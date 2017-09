10 phương châm để có cuộc sống hạnh phúc và dài lâu của dân tộc thọ nhất thế giới

“Nuôi dưỡng tình bạn, ăn nhẹ, nghỉ ngơi đủ, làm việc đều đặn, tập thể dục vừa phải là những thứ mang lại sức khỏe tốt, song bí quyết để có niềm vui sống giúp những cụ già trên trăm tuổi tại Nhật tiếp tục ăn mừng sinh nhật của mình và biết ơn mỗi ngày mới thức dậy chính là Ikigai”. - Hector Garcia & Francesc Mirrales

Với trên 3000 cư dân trên đảo Okinawa, thị trấn Ogimi là nơi người dân có tuổi thọ cao nhất thế giới và được gọi "làng trường thọ”.

Trong văn hóa của người Nhật, mỗi người đều phải xác định một ikigai cho chính mình. Ikigai được ghép từ hai từ ikuru (cuộc sống) và kai (thấy được hy vọng) . Về cơ bản, Ikigai có nghĩa là lẽ sống, là lý do bạn thức dậy mỗi ngày, là ý nghĩa trong công việc hàng ngày của bạn.... Người Nhật tin rằng gom nhặt những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày sẽ dẫn tới một cuộc đời trọn vẹn hơn.

Hai nhà nghiên cứu Hector Garcia và Francesc Mirrales đã dành trên một năm sống giữa những người dân xứ Okinawa và phỏng vấn trên 100 người dân làng nơi đây để tìm hiểu những bí quyết hạnh phúc và trường thọ của người dân nơi đây. Và họ đã phát hiện thấy rằng "tất cả mọi con đường" đều xuất phát và dẫn đến ikigai.

Garcia và Mirrales sau đó đã gửi gắm những bí quyết này vào cuốn sách Ikigai The Japanese Secret to a Long and Happy Life (Ikigai - Bí quyết Sống Lâu và Hạnh phúc của người Nhật). Với lời nhắn nhủ ở đầu cuốn sách "Hãy đem lại ý nghĩa và niềm vui cho mỗi ngày bằng ikigai”, cẩm nang này vừa truyền cảm hứng, đem lại nguồn an ủi và tìm ra những phương thức riêng để tìm ra ikigai của mình.

Dưới đây là 10 điều mà hai tác giả Garcia và Mirrales khuyên bạn nên thực hiện để có thể sống vui, khỏe và hạnh phúc:

1. Làm việc tích cực và không bao giờ dừng lại

Khi đến Okinawa, hai tác giả Garcia and Miralles đã sốc khi biết rằng nhiều người xứ đảo này không nghỉ hưu.

Trong ngôn ngữ của người Okinawa không tồn tại khái niệm nghỉ hưu. Người Nhật cho rằng, nghỉ hưu và không giữ thể xác và tinh thần bận rộn có hại cho sức khỏe vì nó khiến tâm hồn bạn xa rời ikigai của mình.

Người Nhật vẫn tiếp tục làm việc mình yêu thích, mình có thể làm tốt cho đời và cuộc đời vẫn cần mình ngay cả sau khi thôi không làm công việc chính thức.

Theo hai tác giả này, để kéo dài cuộc sống của mình, bạn nên coi làm việc tích cực ở tất cả mọi giai đoạn của cuộc đời là một nhiệm vụ ưu tiên.

2. Học cách sống chậm

Điều mà chúng ta có thể học hỏi từ người Nhật, đặc biệt là người xứ đảo Okinawa đó là bận rộn song không vội vàng. Chúng ta cần làm ít đi khi cảm thấy bị quá tải và ngược lại. Bạn đừng nên làm việc quá sức song đừng phung phí thời gian của mình. Câu trả lời cho sự trường thọ nằm ở chính việc cân bằng giữa cả hai yếu tố này.

Hai tác giả nhắn nhủ: "Khi bạn đẩy được sự cấp bách lùi về phía sau, cuộc sống và thời gian sẽ có ý nghĩa mới". Vì thế, thay vì hấp tấp vội vã làm những công việc hàng ngày của mình, hãy cố gắng vui với công việc của mình vì lợi ích ikigai của bạn.

3. Chỉ ăn no đến 80%

"Ít hơn là nhiều hơn khi nói về sống lâu. Hãy ăn ít hơn cơn đói của bạn đòi hỏi”. Theo Garcia and Miralles, một trong thành ngữ nổi tiếng nhất tại Nhật là "Hara hachi bu”, có nghĩa là "lấp đầy dạ dày của bạn chỉ đến 80%".

4. Sống cùng những người bạn tốt

Người dân Okinawa sống theo nguyên tắc 'ichariba chode', có nghĩa là "hãy đối xử với tất cả mọi người như anh em thậm chí nếu bạn chưa bao giờ gặp họ trước đây”.

Garcia và Miralles cho rằng: “Bạn bè là phương thuốc tốt nhất để giãi bày tâm sự, chia sẻ, khuyên nhủ, vui vẻ, cùng mơ ước và nói cách khác là để sống”.

5. Giữ phong độ bằng cách tập thể dục nhẹ nhàng hàng ngày

“Cơ thể theo bạn suốt cuộc đời cần đôi chút 'bảo dưỡng' nhẹ nhàng hàng ngày”. Mặc dù người dân xứ đảo Okinawa không theo chế độ tập tành quá nghiêm ngặt, song họ thường đứng dậy và vận động cơ bắp. Lời khuyên được đưa ra là bạn hãy cố gắng đứng dậy sau mỗi giờ ngồi ở bàn làm việc và vận động.

6. Mỉm cười

García và Miralles viết: "Đặc ân của chúng ta là có mặt trên đời này ở đây và vào lúc này và ở một thế giới đầy ắp những khả năng”. Vậy, bạn hãy có gắng sống tích cực, lạc quan cho dù cuộc sống có "đưa đẩy” thế nào chăng nữa.

7. Gần gũi với thiên nhiên

Hai tác giả cho rằng "Con người là một phần của thế giới thiên nhiên. Hãy quay trở lại thế giới này thường xuyên khi bạn có thể”. Nói cách khác, hãy cố gắng tạo ra thời gian trong cuộc sống bận rộn của mình để gần gũi với thiên nhiên.

8. Hàm ơn cuộc đời

"Hãy biết ơn bất cứ thứ gì khiến ngày của bạn tươi vui và bạn cảm thấy may mắn khi được sống”, đó là lời khuyên của hai tác giả García và Miralles.

9. Sống trong hiện tại

Tất cả chúng ta đều có những khoảnh khắc khi nhìn vào kế hoạch làm việc bận rộn của mình thấy hết sức căng thẳng và mệt mỏi. Các tác giả viết: "Ngày hôm là tất cả những gì chúng ta. Hãy khiến nó trở nên đáng để nhớ".

10. Tìm thấy cho mình một ikigai

“Trong bạn luôn có một đam mê, một tài năng riêng biệt và điều đó đem lại ý nghĩa cho những ngày bạn sống và thúc đẩy bạn chia sẻ điều tốt đẹp nhất của mình cho đến tận cùng”.