Quay lại thời điểm trước khi sáp nhập PepsiCo và Suntory, ông đã từng làm việc cho PepsiCo ở nhiều quốc gia trước khi đến với Việt Nam. Môi trường kinh doanh mới này có tạo nhiều áp lực cho ông trong quá trình điều hành không?

Khi bạn đến một đất nước mới, hầu như mọi người đều tò mò nhìn bạn với cả đống thắc mắc (cười). Đặc biệt, khi tôi đảm đương vị trí Tổng Giám đốc thì trong suy nghĩ của đội ngũ sẽ là câu hỏi "Ông ấy sẽ lãnh đạo công ty như thế nào?". Đối với tôi, điều quan trọng nhất đó là việc hòa nhập với nền văn hóa, phong cách làm việc của các đồng nghiệp Việt Nam, từ đó tập trung phát huy thế mạnh của họ để làm sao đạt được mục tiêu phát triển kinh doanh bền vững. Tôi tin là khi bạn đối xử với họ một cách tôn trọng và bằng sự chân thành, huấn luyện và hướng dẫn họ trong những giai đoạn khó khăn, họ nhất định sẽ yêu mến bạn.

Có sự chuẩn bị sẵn sàng khi đến với Việt Nam, ông có nghĩ đây là điểm dừng chân lâu dài của ông và gia đình?

Tôi từng làm việc ở nhiều quốc gia trước khi đến Việt Nam, công việc đã đưa tôi đi qua 7 vị trí và khám phá hơn 25 quốc gia khác nhau, 15 năm gắn bó với PepsiCo và 2 năm gắn bó với Suntory PepsiCo, bài học bổ ích nhất mà tôi học được trong môi trường này là "Hãy đón nhận sự thay đổi. Bởi vì không có thay đổi, sẽ không có tiến bộ". Tôi tin tưởng rằng Suntory PepsiCo là một trong những môi trường làm việc tuyệt vời nhất. Tôi rất thích đất nước và con người Việt Nam. Trong tương lai gần tôi mong muốn được tiếp tục gắn bó với các đồng nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, nếu có một sự thay đổi để phát triển tốt hơn, thì tôi sẽ đón nhận nó.

Nhân bàn về câu chuyện liên minh giữa PepsiCo và Suntory, kể từ khi về cùng "mái nhà" với Suntory năm 2013, Công ty đã có những thay đổi gì? Việc "liên quân" này có ảnh hưởng gì nhiều đến phương hướng kinh doanh của thương hiệu trước đó không thưa ông?

Liên minh với Suntory, một trong những công ty giải khát hàng đầu và lâu đời tại Nhật Bản với những thế mạnh về các sản phẩm tốt cho sức khỏe, chúng tôi có thể mang đến cho người tiêu dùng sự lựa chọn đa dạng hơn. Các sản phẩm Tea+ Plus Oolong, Tea+ Plus Matcha, My Café đã lần lượt ra mắt và được người tiêu dùng yêu thích là bằng chứng cho sự thành công của chiến lược liên minh này.

Được thành lập vào tháng 4/2013, liên minh của chúng tôi đã vận hành công ty theo 5 nguyên tắc: Win-Win trong hợp tác về kinh tế; thỏa thuận liên minh rõ ràng và toàn diện; tận dụng được lợi thế của cả hai công ty mẹ; tự do trong vận hành để phát triển nhanh; nguyên tắc cuối cùng là tin cậy, tôn trọng và minh bạch giữa các đối tác trong liên minh.

Từ việc phát huy những điểm tương đồng và tôn trọng sự khác biệt, chúng tôi đã học tập được những điều tốt đẹp nhất từ cả hai nền văn hóa của Suntory và PepsiCo. Và cứ như thế, hành trình thay đổi đưa chúng tôi đến những đỉnh cao lớn hơn. Từ năm 2013 đến nay, Suntory Pepsico đã đầu tư thêm tại thị trường Việt Nam lớn hơn cả 10 năm trước khi liên minh được thành lập. Chúng tôi hiện đang có 36% thị phần trong ngành giải khát tại Việt Nam.

Xu hướng khởi nghiệp (startup) đang rất thịnh hành tại Việt Nam và trên thế giới, ông có đánh giá như thế nào về các startup thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh? Liệu đây có phải là thách thức mới dành cho những "đại gia" như Suntory PepsiCo?



Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế từ nguồn lực của quỹ dân số trẻ, GDP tăng trưởng 6 - 6,5%. Thị trường này cũng thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư và sự quan tâm của các tập đoàn, công ty nước ngoài. Đó là lý do chính thúc đẩy nhiều starup xuất hiện. Thị trường sẽ có sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn khi có nhiều doanh nghiệp tham gia sân chơi và Suntory PepsiCo sẵn sàng đón nhận mọi thử thách. Cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng để tạo ra những trải nghiệm thú vị cho người tiêu dùng và cam kết chung tay vì một cộng đồng phát triển bền vững là mục tiêu của công ty chúng tôi.



Tôi có thể cảm nhận được ông là một người lãnh đạo có thể lan tỏa được nguồn năng lượng tích cực và sự nhiệt tình trong công việc. Điều gì đã mang lại niềm vui và sự cân bằng này?

Một ngày mới của tôi bắt đầu từ khoảng 5:30 sáng. Sau đó, tôi dùng hai giờ để tập gym và yoga. Tôi gọi đó là "Thời gian của tôi". Bằng cách đấy, cơ thể mới được nạp đủ năng lượng để làm việc với sự hăng hái cho cả ngày dài. Điều quan trọng hơn là công việc tôi đang theo đuổi thật sự thú vị. Việc cùng các đồng nghiệp tìm tòi, suy nghĩ các giải pháp thúc đẩy doanh thu, đưa sản phẩm tới hơn 90 triệu người dân Việt Nam là một động lực tuyệt vời. Chưa kể đến các đồng nghiệp của tôi đều khá trẻ, ở độ tuổi trung bình từ 30 - 35, vì thế tôi cũng được ảnh hưởng ít nhiều từ sự trẻ trung của họ.



Kể từ khi chai nước ngọt có ga đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam năm 1930, tính đến nay thị trường đã có thêm rất nhiều loại sản phẩm khác nhau để khách hàng lựa chọn. Là một "đại gia" trong ngành này, theo ông, việc đa dạng hóa sản phẩm có được xem là thế mạnh cạnh tranh của Suntory PepsiCo trên thị trường?

Thị hiếu người tiêu dùng thay đổi hàng năm thì việc đa dạng hóa sản phẩm là điều mà các công ty trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, đặc biệt là các công ty trong lĩnh vực nước giải khát cần phải làm. Kể từ khi đưa Pepsi và 7UP xuất hiện trên thị trường vào năm 1994, đến nay chúng tôi đang sở hữu 13 thương hiệu nước uống. Việc đa dạng hóa sản phẩm là thế mạnh cạnh tranh của Suntory PepsiCo.

Nếu đa dạng hóa sản phẩm là lợi thế của Suntory PepsiCo, vậy trong thời gian tới ông có kế hoạch tiếp tục mở rộng sản phẩm để đáp ứng tiêu chí "Your choice" không?

Song song với việc đầu tư nghiêm túc vào 5 nhà máy sản xuất, chúng tôi còn dành nhiều thời gian để khảo sát tìm hiểu tâm lý, sở thích người tiêu dùng, từ đó mới quyết định phát triển sản phẩm mới. Đầu năm 2017, chúng tôi có giới thiệu ra thị trường dòng sản phẩm mới là My Café, đây là loại đồ uống kết hợp giữa café sữa Việt Nam và matcha Nhật Bản, rất phù hợp với các bạn trẻ. Hay mới đây, Sting cũng ra mắt thêm dòng sản phẩm Sting Max Gold - thức uống với năng lượng mạnh hơn. Và tất nhiên việc tiếp tục phát triển và cho ra mắt các dòng sản phẩm mới sẽ là mục đích không ngừng của chúng tôi (cười).

23 năm hoạt động và trở thành sự lựa chọn của hàng chục triệu người tiêu dùng, theo ông đâu là yếu tố khác biệt tạo nên sự tin tưởng của khách hàng với các sản phẩm Suntory PepsiCo?

Sau hơn 23 năm phát triển, chúng tôi đã xây dựng được lòng tin tuyệt đối cho người tiêu dùng bởi một cam kết về chất lượng. Các sản phẩm của Suntory PepsiCo là kết quả của một quy trình sản xuất khắt khe theo tiêu chuẩn toàn cầu của tập đoàn; và trên hết là đam mê sáng tạo ra những sản phẩm mới mẻ, đột phá trên thị trường giúp chúng tôi dẫn đầu và được người tiêu dùng yêu mến. Những hoạt động tiếp thị tiên phong cũng góp phần mang lại những trải nghiệm thú vị cho người tiêu dùng. Ngoài ra chúng tôi cũng cam kết với các chương trình mang tính xã hội và cộng đồng, chúng tôi đến với khách hàng không chỉ qua sản phẩm mà với cả trái tim của mình.

