Theo báo cáo về thị trường người dùng smartphone tại khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021 – 2026 của Insider Intelligence, năm 2023, lượng người dùng smartphone tại Việt Nam ở mức khoảng 63,8 triệu người, tăng 1,6% so với năm 2022 và chiếm 96,1% lượng người dùng internet trên cả nước. Tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh ở mức cao cùng lớp dân số trẻ có khả năng nhanh chóng tiếp cận với công nghệ mới đã dẫn tới sự thay đổi chóng mặt trong thói quen chi tiêu. Đây cũng là một trong những động lực chính thúc đẩy quá trình số hóa ngân hàng Việt Nam.

Thống kê mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy đến cuối năm 2022, ngành ngân hàng đã đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng cho hoạt động chuyển đổi số, đưa Việt Nam là một trong những quốc gia ứng dụng ngân hàng số hàng đầu (tỷ lệ tăng trưởng 40% về thanh toán số trong ba, bốn năm qua).

Trong cuộc đua khốc liệt ấy, lợi thế cạnh tranh sẽ nghiêng về những ngân hàng sở hữu nguồn dữ liệu lớn (big data) cùng năng lực khai thác triệt để dữ liệu khổng lồ đó để đón đầu và gợi mở các nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, như vậy vẫn là chưa đủ để người dùng gắn bó lâu dài với ngân hàng. Bởi việc nhận biết và dự báo về hành vi chi tiêu để mang đến những sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng cần hay đảm bảo sự an toàn, tiện lợi là điều mà bất cứ ngân hàng số nào cũng có thể làm được.



Vậy đâu là sợi dây gắn kết người dùng với ngân hàng?

Câu trả lời là cảm xúc, là trải nghiệm riêng biệt. Đó cũng là điều mà Ngân hàng kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện để trở thành ngân hàng tiên phong dẫn dắt chuyển đổi số tại Việt Nam.

Cách mạng công nghiệp 4.0 vẫn không ngừng tác động sâu rộng tới mọi mặt của đời sống xã hội. Với ngành ngân hàng, xu hướng phát triển tiêu biểu hiện nay chính là tập trung vào khách hàng, chú trọng vào tính cá nhân.

Với vai trò tiên phong trong hành trình số hóa, Techcombank hiểu rõ điều này. Điểm mấu chốt tạo nên giá trị khác biệt cho Techcombank là sự tương tác, sự thấu hiểu cảm xúc người dùng dựa trên việc phân tích sâu dữ liệu và khoa học hành vi. Nhờ đó, ngân hàng đã tạo ra hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đa dạng với tiêu chí lấy “khách hàng là trung tâm”, bao gồm cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp; đồng thời hướng đến sự đơn giản, đảm bảo an toàn thông tin tối đa.

Với khách hàng cá nhân, sự đơn giản của Techcombank thể hiện ở giao diện thân thiện cùng ứng dụng trực quan trên ngân hàng số Techcombank Mobile, cho phép khách hàng điều hướng liền mạch giữa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Ví dụ khách hàng mới có thể mở tài khoản mọi lúc, mọi nơi trên ngân hàng số Techcombank Mobile trong vòng 3 phút. Techcombank Mobile cũng thiết kế luồng giao dịch theo ngôn ngữ hội thoại để người dùng được giao tiếp thân thiện và tương tác giao dịch dễ dàng như đang được phục vụ bởi giao dịch viên hoặc chuyên viên chăm sóc khách hàng tại chi nhánh.

Mặt khác, người dùng cũng có thể thoải mái thể hiện cá tính, tâm trạng hay cảm xúc bằng những tính năng độc đáo trên ngân hàng số Techcombank Mobile. Đó là cài đặt giao diện hình nền được thiết kế theo các chủ đề như lễ hội, các công trình tiêu biểu, những danh lam thắng cảnh ấn tượng… Đó là thoải mái lựa chọn tài khoản số đẹp theo những con số dễ nhớ như ngày tháng năm sinh, ngày kỷ niệm hay bất kỳ con số yêu thích nào, hay chọn nickname độc đáo cho tài khoản thanh toán để không còn phải nhớ dãy số dài.

