2026 ghi điểm với số đông khách hàng trong thời gian tới.