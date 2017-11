10 tháng, cả nước xuất siêu 2,56 tỷ USD

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước trong tháng 10/2017 đạt 38,4 tỷ USD, tăng 2,2% so với tháng trước.

Tính đến hết 10 tháng năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 346,54 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 174,55 tỷ USD - tăng 21,3% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 171,99 tỷ USD - tăng 21,6%.

Cán cân thương mại hàng hóa cả nước 10 tháng/2017 thặng dư 2,56 tỷ USD.

10 tháng năm 2017, kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 227,14 tỷ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước.

Về thị trường, Trung Quốc vẫn là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 73,3 tỷ USD, tăng 27,18% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm tỷ trọng 21,2% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Thị trường Hàn Quốc đứng thứ hai, đạt 50,46 tỷ USD, tăng mạnh 41,9%; thị trường Hoa Kỳ đạt 40,12 tỷ USD, tăng 9,7%; EU đạt 41,62 tỷ USD, tăng 14,2% ...

Có tới 5 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD bao gồm điện thoại các loại và linh kiện; hàng dệt may; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; giầy dép các loại, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng.

Cụ thể, điện thoại các loại và linh kiện xuất khẩu tháng 10/2017 tiếp tục tăng trưởng cao với kim ngạch đạt trị giá 5,26 tỷ USD, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 10 tháng 2017 đạt 36,79 tỷ USD, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường chính nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện từ Việt Nam là EU, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ.

Đối với mặt hàng thủy sản, xuất khẩu trong tháng đạt 856 triệu USD, tăng 8,8% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 10/2017, cả nước đã xuất khẩu 6,84 tỷ USD hàng thủy sản, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 10, xuất khẩu ghi nhận giảm ở mặt hàng dệt may. Cụ thể, xuất khẩu dệt may đạt 2,23 tỷ USD, giảm 6,3% so với tháng trước. Luỹ kế, 10 tháng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 21,43 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016.

Tương tự như dệt may, xuất khẩu hàng rau quả trong tháng đạt 240 triệu USD, giảm 14,1% so với tháng trước. Tuy nhiên, luỹ kế 10 tháng qua, xuất khẩu nhóm hàng này vẫn đạt 2,86 tỷ USD tăng 42,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu 10 tháng năm 2017 có 27 nhóm hàng đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 84,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Đóng góp không nhỏ vào mức tăng đó là các nhóm hàng: máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 7,2 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 5,1 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 3,32 tỷ USD; xăng dầu các loại tăng 1,42 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.