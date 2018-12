Trong 11 tháng đầu năm 2018, trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 223,72 tỷ USD, tăng 14,5%, tương ứng tăng 28,33 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 10 nhóm hàng có tăng trưởng mạnh nhất.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, bao gồm điện thoại, hàng dệt may, máy móc thiết bị, máy vi tính, máy ảnh, giày dép, sắt thép, gỗ, phương tiện vận tải và sản phẩm từ sắt thép.

Cụ thể, điện thoại các loại và linh kiện vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong tất cả các mặt hàng. Theo đó, tính đến hết tháng 11/2018, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 46,2 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam chủ yếu xuất khẩu nhóm hàng này sang các thị trường như Liên minh châu Âu (EU 28 nước), Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Ả Rập...

Đứng thứ hai là hàng dệt may với kim ngạch xuất khẩu đạt 27,7 tỷ USD trong 11 tháng, tăng 17,1%, tương ứng tăng 4,05 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Hàng dệt may Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc.

10 nhóm hàng xuất khẩu đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 11 tháng năm 2018 Nguồn: Tổng cục Hải quan

Dù không phải là mặt hàng xuất khẩu chủ lực thứ ba tuy nhiên máy móc thiết bị lại là ngành hàng có tốc độ tăng trưởng cao thứ ba trong tất cả các nhóm hàng. Xuất khẩu mặt hàng này đạt 15,13 tỷ USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu xuất khẩu sang Mỹ, EU, Nhật Bản, Ấn Độ.



Ngành hàng đạt mức tăng trưởng cao thứ tư là máy vi tính và sản phẩm điện tử. Theo đó, xuất khẩu nhóm hàng này đạt 26,9 tỷ USD trong 11 tháng qua, tăng 13,6% (tương đương tăng 3,23 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

Các thị trường chính nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện từ Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, EU và Hàn Quốc.

Đứng thứ năm về tốc độ tăng trưởng là máy ảnh, máy quay. Trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng đạt 4,78 tỷ USD, tăng 44,4% so với cùng thời gian năm trước, trong đó chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc, Hồng Kông và Hàn Quốc.

Mặt hàng tăng trưởng cao thứ sáu là giày dép với kim ngạch đạt 14,65 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu nhóm hàng này chủ yếu sang các thị trường như Mỹ, EU, Trung Quốc và Nhật Bản.

Sắt thép cũng là mặt hàng xuất khẩu chủ lực và đạt tốc độ tăng trưởng cao thứ bảy của Việt Nam. Xuất khẩu mặt hàng này đạt 5,78 triệu tấn, trị giá 4,21 tỷ USD, tăng 36,4% về lượng và tăng 49,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Tính đến hết tháng 11/2018 sắt thép các loại chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường Campuchia, Mỹ, Indonosia, Malaysia và EU.

Gỗ và phương tiện vận tải là hai ngành hàng có tốc độ tăng trưởng cao thứ tám và thứ chín của Việt Nam. Trị giá xuất khẩu ngành hàng này đạt trị giá lần lượt 8,05 tỷ USD, tăng 16% và 7,3 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam xuất khẩu hai ngành hàng này chủ yếu sang các nước Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan...

Ngành hàng có mức tăng trưởng cao thứ 10 là sản phẩm từ sắt thép, với trị giá xuất khẩu đạt 2,74 tỷ USD, tăng 660 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.