"Đi tìm Phú Mỹ Hưng của khu Đông"; "Phiên bản Phú Mỹ Hưng tại khu Tây Sài gòn đã xuất hiện?"; "Việt Nam sẽ có khu đô thị Phú Mỹ Hưng kiểu mẫu thứ 2 xuất hiện";



Đây là một vài trong rất nhiều tiêu đề bài báo có thể dễ dàng tìm được trên các trang báo mạng. Nhưng, tính tới thời điểm hiện tại, khó mà nói có một khu đô thị mới nào thay thế được thương hiệu đô thị kiểu mẫu của Phú Mỹ Hưng đã xây dựng trong suốt hơn 2 thập kỷ qua.



Chỉ trong vòng vài năm trở lại đây, TP.Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều dự án khu đô thị quy mô trên dưới 10000 căn, đây không phải là chuyện quá mới đối với thị trường BĐS hiện nay. Tuy nhiên, quay trở lại hơn 2 thập niên về trước, việc đầu tư xây dựng một khu đô thị mới trên đầm lầy với cơ sở hạ tầng gần như bằng không, được xem là một việc làm không tưởng với rất nhiều ý kiến phản đối. Hơn 20 năm sau nhìn lại, chủ đầu tư này không chỉ khai thác thành công đầm lầy bị lãng quên mà khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã trở thành thương hiệu biểu trưng cho lối sống văn minh, chứa đựng các giá trị về văn hóa, tinh thần cộng đồng dân cư phát triển hài hòa, tạo không gian mở cho tất cả mọi người.

Theo nhận định của Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA), thị trường BĐS thường diễn biến theo hình SIN bất đối xứng, trải qua các giai đoạn phát triển: tăng trưởng - ổn định - nóng sốt - đóng băng - trầm lắng - phục hồi và tăng trưởng trở lại… Đó cũng được xem như quy luật vận hành của thị trường. Năm 2015 - 2016 là giai đoạn BĐS nghỉ dưỡng bùng nổ như một trào lưu thì trong năm 2017, phân khúc nhà ở giá thấp trở thành xu hướng chính. Khi trào lưu nào lên ngôi, kéo theo đó là việc chuyển hướng mạnh mẽ của rất nhiều các chủ đầu tư lớn nhỏ. Thậm chí, còn có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp "ngoài ngành". Tuy nhiên, vẫn có một số ít chủ đầu tư như Phú Mỹ Hưng, lại rẽ lối đi riêng, không theo trào lưu, sự lên xuống của thị trường. Từ cách kinh doanh "chọn khách hàng" cho đến động thái dù thị trường nóng sốt, cầu đối với sản phẩm do doanh nghiệp đưa ra rất cao thì Phú Mỹ Hưng vẫn không bung hàng ồ ạt… đều ít nhiều tạo nên hiện tượng khác biệt cho thị trường.

Đô thị Phú Mỹ Hưng được quy hoạch và phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế, sinh thái bền vững và hiện đại

Dự án trọng điểm của Phú Mỹ Hưng 2018

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, các dự án của chủ đầu tư này được đầu tư nghiên cứu kỹ càng, từ bước ý tưởng quy hoạch chung đến những chi tiết thiết kế, hệ thống hạ tầng, cảnh quan cũng như khả năng đáp ứng của hạ tầng tiện ích xã hội, quản lý, vận hành sau khi cư dân về ở. Sự kiểm chứng thực tế từ các dự án đã hoạt động trở thành minh chứng chất lượng cho các sản phẩm của Phú Mỹ Hưng. Đây có lẽ là yếu tố giúp chủ đầu tư này giữ vững vị thế trong ngành BĐS qua những giai đoạn thăng trầm của thị trường.



Đại diện Phú Mỹ Hưng - Ông Trương Quốc Hưng, Phó Tổng Giám Đốc chia sẻ: "Công ty Phú Mỹ Hưng chúng tôi có các kế hoạch hàng năm rất cụ thể dựa trên sự tính toán để làm sao việc kinh doanh có thể thành công nhưng đồng thời công tác phục vụ, quản lý, triển khai xây dựng và bàn giao được sản phẩm cho khách hàng hài lòng nhất. Tất cả các dự án được đầu tư xây dựng phải tạo ra giá trị thật thì mới giữ được chân khách hàng, trong đó, chính sự hài lòng sẽ trở thành yếu tố quyết định họ quay lại với các dự án khác. Tôi tin rằng khi đặt hết tâm huyết vào một dự án, thì những gì xuất phát từ trái tim sẽ tới được với trái tim họ"

Đi mua nhà có "tỉ lệ chọi" và không phải cứ có tiền thì mua được có lẽ là một hiện tượng hiếm thấy trên thị trường BĐS, nhưng đối với các dự án do Phú Mỹ Hưng phát triển thì điều này không còn xa lạ. Đây chính là một trong những phương thức kinh doanh của chủ đầu tư, việc sàn lọc thông tin của khách hàng tạo nên một cộng đồng cư dân tương đồng về nhiều mặt.