Dữ liệu khổng lồ từ Big Data cùng với AI giúp Techcombank hiểu sâu hơn về nhu cầu cụ thể của khách hàng, từ đó thiết kế các sản phẩm và dịch vụ tài chính phù hợp, ví dụ như các khoản vay thấu chi được phê duyệt trước, ưu đãi tỷ giá hối đoái tùy chỉnh. Đặc biệt, hợp tác với công ty Fintech hàng đầu thế giới, Techcombank cho ra đời giải pháp C-Cash tối ưu nền tảng, quy trình và nguồn lực để sử dụng nguồn vốn hiệu quả cho mọi doanh nghiệp.

Trên phương diện cá nhân hóa, ứng dụng Big Data cùng với AI trong nền tảng ngân hàng số đã giúp Techcombank Mobile nhận ra nhu cầu tài chính riêng của từng người. Từ đây nhà băng vừa có thể cung cấp các giải pháp được “đo ni đóng giày” cho từng khách hàng, giúp họ vừa dễ dàng đưa ra những quyết định sáng suốt hơn và đạt được sự vững mạnh về tài chính, vừa đảm bảo các thông điệp và các kênh tiếp cận đến với khách hàng đúng thời điểm.

Quan trọng hơn hết, Techcombank chú trọng tới vấn đề bảo mật thông tin khách hàng và dữ liệu giao dịch bằng các biện pháp mạnh mẽ như sinh trắc học và xác thực 2 tầng, với công nghệ bảo mật hàng đầu thế giới, giúp khách hàng yên tâm giao dịch, quản lý tài chính một môi trường an toàn.



Không chỉ mang đến những trải nghiệm số khác biệt, độc đáo và đầy cảm xúc, Techcombank còn cho thấy tâm huyết, nỗ lực lớn để thực sự thấu hiểu người dùng.

Trên không gian số, từ một thao tác đơn giản, những cú chạm mượt mà, nhanh chóng đến các giải pháp, sản phẩm toàn diện đều đòi hỏi sự tính toán phức tạp của một đội ngũ, sự đầu tư “khủng” về cả con người lẫn công nghệ.



Theo đó, trong chiến lược 2021 – 2025, Techcombank tập trung đầu tư mạnh mẽ vào 3 trụ cột Số hóa – Dữ liệu – Nhân tài nhằm hiện thực hóa tầm nhìn “chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”.

Về Số hóa, Techcombank kiến tạo hành trình số cá nhân hóa tối đa cho khách hàng thông qua việc phát triển các kênh trực tuyến và hóa hành trình khách hàng tại chi nhánh.

“Techcombank đầu tư chỉn chu vào ngân hàng số Techcombank Mobile cả về hệ thống, thiết kế, trải nghiệm, sản phẩm. Chúng tôi làm việc với nhiều đối tác chiến lược, ví dụ như Backbase giúp triển khai kiến trúc nền tảng nhiều lớp, cho phép trải nghiệm linh hoạt hơn và thời gian đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi còn hợp tác với Personetics – nhà cung cấp giải pháp AI hàng đầu để phân tích sâu sắc về tình hình tài chính từng khách hàng, sau đó đề xuất các giải pháp và sản phẩm phù hợp, hỗ trợ cho khách hàng đưa ra quyết định tài chính sáng suốt.” - ông Pranav Seth - Giám đốc văn phòng chuyển đổi số Techcombank chia sẻ về cách ngân hàng chuẩn bị cho một tương lai số.

Về Nhân tài, Techcombank thực hiện đồng thời hai quá trình. Một mặt, ngân hàng tập trung đào tạo kỹ năng số cho nhân viên, tăng cường tuyển dụng nhân tài. Mặt khác, nhà băng xây dựng một môi trường và văn hóa làm việc tích cực, không chỉ thu hút nhân sự giỏi mà còn nâng cao hình ảnh và vị thế thương hiệu trên thị trường tuyển dụng.

