Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam ngày càng phát triển và cạnh tranh, câu chuyện không chỉ còn là về những con số quy mô dự án, mà đã chuyển hướng sang việc kiến tạo những giá trị sống đích thực, mang đậm dấu ấn cá nhân và đẳng cấp. Giữa cuộc đua khốc liệt ấy, VinaLiving nổi lên như một điểm sáng, không ồn ào phô trương, nhưng âm thầm định hình một phong cách sống khác biệt, nơi sự tinh tế và trải nghiệm được đặt lên hàng đầu.

Ít ai biết rằng, nền tảng vững chắc của VinaLiving được xây dựng từ Quỹ đầu tư VinaLand danh tiếng. Với tiềm lực tài chính hùng mạnh, vốn hóa 800 triệu USD và uy tín được khẳng định trên sàn chứng khoán London từ năm 2006, VinaLand đã tạo dựng một danh mục đầu tư đồ sộ với hơn 60 dự án trải dài khắp cả nước.

Những biểu tượng khách sạn sang trọng như Sofitel Legend Metropole Hanoi, Hilton Hanoi Opera, Sheraton Nha Trang Hotel & Spa, và những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp như Fusion Resort Cam Ranh, The Grand Ho Tram Strip, Fusion Original Saigon Centre… chính là minh chứng cho năng lực và tầm nhìn của VinaLand.

Năm 2010, VinaLand chuyển mình chiến lược, chính thức trở thành VinaLiving, đánh dấu một chương mới trong hành trình phát triển. Sự chuyển mình này không chỉ là thay đổi tên gọi, mà là sự khẳng định về một tầm nhìn mới, một sứ mệnh cao cả hơn. Là một thành viên của VinaCapital, tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam, VinaLiving mang sứ mệnh kiến tạo chuẩn mực sống quốc tế, góp phần nâng cao vị thế bất động sản Việt Nam trên bản đồ khu vực và toàn cầu.

Tầm nhìn dài hạn và cam kết phát triển dòng sản phẩm Resort Lifestyle là kim chỉ nam để VinaLiving không ngừng nỗ lực khơi dậy những trải nghiệm sống độc đáo. Mỗi dự án của VinaLiving tựa như một tác phẩm nghệ thuật độc bản, mang đậm dấu ấn riêng biệt, nhưng vẫn thống nhất ở giá trị cốt lõi: khu nghỉ dưỡng chính là nhà, và nhà cũng là một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Để hiện thực hóa tuyên ngôn "Resort Lifestyle", VinaLiving đặc biệt coi trọng yếu tố thiết kế - chắt lọc tinh hoa kiến trúc hiện đại, kết hợp hài hòa cùng những giá trị văn hóa bản địa đặc trưng, tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên và gìn giữ bản sắc Việt. Mô hình resort lifestyle độc đáo, được "may đo" tỉ mỉ cho từng dự án, chính là minh chứng rõ nét cho triết lý này.

Năm 2009, dự án The Ocean Villas được giới thiệu ra thị trường, mở đầu kỷ nguyên biệt thự biển sang trọng, tạo nên một dòng sản phẩm mới độc đáo và khác biệt.

Cũng trong năm đó, Azura Đà Nẵng được phát triển và nhanh chóng trở thành biểu tượng kiến trúc bên sông Hàn. Tọa lạc tại vị trí đắc địa trong khu phức hợp World Trade Center, Azura mang đến cuộc sống tiện nghi vượt trội với hệ sinh thái tiện ích nội khu hiện đại, đáp ứng nhu cầu sống năng động và đẳng cấp.

Đại Phước Lotus, biệt thự đảo đầu tiên và là "hòn ngọc" độc nhất phía Đông Sài Gòn, kiến tạo chuẩn sống quốc tế với hệ sinh thái sông nước, mảng xanh tự nhiên. Trong đó, dự án biệt thự Sen Phương Nam đã vinh dự nhận giải thưởng "Thiết kế cảnh quan đẹp nhất Đông Nam Á 2012", khẳng định giá trị độc tôn và đẳng cấp khác biệt.

The Dune Residences, một trong những sản phẩm biệt thự sân golf đầu tiên, được bao quanh bởi sân golf 18 lỗ The Dunes do Greg Norman thiết kế, tầm nhìn hướng biển Non Nước, kiến tạo không gian sống đẳng cấp cho giới tinh hoa.

The Ocean Estates nổi bật là khu biệt thự ven biển độc nhất vô nhị tại Đà Nẵng, sở hữu quỹ đất rộng lớn bậc nhất, từ 929 m² đến 1.303 m² mỗi căn, kiến tạo không gian sống đẳng cấp và riêng tư tuyệt đối.

Fusion Resort & Villas Đà Nẵng là sự kết tinh giữa tinh hoa nghỉ dưỡng và giá trị văn hóa bản địa, kiến tạo nên phong cách sống thượng lưu bên bờ biển Non Nước. Điểm nhấn là khu spa lớn nhất Việt Nam tại thời điểm giới thiệu, bao gồm cả một hồ bơi riêng nội khu, tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo và hứa hẹn tiềm năng đầu tư hấp dẫn.

