10 cuốn sách được viết bởi chính các CEO nổi tiếng thế giới, muốn thành công thì đừng nên bỏ lỡ

Dưới đây là 10 cuốn sách do chính các CEO thành công viết về quá trình xây dựng và phát triển công ty của họ.

1. The Hard Thing about Hard Things - Ben Horowitz (Gian nan chồng chất gian nan)

Ben Horowitz là nhà đồng sáng lập của một quỹ đầu tư mạo hiểm ở Mỹ, Andreessen Horowitz. Cuốn sách thể hiện cái nhìn hài hước và đầy tính thực tế của ông trong việc đương đầu với những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải.

Horowitz yêu thích những doanh nhân dám đấu tranh đến cùng cho những gì mà mình tinh tưởng. Ông tin rằng đây là những tố chất thiết yếu nhất của các doanh nhân. Thông điệp ông nhấn mạnh trong quyển sách này: sống là phải chiến đấu. Chính ông đã chiến đấu không ngừng nghỉ để có được thành công như ngày hôm nay.

2. Pour Your Heart Into It: How Starbucks Built a Company One Cup at a Time - Howard Schultz (Dốc hết trái tim: Cách Starbucks Xây Dựng Công Ty Bằng Từng Tách Cà Phê)

Với cuốn sách này Howard Schultz đã cho chúng ta thấy được cách ông đã thay đổi thế giới thông qua văn hóa cà phê như thế nào. Đó là văn hóa cà phê của chuỗi cà phê Starbucks nổi tiếng. Là CEO của Starbucks, Schultz đã đưa đến người đọc rất nhiều lời khuyên có giá trị từ những kinh nghiệm xây dựng chuỗi cà phê của ông, một hiện tượng của cả thế giới.

Qua quyển sách này, chúng ta cũng sẽ biết được thông điệp mạnh mẽ của ông, đó là: "bạn có thể đẩy mạnh quảng cáo để xây dựng thương hiệu nhưng chỉ có sự thật mới làm cho thương hiệu được trường tồn".

3. Rework - Jason Fried và David Heinemeier (Khác biệt để bứt phá)

Cuốn sách được viết bởi Jason Fried và David Heinemeier, một người là CEO và một người là CTO của công ty Basecamp.

Trong cuốn sách này, họ đã vứt bỏ những quy luật cũ. Nội dung được thể hiện trong cuốn sách khá thú vị và đặc biệt hướng đến doanh nghiệp Internet. Cuốn sách chú trọng nhiều đến phần phát triển sản phẩm. Thông điệp của quyển sách đó là "cách dễ nhất để tạo ra một dịch vụ hay sản phẩm tuyệt vời đó là hãy tạo ra những gì mà chính bạn muốn sử dụng nhất".

4. Winning: The Ultimate Business How-To Book - Jeck Welch

Jeck Welch là CEO của General Electric (GE) từ năm 1981 đến năm 2001. Ông đã dẫn dắt công ty trong vòng 2 thập kỷ và phát triển rất nhiều thị trường quốc tế khác nhau. Ông cũng đã chứng kiến nhiều thăng trầm của nền kinh tế thế giới từ cuộc cách mạng dotcom đến thời đại kỹ thuật số.

Những gì ông viết rất chân thực về thế giới thực. Ông quan tâm đến tất cả nhân viên trong công ty, từ nhân viên mới được tuyển vào cho đến những nhân viên quản lý kỳ cựu. Theo ông "thực tế vốn hiển nhiên là vậy và nó không phụ thuộc vào các chúng ta nghĩ hay cách chúng ta mong đợi".

5. Business @ the Speed of Thought: Succeeding in the Digital Economy - Bill Gates (Tốc độ tư duy)

Cuốn sách này được Bill Gates viết vào năm 1999. Hẳn ai cũng biết ông là nhà sáng lập của công ty phần mềm Microsoft và là người tiên phong trong ngành công nghệ phần mềm.

