[Cập nhật 28/7]: Toàn cảnh kết quả kinh doanh của các ngân hàng 6 tháng đầu năm 2019

ABBank: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng 517 tỷ đồng





Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, tính đến 30/6/2019, tổng tài sản ngân hàng đạt 91.236 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ 2018. Huy động vốn khách hàng dạt 64.278 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ và dạt 78% kế hoạch cả năm.

Cho vay khách hàng đạt 49.762 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ và đạt 81% kế hoạch năm. Trong đó, cho vay đối với hai phân khúc khách hàng mục tiêu gồm khách hàng cá nhân đạt 21.682 tỷ đồng, tương đương tăng 4,6% so với cùng kỳ 2018, đạt 101% kế hoạch năm 2019; cho vay khách hàng SMEs đạt 10.360 tỷ đồng, tương đương tăng 14% so với cùng kỳ 2018, đạt 67% so với kế hoạch năm 2019.

Tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,44% trên tổng dư nợ cho vay khách hàng.

Thu nhập lãi thuần đạt 1.266 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ; lãi thuần từ dịch vụ đạt 72 tỷ đồng; chi phí hoạt động kiểm soát ở mức 809 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 517 tỷ. So với cùng kỳ năm 2018, lợi nhuận của ABBank giảm 12,7%.

Ngày 10/7 vừa qua ABBank đã phát hành hơn 39 triệu cổ phiếu để chia cổ tức của năm 2017 và nâng vốn điều lệ từ hơn 5.319 tỷ đồng lên trên 5.713 tỷ đồng. Trong năm nay, ngân hàng lên kế hoạch lãi trước thuế 1.220 tỷ đồng và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.