Trong năm 2017, dự án nổi bật là siêu dự án khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown do Công ty Phú Mỹ Hưng hợp tác với ba đối tác Nhật Bản để phát triển. Theo ghi nhận từ chủ đầu tư, giai đoạn 1 mở bán toà nhà The Grande, có 1539 khách hàng gửi thư đề nghị mua nhưng số căn hộ bán ra chỉ khoảng 300 sản phẩm, nên khách hàng phải rút thăm ngẫu nhiên để tìm cơ hội sở hữu căn hộ dự án. Trong giai đoạn 2 mở bán The Symphony, chủ đầu tư chỉ đưa ra 369 sản phẩm nhưng có đến 3000 thư đăng ký. 1800 hồ sơ được duyệt, 1200 thư mời được phát ra và trong số 600 khách hàng còn lại rất nhiều khách hàng đang chờ đợi Phú Mỹ Hưng Midtown giai đoạn 3 - The Signature dự kiến sẽ chào bán vào đầu Quý I/2018.

Ông Trương Quốc Hưng - Phó tổng giám đốc Công ty Phú Mỹ Hưng cho biết: "Lần đầu tiên chúng tôi bắt tay với 3 công ty địa ốc hàng đầu Nhật Bản để phát triển một dự án tại Việt Nam là Daiwa House, Nomura Real Estate và Sumitomo Forestry. Nhóm đối tác quốc tế này chiếm 50% thị phần BĐS (nhà ở, văn phòng, khách sạn...) ở Nhật. Chúng tôi muốn đưa mô hình phức hợp trong khu đô thị hiện đại, nhiều tiện ích như Tokyo Midtown, Midtown Manhattan (New York) về Việt Nam, nên việc kết hợp với những đối tác Nhật giàu kinh nghiệm là điều cần thiết. Một trong hai nhà thiết kế chính cho khu phức hợp Midtown này cũng là một kiến trúc sư dày dạn kinh nghiệm người Nhật."



Phú Mỹ Hưng Midtown được kiến tạo từ cảm hứng những khu phức hợp quốc tế như Tokyo Midtown, Midtown Manhattan…

Sức quyến rũ mang tên "dấu ấn" - The Signature

Phú Mỹ Hưng Midtown tọa lạc trên hai trục đại lộ chính là Nguyễn Lương Bằng và Tân Phú - vị trí kết nối giữa khu Thương mại Tài chính Quốc tế và khu Nam Viên – khu vực được quy hoạch cao cấp và mật độ cây xanh lớn nhất đô thị Phú Mỹ Hưng. Nhiều chuyên giá đánh giá đây là vị trí vàng tại khu Nam mà không phải dự án nào cũng có được. Xây dựng trên khuôn viên đất rộng 56.331m2, Phú Mỹ Hưng Midtown là một tổ hợp gồm 4 công trình được thiết kế có điểm nhấn riêng, kết nối với nhau theo xu hướng đa chức năng về nhà ở, văn phòng, thương mại, dịch vụ, giải trí. Điểm nhấn không gian cộng đồng của khu phức hợp nằm ở công viên hoa anh đào Sakura Park đầu tiên của Việt Nam với diện tích 11600m2 cạnh bờ sông Cả Cấm sẽ đánh dấu thêm một địa danh mới cho đô thị Phú Mỹ Hưng và cả TP.HCM.



Công viên hoa anh đào Sakura Park

Chủ đầu tư dự án cho biết, tổng thể quy hoạch Phú Mỹ Hưng Midtown được thực hiện theo khuynh hướng "Đa chức năng tại chỗ - Self - contained" với nhiều cấp độ khác nhau để cư dân sống trong khu phức hợp này sẽ được phục vụ dịch vụ khép kín từ trong nội khu đến phía bên ngoài ngôi nhà mà không cần phải đi xa.



Sau sự ra mắt thành công hai dự án The Grande và The Symphony, tháng 12, chủ đầu tư này đã khai trương nhà mẫu công trình The Signature, giai đoạn 3 của Khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown. The Signature được định vị là điểm nhấn cho cả khu phức hợp, sở hữu thiết kế, màu sắc ngoại quan hoàn toàn khác biệt với các tòa nhà khác. Xây dựng trên khuôn viên đất rộng hơn 13.555m2, The Signature trực diện quảng trường chính Sakura Plaza và dòng sông; hướng còn lại sở hữu "view" thông thoáng hơn so với những công trình khác bởi nhìn về khu Nam Viên với kiến trúc thấp tầng và mảng xanh, công viên rộng lớn.



