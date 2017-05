10 cuốn sách hay nhất về tài chính được các nhà đầu tư phố Wall bình chọn đáng đọc nhất năm nay

Tiểu thuyết gia vĩ đại Sherman Alexie từng nói rằng: “Nếu một người đọc đủ sách, anh ta sẽ có được cơ hội ngàn vàng để thành công. Hoặc tuyệt vời hơn nữa, cơ hội sống sót của một người tăng lên theo từng cuốn sách anh ta đọc”.

SumZero – một trang mạng xã hội dành cho các nhà đầu tư bên mua mới đây đã đặt câu hỏi đề nghị các thành viên chia sẻ cuốn sách đầu tư tài chính yêu thích của họ.

Danh sách dưới đây dựa trên 1.120 câu trả lời của các nhà đầu tư và đã chọn lọc ra 10 cuốn sách đáng đọc nhất. Tuy vậy, những cuốn sách này có giá không hề rẻ, thậm chí giá bản lẻ của một bản copy cũng có thể lên tới 900 USD.

"The Essays of Warren Buffett" (Tạm dịch: Những Bài Viết của Warren Buffett) – Lawrence Cunningham

Cuốn sách dài hơn 700 trang được chính tay nhà đầu tư huyền thoại xứ Omaha chắp bút thông qua những bức thư gửi cổ đông hoặc các ghi chú về đầu tư của ông và được tổng hợp bởi Lawrence Cunningham.

Đối với những người hâm mộ Warren Buffett, cuốn sách sẽ đem lại cho bạn cái nhìn tổng thể và quan điểm của tỷ phú 87 tuổi về kinh doanh, đầu tư cũng như cuộc sống.

"Poor Charlie's Almanack" (Tạm dịch: Sổ Tay Niên Giám của Munger) - Charlie Munger

Một lợi thế rất lớn của những doanh nhân vĩ đại là khả năng nắm bắt được suy nghĩ của những nhà đầu tư vĩ đại. Trong cuốn “Poor Charlie's Almanack”, Munger hé mở góc nhìn vào cuộc sống của những chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm, thể hiện sự khôn khéo của những doanh nhân đang lập nghiệp.

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng chứa đựng những lời khuyên và trí thông minh của Charlie Munger: từ những buổi nói chuyện, bài giảng và bài diễn thuyết trước công chứng. Cuốn sách được biên soạn và viết dưới sự hợp tác của Charlie Munger và nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett.

"One up on Wall Street" (Tạm dịch: Trên đỉnh phố Wall) - Peter Lynch

Cuốn sách kể lại những kinh nghiệm và bí quyết của Peter Lynch, nhà quản lý tài chính hàng đầu nước Mỹ. Peter Lynch không khuyên bạn mua cổ phiếu của cửa hàng mà bạn ưa thích chỉ bởi lý do bạn thích mua sắm ở cửa hàng đó. Ông cũng không khuyên bạn mua cổ phiếu của một nhà sản xuất chỉ vì họ làm ra những sản phẩm mà bạn ưa thích, hay một nhà hàng vì bạn thích thức ăn đó.

Thích một cửa hàng, một sản phẩm hay một nhà hàng là một lý do tốt để bạn quan tâm đến một công ty và đưa nó vào danh sách cần nghiên cứu; nhưng đó chưa phải là lý do đủ thuyết phục để mua cổ phiếu. Đừng bao giờ đầu tư vào bất kỳ một công ty nào trước khi bạn hoàn thành tốt “bài nghiên cứu ở nhà” về các triển vọng thu nhập của công ty, điều kiện tài chính, vị thế cạnh tranh, các kế hoạch bành trướng…

"Reminiscences of a Stock Operator" (Tạm dịch: Hồi Ức của Một Thiên Tài Chứng khoán) - Edwin Lefevre

Cuốn sách kể về những quy tắc đầu tư mà nhà đầu tư huyền thoại Jesse Livermore đã đúc kết được trong suốt quãng đời lăn lộn trên phố Wall. Ông tuyên bố rằng trên thị trường chỉ có những gã khờ, non nớt như chơi trò đánh bạc. Livermore đã ba lần phá sản nhưng rồi đã trở lại và sau mỗi lần như vậy, ông lại trở nên giàu có hơn nhờ những bài học kinh nghiệm tích lũy được.

Những quy luật tâm lý, những phi vụ đầu tư đầy cảm xúc của Livermore đã từ rất lâu nhưng tất cả vẫn còn nguyên giá trị cho tới ngày hôm nay.

"Common Stocks and Uncommon Profits" (Tạm dịch: Cổ phiếu thường; lợi nhuận phi thường) - Philip Fisher

Philip Fisher – người được tạp chí Forbes bình chọn là “một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất” và là một “gã khổng lồ” trong lĩnh vực đầu tư. Ông được giới đầu tư ngưỡng mộ bởi những triết lý đầu tư của mình. Ngay cả tỷ phú Warren Buffett cũng từng viết: “Tôi là một độc giả luôn háo hức chờ đợi được đọc những gì mà Philip Fisher viết và tôi xin giới thiệu ông cho các bạn".