Tốc độ tư duy là một cuốn sách mang tính cách mạng, nó đề cập đến phân tích dữ liệu trước khi người ta quan tâm đến phân tích dữ liệu là gì. Ông viết "cách tốt nhất để công ty bạn khác biệt với đối thủ cạnh tranh là bạn phải làm được những việc cực kỳ nổi bật, và sự nổi bật đó đến từ thông tin, dữ liệu mà bạn có được". Chính yếu tố then chốt đó đã mang lại thành công cho Microsoft như ngày nay.

6. #Girlboss - Sophia Amoruso

Vào năm 2014, Sophia Amoruso đã gây chấn động giới thời trang cũng như giới kinh doanh với cuốn sách #Girlboss của mình. Amoruso là người hành động. Cô là người sáng lập, giám đốc sáng tạo và là CEO của công ty Nasty Gal, một công ty bán lẻ thời trang online. Công ty này đã đạt được doanh thu 100 triệu USD trong một năm.

Cuốn sách cho thấy cuộc sống cá nhân với tính cách đầy mạnh mẽ của Amoruso. Cô ấy đã cho độc giả thấy rằng họ không phải là một bông tuyết, họ có đủ khả năng để làm những điều tuyệt vời.

7. Delivering Happiness: A Path to Profits, Passion and Purpose - Tony Hsied (Tỷ phú bán giày)

Tỷ phú bán giày của được xuất bản vào năm 2010. Tác giả là Tony Hsied, CEO của công ty Zappos, công ty này đã được Amazon mua lại với giá là 1.2 tỷ USD.

Khi Hsied gia nhập vào Zappos, anh đã xây dựng được văn hóa công ty tuyệt vời với việc tập trung vào việc trao quyền lực cho nhân viên và lời hứa đem lại hạnh phúc thông qua sự hài lòng của khách hàng. Với cách làm này Zappos trở thành nơi đáng làm việc nhất ở Mỹ thời bấy giờ.

Triết lý xây dựng văn hóa công ty đó bắt nguồn từ chính triết lý cá nhân của Hsieh. Trong cuốn sách, ông viết "tôi đã liệt kê ra danh sách những thời điểm mà tôi hạnh phúc nhất trong cuộc đời và tôi nhận ra tiền không phải là yếu tố mang lại hạnh phúc".

8. Conscious Capitalism: Liberating the Heroic Spirit of Business - John Mackey (Chủ nghĩa tư bản có ý thức

John Mackey là nhà sáng lập của công ty Whole Foods Market, một chuỗi tạp hóa nổi tiếng ở Mỹ và trên thế giới.

Đây là một cuốn sách về giá trị, mục đích, lãnh đạo và quản lý. Trong cuốn sách này bạn sẽ học được cách không chỉ xây dựng một doanh nghiệp có giá trị và danh tiếng mà còn biết cách làm thế nào để khiến xã hội tốt đẹp hơn. Ông viết: "Cuộc hành trình dài nhất mà mọi người phải trải qua là khoảng cách giữa đầu và trái tim của họ".

9. Taking People With You: The Only Way to Make Big Things Happen - David Novak

Cuốn sách được viết bởi David Novak, Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn thức ăn nhanh thế giới Yum! Brands.

David Novak được biết đến là một trong những Giám đốc điều hành xuất chúng theo nhận định của tờ Havard Business Review. Ngoài việc điều hành chuỗi nhà hàng lớn nhất thế giới với 1,4 triệu nhân viên, nghề tay trái của vị Giám đốc này là viết sách. Ông đã đề cập trong cuốn sách của mình rằng: "nền tảng để trở thành một lãnh đạo thành công chính là khả năng thu hút, phát triển và giữ chân nhân viên của mình. Khi có được một đội sống chết với mình khi đó bạn sẽ thấy được kết quả".

10. Let My People Go Surfing: The Education of a Reluctant Businessman - Yvon Chouinard

Cuốn sách được viết bởi Yvon Chouinard, nhà sáng lập và CEO của công ty Patagonia. Quyển sách này vừa là một bản tuyên ngôn, vừa là một hồi ký của ông. Tuyên ngôn đó thể hiện rõ qua "quá trình leo núi quan trọng hơn rất nhiều so với thời điêm bạn lên đến đỉnh núi".