Phiên tòa chiều 15/9: Luật sư đề nghị xem xét giảm án cho Nguyễn Xuân Thắng

Luật sư đề nghị trả lại 500 triệu cho Nguyễn Trà My và cho phép bị cáo tiếp tục công tác trong ngành NH

LS Đỗ Trần Mai Anh bào chữa cho bị cáo Nguyễn Trà My - nguyên Phó GĐ CN Thăng Long với tội danh Cố ý làm trái.

Việc chi lãi ngoài là chủ trương của Oceanbank được Hà Văn Thắm chỉ đạo, bị cáo Nguyễn Trà My chỉ là người giúp việc cho GĐ Lê Tuấn Anh, không trực tiếp nhận chỉ đạo.

Theo kết quả của cơ quan điều tra Nguyễn Thị Minh Phương đã nhờ bị cáo My làm giúp với tư cách cá nhân, không thông qua CN Thăng Long. Do vậy, Nguyễn Trà My không biết nguồn tiền ở đâu, chỉ biết là chị Phương nhờ chuyển. Tất cả những lần nhận tiền đều từ những cá nhân là nhân viên OceanBank.

Hành vi này xuất phát từ hành vi nhân văn, không tư lợi. Bị cáo không lường trước được hậu quả xảy ra.

Bị cáo là người đào tạo chuyên môn TCNH chính quy, là nguồn lực phục vụ trong giai đoạn tái cơ cấu của NH, mong HĐXX xem xét bị cáo hưởng sự khoan hồng, tiếp tục công tác tại các NH.

Về trách nhiệm dân sự, Minh Phương chịu trách nhiệm trực tiếp 263 tỷ làm tròn đã chi cho KH. Nguyễn Trà My đều nhận từ cán bộ NH và Minh Phương chỉ dẫn, hoàn toàn không biết số tiền là như nào, đến nay chưa đủ kết luận hành vi chi lãi ngoài có gây thiệt hại cho NH.

Bị cáo Thắm cũng khai nhận rất tin tưởng các nhân viên của mình như vậy có căn cứ cho rằng bị cáo đã giao đầy đủ tiền cho KH.

Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với VKS không quy kết trách nhiệm dân sự với bị cáo. Bị cáo My đã vay mượn 500 triệu và có thái độ hợp tác với cơ quan tố tụng. Bị cáo My chỉ là người làm công ăn lương, bị cáo thành khẩn khai nhận, nhân thân tốt. Bị cáo sinh con vào năm 2013. Bản thân là người có học vấn, có thành tích trong hoạt động ngân hàng. Hoàn cảnh khó khăn nhưng đã tự khắc phục hậu quả, còn có con nhỏ và có bố mẹ già 2 bên.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo đã nộp 500 triệu và VKS đã có quan điểm trả lại. Mong HĐXX xem xét trả lại bị cáo để trả lại cho họ hàng, tránh đè nặng tài chính cho gia đình.

Mong HĐXX giảm nhẹ tình tiết cho bị cáo được hưởng mức án thấp hơn mức án mà VKS đã đề nghị ( bị đề nghị mức án 30-36 tháng tù treo) tạo điều kiện cho bị cáo trở thành công dân tốt.