Ngay từ khi xuất bản năm 1958, cuốn sách đã được đánh giá rất cao và được xếp trong danh sách các cuốn sách về đầu tư bán chạy nhất. Cuốn sách đưa ra cái nhìn toàn diện cho các nhà đầu tư. Nó giúp các nhà đầu tư biết nên mua gì, khi nào, những điều cần tránh, cách tìm ra một cổ phiếu tiềm năng… cho đến phương pháp hình thành một triết lý đầu tư đem lại hiệu quả cao.

"Security Analysis" (Tạm dịch: Phân tích chứng khoán) - Benjamin Graham và David L. Dod

Cuốn sách được xuất bản năm 1934 sau những mất mát quá lớn của phố Wall. Để tổng kết bài học, Graham và Dodd đã chỉ ra sai lầm của phố Wall về những mối quan tâm thiển cận đến những báo cáo thu nhập trên một cổ phiếu cổ phiếu (EPS) của các công ty, và đặc biệt thành kiến với "các xu hướng thu lãi" được ưa thích.

Hai tác giả đã khuyến khích các nhà đầu tư tìm kiếm những bước tiếp cận hoàn toàn khác bằng cách đo đếm các giá trị thực chất của ngành kinh doanh hoạt động đằng sau các cổ phiếu. Cuốn Phân tích chứng khoán vẫn được sử dụng là giáo trình của đại học Columbia University cho đến ngày nay.

"The most important thing illuminated" (Tạm dịch: Điều quan trọng nhất cần làm sáng tỏ) - Howard Marks

Howard Marks - Chủ tịch kiêm đồng sáng lập của Oak Tree Capital, vốn dự định viết cuốn sách này khi ông nghỉ hưu. Nhưng Buffett ngưỡng mộ Marks đến nỗi đã đề nghị viết lời giới thiệu cho cuốn sách này nếu Marks đồng ý xuất bản nó sớm hơn. Kết quả là sự ra đời của một cuốn sách “hiếm có và cực kỳ hữu ích” như lời Buffett.

Mục đích của Howard Marks là giúp các nhà đầu tư đạt được thành công bằng cách suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi ra quyết định, ông chỉ ra rất nhiều sai lầm của mình cũng như những gì ông học được từ chúng.

"You can be a stock market genius" (Tạm dịch: Bạn hoàn toàn có thể trở thành thiên tài trên thị trường chứng khoán) - Joel Greenblatt

Thông qua cuốn sách, Joel Greenblatt khẳng định rằng bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể khám phá các cơ hội về đầu tư mà các nhà quản lý quỹ, doanh nhân, nhà kinh tế học hoặc chuyên gia đầu tư thường bỏ lỡ. Đó chính là lĩnh vực mà các nhà đầu tư cá nhân có lợi thế hơn các “sói già” phố Wall.

"The intelligent investor" (Tạm dịch: Nhà Đầu Tư Thông Minh) - Benjamin Graham

Năm Buffett 19 tuổi, Warren Buffett đã mua cuốn The Intelligent Investor của tác giả huyền thoại Benjamin Graham. Buffett nói rằng đó là khoảnh khắc may mắn nhất của cuộc đời ông, vì nó đã giúp ông có được những khái niệm cơ bản về đầu tư.

“Để trở thành nhà đầu tư không yêu cầu bạn phải có IQ cao ngất ngưởng, hay những hiểu biết kinh doanh, các thông tin nội bộ,” Buffett nói. “Tất cả những gì bạn cần là một khung lý thuyết thật tốt, để đảm bảo cho việc ra quyết định mà không bị cảm xúc chi phối. Cuốn sách này mô tả một khuôn mẫu thích hợp theo cách rất chính xác và rõ ràng. Bạn phải tuân theo các ‘kỷ luật cảm xúc’.

"Margin of Safety" (Tạm dịch: Biên độ của an toàn) - Seth Klarman

Tiếp nối thành công của "Security Analysis”, tác giả kiêm nhà đầu tư nổi tiếng Seth Klarman đã cho ra đời cuốn sách “Margin of Safety”. Kể từ khi được xuất bản lần đầu vào năm 1991, cuốn sách đã trở thành tác phẩm kinh điển về đầu tư giá trị.

Thông qua cuốn sách, Klarman cho rằng một nhà đầu tư giá trị thường đứng ngoài đám đông, thách thức tính khôn ngoan thông thường và đi ngược lại hướng đầu tư đang thịnh hành. Chính vì vậy, ông cũng nhấn mạnh “đầu tư là một công việc rất cô độc”.

Hà My

Theo Trí thức trẻ/Business Insider