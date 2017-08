Xét xử vụ Hà Văn Thắm sáng 31/8: Các bị cáo đồng loạt kêu oan

Bị cáo Thu Ba khai không nhận được bất kỳ cảnh báo, yêu cầu của các đơn vị kiểm tra nội bộ, cơ quan thanh tra

Tòa gọi bị cáo Nguyễn Thị Thu Ba – nguyên Giám đốc trung tâm thẻ - Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ - Giám đốc khối quản trị rủi ro.

Khối ngân hàng bán lẻ không liên quan đến chi trả lãi ngoài. Sở dĩ bị cáo bị quy kết là do trong cuộc họp giao ban tháng 6/2011 gồm tất cả các Giám đốc chi nhánh, hội sở,…. có báo cáo tình hình của ngân hàng. Bị cáo được ban điều hành phân công hỗ trợ với khối nguồn vốn kiểm tra báo cáo hàng ngày do khối nguồn vốn quá tải nhất là với nhóm khách hàng nhỏ. Bị cáo nhận thấy công việc này trùng khớp với công việc mà khối bán lẻ đang theo dõi nhưng mục đích khác. Khi nhận nhiệm vụ, bị cáo đã giao cấp dưới thực hiện. Công việc đó làm sao đảm bảo khi các chi nhánh gửi lên so với dữ liệu trên Corebanking để đảm bảo cơ sở dữ liệu của KHCN là thực chất. Khối khách hàng này không

Trong thời gian làm không biết nguồn tiền, phương thức nhận tiền,… Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét vai trò.

Bị cáo có biết OceanBank chi trả lãi ngoài nhưng nhận thức thời điểm đó là phản ứng bắt buộc trong bối cảnh thị trường khó khăn để cứu ngân hàng, đảm bảo thanh khoản. Năm 2011, lạm phát 18% trong khi huy động áp trần 14%. Người dân đòi hỏi không hề vô lý, tuân theo nguyên tắc thị trường.

Là người làm ngân hàng, thị trường mất thanh khoản như thế nào. Tỷ lệ LDR một số ngân hàng trên 100% nên các ngân hàng bắt buộc tham gia vào do yêu cầu của thị trường.

Bị cáo nhận thức việc ban lãnh đạo chi ngoài thì đây là các hành vi vi phạm quy định NHNN. Bị cáo hiểu rằng đây là vi phạm của ban điều hành. Không tưởng tượng rằng chỉ là người kiểm tra đối chiếu số liệu lại phải đứng trước vành móng ngựa.

Trong thời gian làm việc, bị cáo thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, không nhận được cảnh báo, yêu cầu của các đơn vị kiểm tra nội bộ, cơ quan thanh tra về việc dừng nhiệm vụ. Chính các đơn vị này phải theo dõi giám sát. Nếu OceanBank vi phạm thì đơn vị này là người phải chịu trách nhiệm.

Với con số 84 tỷ mà bị cáo kiểm tra phê duyệt thì có chính xác không?

Bị cáo không quan tâm đến số tiền do không chịu trách nhiệm của khối NH Bán lẻ mà chỉ xác thực. Kết quả đối chiếu có sự chênh lệch là 1,3 tỷ đồng.