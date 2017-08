Nếu có 10 dấu hiệu này bạn sẽ chẳng bao giờ giàu!

Dưới đây là 10 dấu hiệu cho thấy bạn không thể tiến đến con đường của sự giàu có.

Bạn mới làm việc chăm chỉ chứ chưa làm việc thông minh

Ở trường, chúng ta được dạy rằng nếu chăm chỉ thì sẽ tiến được về phía trước. Nhưng “đó mới chỉ là một nửa câu chuyện” – Rich Edelman, một nhà tư vấn tài chính hàng đầu cho biết. Trong cuộc sống, nếu tất cả những gì bạn làm chỉ là sự chăm chỉ, bạn sẽ không bao giờ làm giàu được. Chăm chỉ thôi chưa đủ.

Edelman cho biết, để đảm bảo một tương lai sung túc, bạn không chỉ phải chăm mà còn phải thông minh khi làm việc. Nếu bạn sợ mạo hiểm, không có nhiều thời gian hay không cần nhiều đến sự nỗ lực, một cách làm việc thông minh mà ông khuyến khích đó là hãy đầu tư tiền vào thị trường chứng khoán hay các quỹ hưu trí – tận dụng lãi suất kép để tiền “đẻ” ra tiền.

Bạn chỉ tập trung vào tiết kiệm thay vì tập trung kiếm tiền nhiều hơn

Một cách làm việc thông minh khác đó là hãy làm tăng lên thu nhập của bạn chứ đừng chỉ tiết kiệm. Để làm giàu thì tiết kiệm là cần thiết, nhưng bạn không nên tập trung quá nhiều vào tiết kiệm mà lờ đi việc phải tăng thêm thu nhập – điều mà hầu hết những người giàu rất chú trọng.

Siebold cho biết: “Phần đông mọi người đang tập trung quá nhiều vào việc cắt xén chi tiêu và sống đạm bạc, vì thế mà họ đã bỏ lỡ những cơ hội quan trọng.” Ở đây không cấm việc tiết kiệm, tuy nhiên nếu bạn muốn làm giàu, thì hãy “đừng lo lắng khi tiêu hết tiền và tập trung kiếm thêm thật nhiều.”

Một điểm chung giữa các triệu phú đó là họ phát triển được nhiều nguồn thu nhập và biết tiết kiệm một cách thông minh.

Mua những thứ mà bạn không có khả năng chi trả

Nếu cuộc sống của bạn như trên, thì bạn sẽ không thể giàu được. Dù bạn bắt đầu có thu nhập tốt hay được tăng lương đi chăng nữa, đừng lấy đó làm lý do để nâng mức chi tiêu của bản thân.

“Tôi chỉ mua đồng hồ hạng sang hay siêu xe khi doanh nghiệp và các khoản đầu tư của tôi bắt đầu tạo nhiều nguồn thu nhập ổn định” - Grant Cardone, một triệu phú tự thân khác chia sẻ trên Entrepreneur. “Khi mới trở thành triệu phú, tôi vẫn lái một chiếc Camry. Hãy để người khác biết đến đạo đức nghề nghiệp của bạn chứ không phải những món vật chất mà bạn mua được”.

Hài lòng với một mức lương ổn định

Người bình thường đều chọn những công việc trả lương theo ngày hoặc giờ làm việc, trong khi người giàu lại chọn những công việc được trả lương theo kết quả. “Không phải người giàu không bao giờ làm việc nhận lương theo giờ, tuy nhiên phần lớn trong số họ cho rằng, đây là con đường chậm nhất nhưng cũng là an toàn nhất để làm giàu. Họ ưu tiên tự lập doanh nghiệp bởi đây là cách làm giàu nhanh nhất.”

Trong khi những người giàu có tiếp tục kinh doanh và tạo dựng cơ ngơi cho bản thân, thì đại đa số mọi người vẫn muốn có một công việc với mức lương ổn định, tăng lương hàng năm.

Không bắt tay vào đầu tư

Một trong những cách hiệu quả nhất để kiếm thêm tiền là đầu tư và nên làm càng sớm càng tốt. “Trung bình, các triệu phú dành 20% thu nhập mỗi năm của họ để đầu tư” – Ramit Sethi viết trong cuốn sách best-seller của ông “I will teach you to be rich” (Tạm dịch: Tôi sẽ dạy bạn cách làm giàu) trên tạp chí New York Times. “Của cải của họ không được đo bằng số tiền họ kiếm được mà bằng việc họ tiết kiệm và đầu tư được bao nhiêu.”