Về mặt Dữ liệu, nhà băng thực hiện trên 3 hoạt động chính: Một là di chuyển các ứng dụng kinh doanh từ trung tâm dữ liệu tại chỗ sang đám mây, hai là xây dựng và nâng cấp hạ tầng phân tích dữ liệu và cuối cùng là ứng dụng Dữ liệu lớn (Big data) và Trí tuệ nhân tạo (AI) vào phân tích hành vi khách hàng.

Không những vậy, Techcombank cũng tích cực xây dựng mạng lưới đối tác chiến lược để có thể tiếp cận với các công nghệ mới, xây dựng nguồn lực và chuyên môn nhanh hơn, hoạt động hiệu quả hơn. Điều này không chỉ giúp tăng tốc hành trình số hóa của ngân hàng mà còn phong phú hóa các giải pháp, dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

Tháng 9/2022, hệ sinh thái WINLife đã được Techcombank và Tập đoàn Masan tạo ra nhằm hiện thực hóa sứ mệnh nâng tầm giá trị sống của người dân Việt Nam, cung cấp các giải pháp thanh toán đặc quyền cho mọi dịch vụ tài chính và phi tài chính cho khách hàng.

Với khách hàng doanh nghiệp, nhà băng cũng bắt tay với MISA để mang đến đến những trải nghiệm vượt trội - cung cấp tín dụng ngay trong phần mềm MISA hay trên Ngân hàng số của Techcombank, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, giảm rủi ro vận hành và chi phí hoạt động...

Hướng đi đúng đắn cùng tầm nhìn nhạy bén đã mang về trái ngọt cho Techcombank, giúp ngân hàng tăng trưởng ấn tượng trên hành trình chuyển đổi số. Đến nay, khoảng hơn 90% các giao dịch của khách hàng Techcombank được thực hiện qua kênh số, với tỷ lệ gắn bó với ứng dụng đạt đến 88%. Trong quý I năm 2023, 68% trong tổng số hơn 400.000 khách hàng mới của Techcombank đến từ những nền tảng số; khối lượng giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân cũng tăng 22,5% so cùng kỳ. Đối với khách hàng doanh nghiệp, tính tới tháng 4/2023, tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tự thực hiện mở tài khoản online toàn diện đã tăng 7 lần so với thời điểm tháng 1/2023.

Bên cạnh những con số tăng trưởng vượt bậc, những nỗ lực nhằm chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống của Techcombank cũng được giới chuyên môn đánh giá cao. Ngày 4/8, Techcombank vừa được Global Finance vinh danh với 2 giải thưởng lớn là “Giải thưởng Ứng dụng Ngân hàng số tốt nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương” cho ứng dụng Techcombank Mobile và “Nền tảng ngân hàng số tốt nhất dành cho khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam” cho nền tảng Techcombank Business. Với giải thưởng này, Techcombank được xếp hạng cùng các ngân hàng hàng đầu khu vực ở cùng hạng mục bình chọn như DBS, Citi và HSBC. Trước đó, Techcombank vừa được vinh danh Sáng Kiến Ngân Hàng Số Tiêu Biểu Của Năm do Asian Banking and Finance thực hiện và “Ngân hàng số tốt nhất năm 2023” tại buổi lễ trao giải The Asset Triple A Digital Awards 2023 tháng 5/2023.

Đại diện Techcombank chia sẻ về giải thưởng “Thật vinh dự khi Techcombank được ghi nhận bởi Global Finance và nhiều tổ chức uy tín trên thế giới. Đây cũng là minh chứng cho cách tiếp cận đúng đắn của chúng tôi. Lúc bắt đầu hành trình chuyển đổi số, chúng tôi luôn xác định hành trình chuyển đổi số của Techcombank sẽ tạo nên sự khác biệt, ứng dụng chuẩn mực và công nghệ toàn cầu, từ việc đầu tư vào con người và công nghệ. Tổng hòa các yếu tố này, Techcombank đã nhận được được công nhận từ phía khách hàng và doanh nghiệp và được vinh danh bởi là tổ chức dẫn đầu hành trình chuyển đổi số trong khu vực”

Ánh Dương Tổ Quốc