Khám phá địa thế độc tôn của tòa 'dấu ấn' biểu tượng tại Phú Mỹ Hưng Midtown danh giá

Về ngoại quan, trong tổng thể của Phú Mỹ Hưng Midtown, chỉ duy nhất The Signature sử dụng màu vàng nâu. Đây là tông màu có xu hướng mạnh mẽ, mang tính biểu trưng nhận diện. Trong khi đó, chi tiết đường chỉ trang trí, mái hắt được đưa vào công trình không chỉ giúp không gian bên trong hạn chế ánh sáng mặt trời trực tiếp hay gia tăng tính riêng tư mà đó còn là cách "diễn đạt" kiến trúc tinh tế. "Ý tưởng về đường chỉ dọc và mái hắt mà chúng tôi đưa vào The Signature là những kiến trúc rất Nhật Bản mà bạn có thể thấy khi đến Tokyo, Kyoto, hoặc bất kỳ thành phố truyền thống, thậm chí là hiện đại ở Nhật Bản. Đó là lối kiến trúc thanh lịch, tạo điểm nhấn nhưng không phô trương." Ông Tan Gek Meng - Kiến trúc sư dự án chia sẻ về hành trình kiến tạo Dấu Ấn cho khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown.

The Signature - điểm nhấn kiến trúc xứng tầm biểu tượng

Dự án có 516 căn hộ, bố trí trong hai khối nhà M7A, M7B cao từ 18-27 tầng và được kết nối bởi cầu đi bộ trên cao Skybridge, giúp cư dân dễ dàng di chuyển giữa hai khối nhà. Skybridge còn được xem là điểm vọng cảnh tuyệt đẹp để thưởng lãm cảnh quan của toàn khu phức hợp sầm uất.



Điểm đặc biệt nhất của 2 khối nhà là vườn chân mây bố trí trên mái các tòa nhà. Vườn chân mây được lấy cảm hứng từ hình ảnh ruộng bậc thang Tây Bắc - một trong những danh thắng độc đáo bậc nhất Việt Nam. Mỗi "khu vườn" là một không gian riêng, được tạo hình làm nên điểm nhấn khác biệt và có sự tính toán để dù ở độ tuổi nào từ người lớn tuổi, trung niên đến trẻ con đều có thể tìm cho mình loại hình thư giãn phù hợp.



"Ý nghĩa của The Signature được xem là dấu son trong hành trình kiến tạo thành công của mỗi chủ nhân sở hữu", ông Trương Quốc Hưng - Phó tổng giám đốc Công ty Phú Mỹ Hưng chia sẻ.

Sky Bridge

Trước khối nhà M7B, thay vì một không gian kết nối là hoa viên đơn thuần, các kiến trúc sư đã bố trí một tòa nhà dịch vụ F&B với thiết kế mô phỏng chiếc lá. Nhờ đó, tạo không gian kết nối giữa hai khối nhà trở nên sống động, đẹp mắt và có các hoạt động tương tác. Trước khối nhà M7A là tòa nhà hình trứng cao 4 tầng, trực diện dòng sông và Sakura Park. Đặc biệt, điểm nhấn nằm ở hồ bơi vô cực hình elip, được bao quanh bởi kính nên tầm nhìn bao quát trải dài ra công viên Sakura Park, nơi đây đem tới trải nghiệm lơ lửng trên cao, thu vào tầm mắt trọn vẹn vẻ đẹp của trung tâm đô thị sầm uất.



Hồ bơi vô cực Egg building

Như vậy, dù ở bất kỳ khối nhà nào, cư dân cũng dễ dàng lựa chọn cho mình những góc thưởng lãm cảnh quan, kiến trúc đặc sắc hay tương tác và sử dụng nhiều loại hình dịch vụ.



Dự kiến, Phú Mỹ Hưng Midtown giai đoạn 3 – The Signature sẽ chào bán vào đầu quý I-2018. Cơ cấu sản phẩm của The Signature được thiết kế đa dạng gồm 71% căn hộ 2 phòng ngủ diện tích sử dụng từ 73~78m2, 28% căn hộ 3 phòng ngủ diện tích sử dụng từ 91~129m2 và 2 căn Tophouse 4 phòng ngủ, diện tích sử dụng 203m2 & 259m2.

The Signature - dấu ấn kiệt tác, dấu ấn phong cách

Theo nhiều chuyên gia trong ngành nhận định, ngoài uy tín chủ đầu tư thì giá trị sống tại khu đô thị đã tạo nên sức hút, đặc biệt là nhóm khách có nhu cầu ở thực. Từ quy hoạch bài bản đến hạ tầng hoàn thiện, từ dịch vụ - tiện ích đầy đủ tới quy cách quản lý và phục vụ, từ mặt bằng cư dân có văn hóa và tri thức cao cùng quy chế ứng xử đã dần thành quy chế văn hóa… Những đặc điểm đó tạo sức hút mạnh nhóm cư dân văn hóa cao về sinh sống. Phú Mỹ Hưng là một thương hiệu đã được kiểm chứng qua thời gian, nhìn vào câu chuyện của chủ đầu tư này có thể thấy rằng, chỉ khi nào sản phẩm, dịch vụ của dự án đáp ứng đủ và hơn mức kỳ vọng của khách hàng thì lúc đó chủ đầu tư có thể tự làm chủ cuộc chơi theo cách riêng.