10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: YEG giảm sàn 5 phiên

Thị trường tăng điểm nhẹ ở tuần đầu tháng 3. Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index đứng ở mức 985,25 điểm, tương ứng tăng 0,57% so với tuần trước đó. HNX-Index tăng 0,9% lên 108,22 điểm.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn nhường lại 'sân chơi' cho nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Ở sàn HoSE, cổ phiếu DCL của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long đứng đầu danh sách tăng giá với 30,8%. Trong tuần, DCL đã có 4 phiên tăng trần và 1 phiên tăng nhẹ. Trong hơn 1 tháng, giá cổ phiếu DCL đã tăng từ 9.300 đồng/cp lên thành 18.900 đồng/cp, tương ứng mức tăng 103%. Quý IV/2018, công ty lãi 6 tỷ đồng, giảm 67,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hai cổ phiếu PPI của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương và PNC của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đều tăng trên 30% chỉ sau 1 tuần giao dịch. Trong đó, PPI đang có chuỗi 13 phiên tăng trần liên tiếp, còn PNC mới chỉ hồi phục trở lại sau khoảng thời gian lao dốc từ cuối tháng 1.

Đáng chú ý nhất ở thị trường tuần qua là việc cổ phiếu YEG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 giảm sàn cả 5 phiên giao dịch. Tính chung cả tuần, YEG giảm 30,4%. Việc YEG giảm sàn liên tiếp là cho chịu tác động tiêu cực từ thông tin Spring Me Pte. Ltd – công ty có trụ sở tại Thái Lan do tập đoàn sở hữu gián tiếp 16,93% vốn, sẽ chấm dứt thỏa thuận lưu trữ nội dung với Youtube vào cuối tháng 3. Lý do Youtube đưa ra là Spring Me có hoạt động quản lý tuyển chọn chưa phù hợp với quy trình Youtube AdSense nên chấm dứt thỏa thuận với công ty này và những đơn vị liên quan cụ thể là Yeah1 Network và ScaleLab.

Trên sàn HNX, cổ phiếu KSK của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu đứng đầu danh sách tăng giá với 50%. Tuy nhiên, KSK hiện tại chỉ có thị giá 300 đồng/cp. Cổ phiếu này có thanh khoản rất thấp và thường xuyên không có giao dịch.

Cổ phiếu GDW của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định bất ngờ tăng 45,8%. Hiện tại, GDW có thị giá 29.300 đồng/cp, đây là mức giá cao nhất kể từ khi cổ phiếu này niêm yết tại sàn HoSE hồi tháng 12/2018.

Trong khi đó, cổ phiếu MHL của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên đứng đầu sàn HNX về mức giảm giá với 22,4%. Cổ phiếu SGH của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn cũng giảm 19%. Điểm chung của các cổ phiếu này là thanh khoản luôn duy trì ở mức rất thấp.

Ở sàn UPCoM, cổ phiếu GVT của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì gây bất ngờ bởi mức tăng giá đến 80% chỉ sau 1 tuần giao dịch. Cổ phiếu PXL của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KCN Dầu khí-Long Sơn cũng tăng hơn 68%. Tuy vậy, thanh khoản của các cổ phiếu này luôn ở trong tình trạng cạn kiệt.

Chiều ngược lại, TSJ của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội là cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn UPCoM với 52,7%. Cổ phiếu KIP của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam cũng giảm 40%.