Vừa qua thị trường đã xuất hiện thêm nhãn hiệu đồ uống thảo dược hoàn toàn từ thiên nhiên. Liệu đây có phải là một xu thế mới của thị trường đồ uống Việt Nam? Suntory PepsiCo có kế hoạch phát triển sản phẩm theo hướng này trong thời gian tới không?

Đồ uống thảo dược thiên nhiên và các thức uống tốt cho sức khỏe hiện đang là nhóm sản phẩm rất có tiềm năng. Hiện tại chúng tôi cũng đã đầu tư vào nhóm sản phẩm này như Tea+ Plus OoLong, Trà Lipton, Twister. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ giới thiệu thêm các sản phẩm hướng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Sản phẩm của Suntory PepsiCo không chỉ là thỏa mãn cơn khát thuần túy mà còn thỏa mãn cơn khát của đam mê và trải nghiệm. Trong mùa hè này, thị trường Việt Nam có được trải nghiệm gì mới từ các nhãn hàng Suntory PepsiCo?

Mùa hè năm nay, ngoài những hoạt động hỗ trợ thường niên cho các chương trình Tiếp sức mùa thi Tea+ Plus Matcha và Mùa hè xanh (Revive) thì nhãn hàng Revive cũng khuyến khích các bạn trẻ vận động nhiều hơn qua chiến dịch "Đi bộ hứng khởi, cởi mác zombie". Nhãn hàng 7UP giúp các bạn trẻ trải nghiệm hương vị Việt thuần túy qua chương trình "Thèm là nhích cùng 7UP". Với tinh thần "Thích thì hát, sống trẻ từng giây" Pepsi cũng hè này cũng mang đến cho các bạn trẻ MV "Và Tôi hát" và cuộc thi cover "Và tôi hát" cũng thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

Chương trình gây ấn tượng nhất mùa hè này của chúng tôi là việc mang đến tủ đá Pepsi khổng lồ đến hàng loạt các địa điểm công cộng, để các bạn trẻ trải qua những trải nghiệm "phá đá" chưa từng có. Sẽ còn nhiều những trải nghiệm thú vị nữa mà chúng tôi đang có kế hoạch mang đến cho người tiêu dùng Việt nam trong thời gian tới (cười).

Hẳn ông đã có rất nhiều trải nghiệm với các sản phẩm "con cưng" của hãng. Đâu là trải nghiệm khiến ông khó quên nhất tại Suntory PepsiCo?

Tôi may mắn khi là một trong những người đầu tiên được thưởng thức các sản phẩm mới của công ty. Trong vai trò lãnh đạo, hàng ngày tôi cùng các đồng nghiệp tham gia trải nghiệm tất cả các hoạt động tại các phòng ban, điều đó càng làm cho tôi thêm gắn kết với những sản phẩm ‘con cưng" của mình.

Ngay khi sáp nhập Suntory và PepsiCo, tôi biết rất nhiều nhân viên đã lo lắng về sự đối đầu giữa các luồng tư tưởng của 2 nền văn hóa. Thế nhưng sau 4 năm nhìn lại, chúng tôi đều cảm thấy hài lòng. Đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất của trong hành trình 17 năm qua của tôi tại PepsiCo và Suntory PepsiCo.

Thưa ông, mục đích cuối cùng mà Suntory PepsiCo hướng tới khi thực hiện các chương trình đem lại trải nghiệm cho giới trẻ là gì? Tính đến thời điểm hiện tại thì ông đánh giá chiến dịch nào của công ty tạo được ảnh hưởng nhiều nhất đến thị trường?

Với tinh thần của công ty "Yatte Minahare", có nghĩa là "Go for it" (Tạm dịch: "Hãy trải nghiệm"), mục đích của chúng tôi muốn hướng thế hệ trẻ đón nhận những thách thức, vượt qua giới hạn của bản thân, trau dồi bản thân thông qua những kinh nghiệm thực tế. Đây là tiêu chí quan trọng trong chiến lược phát triển thị trường của chúng tôi.

Theo tôi, chương trình "Chuyến xe mùa xuân – Tết sum vầy" là chương trình mang đến nhiều cảm xúc nhất. Sau hơn 2 năm thực hiện, hơn 10.000 vé xe đã đến được tay những sinh viên nghèo và người lao động xa nhà, giúp họ có được niềm vui xuân trọn vẹn khi được quây quần bên gia đình.