Ixora Hồ Tràm by Fusion sở hữu vị trí đắc địa, cách TP.HCM chỉ 2 giờ di chuyển, với hạ tầng giao thông hoàn thiện, kết nối nhanh chóng tới cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và sân bay quốc tế Long Thành. Dự án có 2,2km bờ biển, liền kề rừng nguyên sinh Phước Bửu – Bình Châu, cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp thuộc The Grand Ho Tram Strip.

Và mới đây nhất, VinaLiving tiếp tục khẳng định vị thế của mình với The Ocean Resort Quy Nhon, dự án 290 biệt thự biển và 80 căn hộ khách sạn trên 22ha tại trung tâm KKT Nhơn Hội, sở hữu mặt biển đẹp nhất khu vực. Đây là vị trí vàng, kết nối sân bay Phù Cát và trung tâm Quy Nhơn, mở ra cơ hội đầu tư BĐS nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Sắp tới đây, một dự án nhà ở mang đậm phong cách nghỉ dưỡng giữa tâm điểm giao thương của thành phố sở hữu một trong những cảng nước sâu lớn nhất khu vực Đông Nam Á, sẽ được giới thiệu ra thị trường.

Và Vĩnh Hội, đại dự án nghỉ dưỡng, "đánh thức" tiềm năng du lịch Quy Nhơn. Tọa lạc tại vị trí đắc địa phía Bắc Khu kinh tế Nhơn Hội, dự án này đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư bất động sản và du lịch. Với tổng vốn đầu tư lên đến 250 triệu USD, dự án có quy mô hơn 236 ha, sở hữu bờ biển vòng cung hoang sơ, ôm trọn những bãi tắm tuyệt đẹp, hứa hẹn mang đến trải nghiệm đẳng cấp cho những khách hàng có gu thẩm mỹ và phong cách sống tinh tế.

Hướng đến sự phát triển bền vững, VinaLiving đặt trọn tâm huyết vào việc xây dựng những dự án bất động sản nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường, kiên định theo đuổi mục tiêu giảm thiểu phát thải carbon và sử dụng tài nguyên hiệu quả, góp phần kiến tạo một tương lai xanh.

Minh chứng cho cam kết này là việc VinaLiving quyết tâm áp dụng chứng chỉ công trình xanh EDGE cho 100% danh mục khách sạn tương lai. Đây là một bước đi mạnh mẽ, khẳng định quyết tâm của VinaLiving trong việc hội nhập xu hướng kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng, trân quý nguồn nước và giảm thiểu tác động đến môi trường. Mục tiêu tiết kiệm từ 20% đến 50% ở các hạng mục này không chỉ là con số, mà còn là lời hứa về một cuộc sống xanh, bền vững cho cộng đồng.

VinaLiving không chỉ kiến tạo những công trình vật chất, mà còn xây dựng một cộng đồng nhân văn và phát triển. Doanh nghiệp tạo ra cơ hội việc làm, nâng cao sinh kế cho người dân địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của xã hội. Đồng thời, VinaLiving luôn nỗ lực tối ưu hóa lợi ích cho các cổ đông, đảm bảo sự phát triển bền vững và mang lại giá trị dài hạn cho tất cả các bên liên quan.

Có thể thấy, VinaLiving không chỉ đơn thuần kiến tạo không gian sống, mà còn gửi gắm khát vọng bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa Việt, thổi hồn bản sắc vào từng đường nét thiết kế. Phong cách sống Resort Lifestyle của VinaLiving không chỉ dừng lại ở quy hoạch và thiết kế, mà còn được thể hiện trọn vẹn qua hệ thống tiện ích và dịch vụ đẳng cấp. Kế thừa kinh nghiệm dày dặn từ các dự án nghỉ dưỡng và khách sạn danh tiếng, VinaLiving mang đến những trải nghiệm sống tinh tế, đẳng cấp quốc tế ngay tại ngưỡng cửa mỗi căn nhà. Cái bắt tay chiến lược với Fusion, thương hiệu quản lý khách sạn uy tín, chính là bảo chứng vàng cho chất lượng dịch vụ vượt trội, nâng niu từng khoảnh khắc nghỉ dưỡng tại gia của cư dân.

Chia sẻ về hành trình này, ông Đỗ Chí Hiếu, Tổng Giám Đốc VinaLiving nhấn mạnh: "VinaLiving tự hào kiến tạo những dự án bất động sản độc đáo, nơi mỗi tên gọi đã định vị một phân khúc và phong cách sống riêng biệt. Không chỉ dừng lại ở chất lượng xây dựng cao cấp, mỗi sản phẩm của VinaLiving còn là sự kết hợp tinh tế giữa kiến trúc và văn hóa, mang đến trải nghiệm sống Resort Lifestyle vượt trội. Chúng tôi cam kết mỗi dự án sẽ gia tăng giá trị đầu tư, đồng thời kiến tạo chuẩn mực sống mới, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của thị trường bất động sản cao cấp".