Không nhất thiết phải là chuyên gia đầu tư hay xuất thân từ gia đình giàu có, chỉ cần biết là chúng ta nên đầu tư vào lương hưu hoặc các quỹ tiết kiệm, và bạn sẽ thấy được kết quả ngoài mong đợi trong tương lai.

Theo đuổi giấc mơ của người khác mà không phải của mình

Nếu bạn muốn thành công, hãy yêu việc bạn làm. Điều này đồng nghĩa với việc hãy kiên quyết và theo đuổi đam mê của bạn. Có rất nhiều người mắc sai lầm khi theo đuổi công việc không phù hợp với mình chỉ vì thấy người khác thành công trong công việc đó.

Trong cuốn “Change Habits, Change Your Life”, Thomas Corley có viết: “Khi theo đuổi ước mơ hay mục tiêu của người khác, chúng ta có thể sẽ không hạnh phúc với công việc của mình. Năng suất và những điều nhận được sẽ phản ánh điều này. Chúng ta sẽ phải chật vật kiếm sống và lo lắng các vấn đề tài chính. Đơn giản là do chúng ta không có đam mê – điều cần thiết để bước đến thành công”.

Không dám bước ra khỏi vùng an toàn

Nếu bạn muốn làm giàu, muốn đạt được thành công, bạn phải dần quen với việc mạo hiểm, với những điều không thoải mái. Đặc biệt với những người giàu có, họ tìm thấy sự thoải mái ở trong những thứ không chắc chắn.

“Sự thoải mái về thể xác, tinh thần và cảm xúc là mục tiêu đầu tiên của những tư duy bình thường” – Siebold cho biết. “Những nhà tư tưởng có tầm nhìn xa trông rộng biết được rằng trở thành một triệu phú không phải là điều dễ dàng, và tất nhiên sẽ có những điều không thoải mái”. Tương tự, những người giàu cũng biết rằng vượt qua sợ hãi và đón lấy những rủi ro là yếu tố then chốt để đạt thành công.

Không có mục tiêu về tiền bạc

Nếu bạn có mục tiêu rõ ràng và cụ thể trước khi lập kế hoạch tài chính thì con đường đến với sự giàu có sẽ dễ dàng và thú vị hơn nhiều. Mua một căn nhà? Định cư ở nước ngoài? Đi du lịch mỗi tháng một lần? Tận hưởng kỳ nghỉ hưu thoải mái?... Hãy viết những mục tiêu này ra.

Muốn đạt được thì trước hết chúng ta cần có có mục tiêu cụ thể, rõ ràng và một tầm nhìn chiến lược. “Lý do hàng đầu mà hầu hết mọi người không có được cái mình muốn đó là họ không biết mình muốn gì. Trong khi người giàu biết rõ rằng họ muốn giàu có” – Triệu phú T. Harv Eker cho biết.

Chi tiêu trước, tiết kiệm sau

“Việc đầu tiên mà hầu hết mọi người làm khi kiếm được một đô la đó là trả cho người khác. Họ trả cho chủ nhà, trả công ty tín dụng, công ty điện thoại, chính quyền…” – Triệu phú tự thân David Bach viết trong cuốn “The Automatic Millionaire”.

Thay vì chi tiêu và sau đó tiết kiệm phần còn lại, hãy tiết kiệm đầu tiên. Hãy tiết kiệm số tiền bạn làm được trong 1 giờ mỗi ngày vào quỹ khẩn cấp, hoặc tài khoản tiết kiệm, và tự động hóa tạo dựng quá trình này. Điều này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm và đảm bảo số tiền tăng dần theo thời gian nhờ vào lãi suất kép.

Luôn cho rằng sự giàu có nằm ngoài tầm với của bạn

“Những người bình thường luôn cho rằng giàu có chỉ là một đặc ân dành cho những người may mắn” – Siebold viết. “Nhưng sự thật là, ở các nước tư bản, chúng ta đều có quyền giàu có nếu chúng ta sẵn sàng tạo ra giá trị khổng lồ cho những người khác”. Hãy bắt đầu tự hỏi bản thân bạn rằng “Tại sao không phải là mình?”. Sau đó bắt đầu suy nghĩ lớn hơn. Đặt ra những mong đợi cao hơn, 1 triệu đô la chẳng hạn?