Tiêu chí "Chia sẻ lợi nhuận với cộng đồng" đã được Suntory PepsiCo theo đuổi ngay từ những ngày đầu gia nhập thị trường Việt Nam, trong năm 2017 này công ty sẽ triển khai các hoạt động nào thưa ông?

Chúng tôi luôn ý thức được trách nhiệm với cộng đồng bởi chúng tôi tin rằng đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội cũng chính là mang đến sự thành công hơn nữa cho doanh nghiệp. Từ đầu năm 2017 Suntory PepsiCo đã đồng hành cùng cuộc thi "Dynamic - Sinh viên nhà doanh nghiệp tương lai", chương trình "Mizuku – Em yêu nước sạch", phối hợp với các tổ chức thực hiện chương trình xây dựng trường học, trao học bổng, hỗ trợ mổ mắt, mổ tim cho bệnh nhân nghèo, trẻ em nghèo trên khắp cả nước…

Trong dịp hè, chúng tôi đồng hành cùng Trung ương Hội sinh viên Việt Nam trong chương trình "Mùa hè xanh" và "Tiếp sức mùa thi". Chương trình đã xây dựng 28 công trình nước sạch tại nhiều tỉnh thành và tiếp sức mùa thi cho hơn 800.000 thí sinh trên khắp cả nước. Ngoài ra, Suntory PepsiCo cũng tạo ra việc làm ổn định cho gần 3.000 lao động chính thức và khoảng 6.000 lao động gián tiếp từ các đối tác cung cấp dịch vụ.

Được biết Suntory PepsiCo đã tham gia cuộc thi DYNAMIC với vai trò là nhà đồng tổ chức. Ông có đánh giá như thế nào về những sân chơi trí tuệ dành cho giới trẻ Việt Nam hiện nay?

Trong tương lai, Suntory PepsiCo có kế hoạch đồng hành cùng các chương trình tương tự như DYNAMIC không? Tôi nhận thấy ở Việt Nam chưa có nhiều sân chơi mang tính định hướng nghề nghiệp dành cho giới trẻ. Những sân chơi như DYNAMIC nên được đầu tư và nhân rộng vì nó mang tính thực tiễn cao. Trong tương lai , chúng tôi sẽ tiếp tục cùng ban tổ chức xây dựng cuộc thi DYNAMIC thú vị hơn và đến được với nhiều trường đại học hơn.

Theo ông, việc thực hiện các chương trình kết nối với cộng đồng có tác động như thế nào đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp? Ông đánh giá như thế nào về tác dụng của những chương trình này lên đội ngũ nhân sự tại Suntory PepsiCo?

Một công dân tốt không chỉ là công dân tuân thủ theo pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm trong công ty, với gia đình mà còn là những công dân tích cực đóng góp để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Vòng tay nhân ái (Heping Hands) là chương trình tình nguyện do chính cán bộ nhân viên Suntory PepsiCo gây quỹ và triển khai để hỗ trợ cho cộng đồng nơi công ty hoạt động và sản xuất kinh doanh. Tất cả số tiền gây quỹ được công ty nhân đôi để có thể đóng góp tốt nhất và thiết thực nhất cho cộng đồng. Số tiền hơn 8 tỉ đồng được gây dựng sau 6 năm triển khai đã được dùng để xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch, trường học, nhà cho người nghèo, mổ mắt và mổ tim cho bệnh nhân và trẻ em nghèo trên khắp cả nước…Chương trình này đóng góp rất tốt vào việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi.



Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về môi trường kinh doanh ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam hiện nay? Doanh nghiệp có cơ hội và phải đối mặt với rủi ro gì khi kinh doanh tại Việt Nam?

Việt Nam có thế mạnh về kinh tế vĩ mô với tốc độ tăng trưởng cao, thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn. Room của thị trường giải khát còn rất lớn bởi mức tiêu thụ bình quân về nước giải khát ở đây vẫn còn thấp so với các nước Đông Nam Á.Việt Nam đang có quỹ dân số trẻ và niềm tin tiêu dùng của người Việt vẫn đang phát triển…Nếu biết nắm bắt cơ hội, chỉ từ 2-3 năm nữa thôi, bạn sẽ thấy thị trường có những dấu hiệu phát triển vượt bậc từ các ngành, không chỉ riêng ở ngành hàng tiêu dùng nhanh mà còn trong lĩnh vực thực phẩm và nước giải khát (cười). Xin cảm ơn ông.

By: Linh Trần - Tề Huy Photographs: Hữu Dương Designed by: Hương Xuân Theo Trí Thức Trẻ