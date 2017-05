10 nhà hàng tốt nhất dành cho những người giàu trên thế giới

Vừa qua, với hơn 6.000 lượt bỏ phiếu từ độc giả và sự đồng hành của hãng rượu Grey Goose, trang mạng dành cho giới thượng lưu Elite Traveler, đã công bố danh sách 100 nhà hàng tốt nhất thế giới thường niên lần thứ 6.

Năm nay, thật bất ngờ khi Grant Achatz’s Alinea, nhà hàng được bình chọn xuất sắc nhất trong 5 năm liên tiếp, đã bị đánh bật ra khỏi top 10.

Các nhà của Mỹ dường như chiếm vị thế áp đảo trong danh sách năm nay với 24 nhà hàng lọt vào top 100 và 5 nhà hàng lọt vào top 10.

Hãy cùng chiêm ngưỡng 10 nhà hàng tuyệt vời nhất trên thế giới cùng như những món ăn đặc trưng của từng nơi nhé.

10. Fat Duck, Bray, Nước Anh

Thịt chim cút cùng tôm đồng sốt kem.

Được điều hành bởi bếp trưởng nổi tiếng Heston Blumenthal, The Fat Duck là nhà hàng 3 sao Michelin của vùng ngoại ô Berkshire.

Blunmenthal chia sẻ: “Toàn bộ trải nghiệm của bạn tại nhà hàng là một cuộc hành trình với những hoài niệm, sự tò mò, sự khám phá và mạo hiểm. Chuyến đi đầy cảm xúc này đến từ tập hợp những kí ức tuổi thơ đáng nhớ được khéo léo đưa vào bữa ăn. Tấm bản đồ bạn thấy trên trang chủ của nhà hàng, chính là thực đơn của chúng tôi và là cuộc phiêu lưu của chính bạn".

Quán The Fat Duck là nhà hàng có lượt khách lớn nhất nước Anh và đứng top trên toàn thế giới. Ngoài The Fat Duck ra, Vương Quốc Anh có thêm 4 nhà hàng khác lọt vào danh sách top 100, bao gồm: Dinner của Hestion Blunmenthal (15), Nhà hàng Gordon Ramsay (22), The Ledbury ( 36), Nhà hàng Sat Bains ở Notting Ham vừa được cho vào bảng xếp hạng với vị trí 94.

9. Le Bernardin, New York, Mỹ

Cá ngừ thái mỏng cùng gan ngỗng tẩm gia vị.

Thực đơn hấp dẫn tại Le Bernardin sẽ tốn của bạn 180 đô (4.000.000/người) hoặc 270 đô (6.000.000 VND) với rượu vang đi kèm.

8. “Nhà hàng ở Meadowood”, St Helena, Mỹ

Sữa chua đánh với hoa hồng.

Thực đơn phong phú của “Nhà hàng tại Meadowood” sẽ có giá khoảng 330 đô (7.500.000 VND) nhưng nếu bạn chỉ đến để thưởng rượu, giá sẽ chỉ còn 250 đô (5.600.000 VND).

7. Osteria Francescana, Modena, Ý

Bánh tart chanh.

Tại Osteria Francescana, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức bữa ăn 9 món với giá 220 euro (5.550.000 VND) và bữa ăn 12 món với giá 250 euro (6.200.000)

6. Robuchon au Dome, Macao, Trung Quốc

Trứng gà được xử lý vô cùng tinh tế.

Tiền thân là nhà hàng 3 sao Michelin - Robuchon a Galera, nhà hàng này được xây dựng lại ở Macao và đổi tên thành Robuchon au Dôme.

Với vị trí ở nhà mái vòng của khách sản Grand Libosa, Robuchon au Dôme có view vô cùng hoành tráng nhìn toàn cảnh Macao.

5. Per Se, New York, Mỹ

Thịt cừu đồng với sốt nâu.

Thực đơn của Per se sẽ cho bạn 2 lựa chọn: Bữa ăn 9 món do bếp trưởng chuẩn bị hoặc bữa ăn 9 món chay hấp dẫn khác. Đặc điểm của nhà hàng, đó chính là không có bất kì nguyên liệu nào được lặp lại trong bữa ăn.

2 bữa ăn trên đều có giá là 325 đô (8.000.000 VND).

4. Nhà hàng De L’Hotel De Ville, Lausanne, Thụy Sĩ

Hoa quả hồng trong vỏ trứng.

Bạn sẽ được thưởng thức một thực đơn vô cùng tinh tế với giá 390 Frăng (304 bảng, 395 đô) hoặc một thực đơn tự gọi được đề xuất bởi người phục vụ với giá 295 Frăng (6.750.000 VND).

3. Eleven Madison Park, New York, US

Thịt vịt nướng với mật ong oải hương cùng củ cải và sung.

Nhà hàng nổi tiếng tại New York này sẽ đem lại cho bạn trải nghiệm của bữa ăn độc đáo với 11 món. Trong đó, có những món vô cùng đặc biệt đã được phục vụ tại nhà hàng suốt 11 năm qua. Thực đơn này sẽ kéo dài 3 tiếng và sẽ sẵn sàng vào ngày 9 tháng 6 cho cả bữa trưa và tối.

Bữa ăn có giá 295 đô (8.100.000 VND)/khách. Giá đã bao gồm tất cả dịch vụ trừ đồ uống và thuế.

2. Aline, Chicago, Mỹ

“Đến với Bếp tại bàn (Kitchen table) của Aline, bạn sẽ đắm chìm vào một trải nghiệm quen thuộc nhưng vô cùng xuất sắc” – website của nhà hàng cho biết. Với không gian hoàn toàn riêng tư, chỉ có sự xuất hiện của nhân viên và các đầu bếp, trải nghiệm Bếp tại bàn của Aline là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà một nhà hàng có thể đem lại.

Giá một bữa ăn là 385 đô (8.700.000 VND) chưa tính tiền dịch vụ và thuế. Đồ uống đi kèm với đồ ăn. Nhà hàng có thể phục vụ tối đa 1 nhóm 6 người.

1. Azurmendi, Larrabetzu, Tây Ban Nha

Nhím biển được chế biến rất công phu

Nhà hàng 3 sao Michelin của Eneko Atxa, Azurmendi là nhà hàng tốt nhất trên thế giới, dựa theo danh sách đã công bố. Năm 2016, nhà hàng xếp ở vị trí thứ 2.

Nhà hàng lấy cảm hứng từ mảnh đất đầy truyền thồng Basque, mảnh đất nơi nó được xây nên. Azurmendi có thực đơn hấp dẫn với giá 180 euro (4.500.000 VND)

Theo VVesper Spiderum

Thời Đại